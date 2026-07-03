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मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर NDRF अलर्ट मोडवर! महाराष्ट्र आणि गोव्यातील ‘या’ संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये पाचवी बटालियन तैनात

Updated On: Jul 03, 2026 | 07:17 PM IST
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सारांश

मान्सून २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर एनडीआरएफची ५ वी बटालियन अलर्ट मोडवर असून महाराष्ट्र आणि गोव्यातील मुंबई, ठाणे, कोल्हापूरसह १२ संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये जवानांची पूर्वतैनाती करण्यात आली आहे.

मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर NDRF अलर्ट मोडवर! (Photo Credit- X)

मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर NDRF अलर्ट मोडवर! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर NDRF अलर्ट मोडवर!
  • महाराष्ट्र आणि गोव्यातील ‘या’ संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये पाचवी बटालियन तैनात
  • वाचा संपूर्ण बातमी!
मान्सून २०२६ (Monsoon 2026) दरम्यान अतिवृष्टी आणि संभाव्य पुराचा धोका लक्षात घेता राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल म्हणजेच एनडीआरएफ (NDRF) संपूर्णपणे अलर्ट मोडवर आले आहे. मान्सूनच्या काळात उद्भवणाऱ्या कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी एनडीआरएफच्या पुणे (Pune) येथील ५व्या वाहिनीने (5th Battalion) महाराष्ट्र आणि गोव्यातील विविध संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये आपल्या तुकड्यांची पूर्वतैनाती (Pre-deployment) केली आहे.

आपत्कालीन वेळेत होणार बचत; आधुनिक उपकरणांसह जवान सज्ज

पुणे येथील एनडीआरएफच्या ५व्या बटालियनचे कमांडेंट संतोष बहादूर सिंह यांनी या तैनातीबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्र आणि गोवा हे ५व्या वाहिनीचे प्राथमिक कार्यक्षेत्र आहे. संबंधित भागांची भौगोलिक संवेदनशीलता, मागील वर्षांमधील पुराचा अनुभव आणि भारतीय हवामान विभागाचा (IMD) अंदाज या सर्व गोष्टींचा सखोल अभ्यास करूनच ही रणनीतिक पूर्वतैनाती करण्यात आली आहे.”

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या पूर्वतैनातीमुळे आपत्तीच्या वेळी घटनास्थळी पोहोचण्याच्या वेळेत (Response Time) मोठी बचत होणार आहे, ज्यामुळे बचाव आणि राहत कार्य तातडीने सुरू करता येईल. एनडीआरएफच्या सर्व तुकड्या अत्याधुनिक शोध व बचाव उपकरणे , पूर नियंत्रण साधने आणि प्रशिक्षित जवानांसह सज्ज आहेत.

नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी NDRF कटिबद्ध

एनडीआरएफची ही सर्व पथके स्थानिक जिल्हा प्रशासन आणि इतर संबंधित आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांच्या (SDMA) सतत संपर्कात असून त्यांच्यात उत्तम समन्वय राखला जात आहे. कमांडेंट संतोष बहादूर सिंह यांनी नागरिकांना आश्वस्त केले आहे की, नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित, कोणत्याही प्रकारच्या आपत्तीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी एनडीआरएफ पूर्णपणे तयार आहे. वेळेत मदतकार्य पोहोचवून नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी दल सदैव कटिबद्ध आहे.

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Web Title: Ndrf 5th battalion pre deploys teams in maharashtra and goa for monsoon 2026

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Published On: Jul 03, 2026 | 07:16 PM

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