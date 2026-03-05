Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पोर्श कार अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; डॉ. अजय तावरेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

ससून रुग्णालयाचे माजी फॉरेन्सिक विभागप्रमुख डॉ. अजय तावरे याला जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 11:34 AM
संग्रहित फोटो

पुणे : कल्याणीनगर येथील बहुचर्चित पोर्शे अपघात आणि त्यानंतर उघडकीस आलेल्या रक्तनमुना फेरफार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ससून रुग्णालयाचे माजी फॉरेन्सिक विभागप्रमुख डॉ. अजय तावरे याला जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. दोन वर्षांपुर्वी (दि. १९ मे २०२४) पहाटे कल्याणीनगरमध्ये अल्पवयीन मुलाने महागड्या पोर्शे कारने वेगात दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात एक तरूण आणि त्‍याची मैत्रीण या आयटी अभियंत्यांचा मृत्‍यू झाला होता. अपघातावेळी मुलगा मद्यधुंद अवस्थेत असल्‍याचा आरोप झाला.

 

घटनेनंतर अल्‍पवयीन मुलाला निबंध लिहण्याची व वाहतुक नियमन करण्याची दिलेली शिक्षा देशभर चर्चेचा विषय ठरली होती. नंतर तपास अधिक खोलवर गेला असता रक्तनमुने बदलल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला. अल्पवयीन चालकाच्या रक्तातील मद्याचे पुरावे लपवण्यासाठी संगनमत केल्याचा दावा पोलिसांनी केला. याच प्रकरणात ससून रुग्णालयातील काही डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची नावे समोर आली त्‍यात डॉ. अजय तावरे याचा देखील सहभाग पोलिस तपासात समोर आले.

जुलै २०२४ मध्ये पुणे पोलिसांनी सविस्तर आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. त्यात अपघातानंतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी कथितपणे रचलेल्या कटाची माहिती देण्यात आली. मध्यस्थांमार्फत डॉक्टरांशी संपर्क साधून रक्तनमुने बदलण्यात आल्याचा आरोप तपासात नमूद करण्यात आला. डॉ. अजय तावरे याच्यावरही या कथित कटात सहभागी असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. तपास यंत्रणेनुसार, तो संबंधित दिवशी रजेवर असला तरी संगनमतात त्यांची भूमिका असल्याचे म्हटले गेले. त्याला मे २०२४ मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि ते तेव्हापासून न्यायालयीन कोठडीत होता.

समानता तत्‍वावर जामीन (पॅरीटी)

डॉ. तावरे यांनी जामिनासाठी केलेला अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मध्ये फेटाळला होता. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या वतीने मांडण्यात आले की, या प्रकरणातील इतर काही सहआरोपींना आधीच जामीन मंजूर झाला आहे आणि ते जवळपास एकवीस महिने तुरुंगात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची बाजू ऐकून ‘समता तत्त्वा’चा आधार घेत त्यांना जामीन देण्याचा निर्णय घेतला.

डॉ. तावरेला जामीन देताना घातलेल्‍या अटी

डॉ. तावरे याने खटल्यात पूर्ण सहकार्य करावे, साक्षीदारांशी कोणताही संपर्क साधू नये आणि जामिनाच्या अटींचा गैरवापर करू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द होईल, असेही आदेशात नमूद आहे.

जामीन मिळालेले आरोपी

डॉ. अजय तावरे, अमर गायकवाड (मध्यस्थ), आशपाक मकानदार (मध्यस्थ), मागील सीटवर बसलेला अल्‍पवयीन, आशिष मित्तल, शिवानी अग्रवाल, अल्‍पवयीन चालक

अद्याप कारागृहात असलेले आरोपी

विशाल अग्रवाल (बिल्‍डर), ससून रूग्णालयातील डॉ. श्रीहरी हळनोर, ससूनमधील शिपाई अतुल घटकांबळे

Published On: Mar 05, 2026 | 11:34 AM

