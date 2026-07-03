Ali Khamenei: हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन… भारताकडून अयातुल्ला खामेनींना आदरांजली; इराणमध्ये 6 दिवसांचा अंत्यविधी सोहळा

Ayatollah Ali Khamenei funeral schedule 2026 : जागतिक राजकारणात आणि इस्लामिक जगतात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असलेले इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी इराणमध्ये एका भव्य आणि ऐतिहासिक अंत्यविधी सोहळ्याची सुरुवात होत आहे. या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या प्रसंगी भारताने पुन्हा एकदा आपली ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ आणि सर्वधर्मसमभावाची गौरवशाली परंपरा जागतिक व्यासपीठावर अधोरेखित केली आहे. शुक्रवारी इराणच्या अंत्यविधीपूर्वी आयोजित शोकसभेत भारतातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसह हिंदू, मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चन धर्माच्या सर्वोच्च धर्मगुरूंनी एकत्र येत खामेनी यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.
भारतातील इराणी दूतावासाने सोशल मीडियावर जारी केलेल्या एका अधिकृत छायाचित्राने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या फोटोमध्ये भगवे वस्त्र परिधान केलेले हिंदू संत आणि पारंपरिक पगडी घातलेले शीख धर्मगुरू इराणी दूतावासात खामेनी यांच्या प्रतिमेला आदरांजली वाहताना दिसत आहेत. केवळ धर्मगुरूच नाही, तर भारताच्या नागरी समाजातील प्रमुख प्रतिनिधी आणि दिग्गज राजकारण्यांनीही या शोकात सहभाग घेतला. जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सलमान खुर्शीद यांनी ख्रिश्चन आणि हिंदू धर्मगुरूंच्या समवेत उपस्थित राहून इराणच्या या दिवंगत नेत्याप्रती आदर व्यक्त केला.
अयातुल्ला अली खामेनी यांनी तीन दशकांहून अधिक काळ इराणचे सर्वोच्च नेते म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. इराणच्या धार्मिक, राजकीय आणि लष्करी धोरणांवर त्यांचा एकछत्री अंमल होता. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी म्हणजेच २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर झालेल्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त लष्करी हल्ल्याच्या पहिल्याच दिवशी खामेनी यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे संपूर्ण पश्चिम आशियामध्ये युद्धाचा प्रचंड भडका उडाला होता. या मोठ्या संघर्षानंतर आणि सुमारे चार महिन्यांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर आता इराणने त्यांच्या अंत्यविधीची अधिकृत प्रक्रिया सुरू केली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bilahari Kausikan: ‘अणुबॉम्ब नसता तर तुमची…’ सिंगापूरच्या माजी राजदूतांनी ‘असे’ म्हणून पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळले मीठ
इराणी प्रशासनाने या अंत्यविधी सोहळ्याला अभूतपूर्व आणि भव्य बनवण्यासाठी संपूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. इराणी प्रसारमाध्यमे गेल्या १० दिवसांपासून या कार्यक्रमाच्या तयारीचे थेट प्रक्षेपण आणि नियोजन करत आहेत. विशेष म्हणजे, इराणने हा सोहळा सुरू करण्यासाठी निवडलेली तारीख म्हणजेच ‘४ जुलै’ हा अमेरिकेला दिलेला एक थेट राजनैतिक संकेत मानला जात आहे. कारण ४ जुलै रोजी अमेरिका आपला राष्ट्रीय स्वातंत्र्यदिन साजरा करते. त्याच दिवशी इराण आपल्या सर्वात मोठ्या नेत्याच्या अंत्ययात्रेची सुरुवात करत आहे.
A delegation of Indian religious leaders paid tribute to the martyred Leader of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Ali Khamenei. pic.twitter.com/Ji1i3vNkGm — Iran in India (@Iran_in_India) July 3, 2026
credit – social media and Twitter
इराणी प्रशासनाने जारी केलेल्या अधिकृत वेळापत्रकानुसार हा सोहळा ६ दिवस वेगवेगळ्या शहरांमध्ये चालणार आहे:
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Dubai Property: इराण युद्धानंतर दुबईत भारतीयांचे वर्चस्व; मालमत्ता बाजार मंदावताच भारतीय गुंतवणूकदारांनी केली अब्जावधींची खरेदी
इराणी माध्यमांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, या ६ दिवसांच्या प्रदीर्घ आणि भावनाप्रधान सोहळ्यामध्ये संपूर्ण जगभरातून सुमारे १५ ते २० दशलक्ष (१.५ ते २ कोटी) लोक उपस्थित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कोणत्याही प्रकारची चेंगराचेंगरी किंवा सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात येऊ नये, यासाठी इराणी सुरक्षा यंत्रणांनी संपूर्ण देशात ‘हाय अलर्ट’ जारी केला आहे. भारताने दाखवलेली ही सर्वधर्मीय सहानुभूती आगामी काळात भारत आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना एक नवी दिशा देणारी ठरेल, असे मत सामरिक तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.