General Vahidi: कर्बलाच्या पवित्र लाल ध्वजाने झाकली अली खामेनींची शवपेटी; इराणच्या लष्करी शक्तीचा ‘हा’ बलाढ्य चेहरा पुन्हा सक्रिय

Iran General Ahmad Vahidi reappears 2026 : पश्चिम आशियातील अत्यंत तणावपूर्ण राजकीय वातावरणादरम्यान इराणमधून एक अत्यंत मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सचे (IRGC) सर्वात शक्तिशाली आणि प्रभावशाली कमांडर जनरल अहमद वाहिदी तब्बल ५ महिन्यांच्या दीर्घ अनुपस्थितीनंतर अचानक सार्वजनिकरित्या जगासमोर आले आहेत. इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) यांच्या भव्य अंत्यविधीच्या आणि शोकसभेच्या तयारीशी संबंधित एका उच्चस्तरीय बैठकीत ते स्पष्टपणे सहभागी झालेले दिसले. ८ फेब्रुवारीपासून जनरल वाहिदी कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात किंवा ठिकाणी दिसले नव्हते, ज्यामुळे त्यांच्याबद्दल जागतिक स्तरावर अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते.
गुरुवारी रात्री मध्य तेहरानमधील अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या पूर्वीच्या निवासस्थानाजवळ आयोजित केलेल्या एका अत्यंत भावूक शोकसभेत जनरल वाहिदी हे खामेनी यांच्या शवपेटीजवळ बसलेले दिसून आले. त्यांच्या या पुनरागमनाने इराणच्या लष्करी आणि राजकीय वर्तुळात मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जनरल वाहिदी हे इराणमधील अशा काही मोजक्या आणि अत्यंत विशेषाधिकारप्राप्त (Privileged) व्यक्तींपैकी एक आहेत, ज्यांना इराणचे नवीन सर्वोच्च नेते, अयातुल्ला मोजतबा खामेनी यांच्यापर्यंत थेट पोहोच आहे. अमेरिकेसोबतचे युद्ध संपवण्यासाठीच्या वाटाघाटींमध्ये इराणची कठोर सामरिक भूमिका निश्चित करणाऱ्या धोरणात्मक संघाचे ते एक प्रमुख सदस्य आहेत. इराणमध्ये युद्ध सुरू होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी ते अचानक गायब झाले होते.
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इराणच्या सरकारी माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत व्हिडिओंमधून तेहरानमधील खामेनी परिसराच्या हुसैनीयाजवळ आयोजित केलेला भव्य शोकसभा सोहळा जगाला दाखवण्यात आला. या सोहळ्यात, माजी सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांचे पार्थिव एका उंच व्यासपीठावर सजवलेल्या शवपेटीत मोठ्या आदराने ठेवण्यात आले होते. त्यांच्या शवपेटीसमोर थेट लाल रंगाची ट्यूलिप फुले ठेवण्यात आली होती, जी इराणमध्ये हौतात्म्याचे प्रतीक मानली जातात, तसेच छतावरून पांढऱ्या कागदाची सुंदर फुलपाखरे लटकत होती. काळ्या रंगाचे कपडे घातलेल्या शोककर्त्यांमध्ये २०२५ च्या १२ दिवसांच्या भीषण युद्धात आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्या अनेक सामान्य नागरिकांचा समावेश होता.
🔺 IRGC commander Ahmad Vahidi appeared in public for the first time since the US-Israeli war on Iran began in February, according to Al Jazeera’s Ali Hashem, who shared images of Vahidi at the coffin of Ayatollah Ali Khamenei ahead of funeral processions beginning July 4.… https://t.co/zKGFiP4qUQ pic.twitter.com/Fbx5tmeiMn — Drop Site (@DropSiteNews) July 3, 2026
credit – social media and Twitter
या शोकसभेत अत्यंत भावूक वातावरण पाहायला मिळाले. लोक आदरांजली वाहत असताना, प्रचंड गर्दीतून उपस्थित लोकांनी शवपेटीच्या दिशेने आपले स्कार्फ आणि इतर वस्तू आदराने फेकल्या. तिथल्या लष्करी आणि धार्मिक सहाय्यकांनी त्या वस्तू शवपेटीला स्पर्श करून लोकांना परत केल्या, जो इराणमध्ये आदर व्यक्त करण्याचा एक अतिशय जुना आणि पारंपरिक मार्ग मानला जातो. नंतरच्या छायाचित्रांमध्ये अली खामेनी यांची शवपेटी इराकच्या कर्बला येथील इमाम हुसेन यांच्या पवित्र दर्ग्याच्या ऐतिहासिक लाल ध्वजाने झाकलेली दिसली. या पवित्र ध्वजावर ठळक पांढऱ्या अक्षरांमध्ये “या हुसेन” असे शब्द लिहिलेले होते, जे शिया पंथीयांकडून बलिदानाच्या स्मरणार्थ वापरले जाणारे एक सर्वोच्च प्रतीक आहे.
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काही अलीकडील अत्यंत विश्वासार्ह दाव्यांनुसार, इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी हे २८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या एका प्राणघातक इस्रायली हवाई हल्ल्यात दुर्दैवाने मारले गेले होते. असे वृत्त आहे की, इराणचे नवीन सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी हे देखील त्याच प्राणघातक इस्रायली हवाई हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले होते. गंभीर सुरक्षा कारणांमुळे आणि उपचारांमुळे वडिलांच्या निधनानंतर मोजतबा खामेनी अद्याप सार्वजनिकरित्या समोर आलेले नाहीत. युद्धाच्या त्या सुरुवातीच्या भयावह क्षणांमध्ये झालेल्या इस्रायली हल्ल्यात अली खामेनी आणि त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य मारले गेले होते, ज्यावर आता या अंत्यविधीच्या तयारीमुळे पूर्णपणे शिक्कामोर्तब झाले आहे.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अयातुल्ला अली खामेनी यांची भव्य अंत्ययात्रा येत्या शनिवारपासून सुरू होईल आणि ही शोकयात्रा देशभरात अनेक दिवस सुरू राहणार आहे. या काळात, त्यांचे पार्थिव अंतिम दर्शनासाठी इराणमधील विविध प्रमुख शहरांमध्ये तसेच शेजारील देश इराकमधील शिया पंथीयांच्या पवित्र स्थळांवर नेले जाईल. ही अंतिम यात्रा तेहरानच्या भव्य ‘ग्रँड मसल्ला’ येथून सुरू होणार असून, सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रशासनाने शहरातील अनेक प्रमुख रस्ते पूर्णपणे बंद केले आहेत. या ऐतिहासिक शोकसभेला देशांतर्गत आणि परदेशातून लाखो लोकांची गर्दी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरी कामकाजात मोठे व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे.