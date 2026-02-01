Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • India Will Buy Oil From Venezuela Not Iran Says Donald Trump

Oil Politics: तेल खरेदीवरुन पुन्हा उडणार भडका? भारताचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा

Donald Trump on India Oil Deal: ट्रम्प यांनी एक खळबळजनक विधान केले आहे. दावा केला आहे की, भारत इराणकडून नाही, तर व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करणार आहे. यासाठी अमेरिकेची भारताशी चर्चा झाली आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 12:00 PM
Donald Trump on India Oil Deal

Oil Politics: तेल खरेदीवरुन पुन्हा उडणार भडका? भारताचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा (फोटो सौजन्य: AI जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारताच्या बजेटदरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा
  • इराण नव्हे व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करणार भारत?
  • अमेरिकेसोबत भारताने बजेटपूर्वीच केली डील?
Donld Trump : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, भारत व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करणार आहे. यासाठी त्यांनी भारताशी आधीच करार केला आहे. ट्रम्प यांच्या दाव्याने जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. सध्या भारताचे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत आहे. भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग 9व्यांदा भारताचे बजेट (Budget) सादर करत आहे. याच वेळी ट्रम्प यांच्या विधानाने खळबळ उडाली आहे.

Budget 2026: अमेरिका ते रशिया… संपूर्ण जगाच्या नजरा भारताच्या तिजोरीवर; जागतिक अस्थिरतेदरम्यान अर्थसंकल्प बदलणार चित्र?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फ्लोरिडा येथे विमाना एअर फोर्सच्या पत्रकारांशी बोलत असताना हे विधान केले आहे. त्यांनी म्हटले की, भारत आणि अमेरिकेत आधीच तेलावर करार झाला होता. या करारवर संपूर्ण योजना आखण्यात आली होती. दोन्ही देशांनी यासाठी मूलभूत चौकट, समजूतदार पैलूंवर चर्चा होऊन करार करण्यात आला आहे. या कराराला ट्रम्प यांनी कॉन्सेफ्ट ऑफ डील असे म्हटले आहे.

चीनचेही केले स्वागत

दरम्यान याच वेळी ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, व्हेनेझुएला (Venezuela) तेल खरेदीसाठी चीन देखील अमेरिकेसोबत करार करु शकतो. त्यांचेही अमेरिका मोठ्या उत्साहाना स्वागत करेल. ट्रम्प यांच्या मते यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्हेनेझुएला तेल व्यवहाराला अधिक व्यापक स्वरुप मिळेल. ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे.

ट्रम्प यांची धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय परिणाम

ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प भारताला पुन्हा रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्याचा इशारा देत आहे. व्हेनेझुएलाकडून भारताने तेल खरेदी केल्यास रशियाकडून होणारी तेल आयात भारत कमी करेल आणि यामुळे रशियन युक्रेने युद्धाला मिळणार निधी बंद होईल असे ट्रम्प यांच्या विधानातून लक्षात येते. ट्रम्प यांचे हे विधान रशिया युक्रेन संघर्ष कमी करण्यासाठी महत्वाचा मानला जात आहे. परंतु त्यांच्या या विधानामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष जागतिक तेल बाजारात भारतावर लागले आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करुन व्हेनेझुएलाचा पर्याय स्वीकारणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भारताचे तेल धोरण Trump ठरवणार का? ‘व्हेनेझुएला डील’वरून काँग्रेसचा Modi सरकारवर घणाघात; ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरही विचारले बोचरे प्रश्न

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताबाबत काय घोषणा केली आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी भारताचे बजेट सादर होत असतानाच दावा केला आहे की, भारत इराणकडून नाही तर व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करणार आहे. ही योजना भारत आणि अमेरिकेतील चर्चेत सादर करण्यात आली आहे. याला कॉन्स्पेफ्ट ऑफ डील असे म्हटले जात आहे.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएला तेलावरुन चीनबाबत काय म्हटले?

    Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांनीम्हटले आहे की, व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करायचे असेल तर चीन देखील अमेरिकेसोबत करार करु शकतो.

Web Title: India will buy oil from venezuela not iran says donald trump

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 11:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budget 2026 Live: “गेल्या वर्षी भारताची आर्थिक स्थिती…”; बजेट मांडताना अर्थमंत्र्यांचे मोठे विधान
1

Budget 2026 Live: “गेल्या वर्षी भारताची आर्थिक स्थिती…”; बजेट मांडताना अर्थमंत्र्यांचे मोठे विधान

Railway Budget 2026: सात रेल्वे स्पीड कॉरिडॉरची घोषणा, केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय काय मिळालं ?
2

Railway Budget 2026: सात रेल्वे स्पीड कॉरिडॉरची घोषणा, केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय काय मिळालं ?

Union Budget 2026 : विरोधकांना अर्थसंकल्पातून नाही कोणती अपेक्षा; प्रियांका गांधींचा नाराजीचा सूर
3

Union Budget 2026 : विरोधकांना अर्थसंकल्पातून नाही कोणती अपेक्षा; प्रियांका गांधींचा नाराजीचा सूर

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे बजेट भाषण सुरू ! ७% विकासदराचा केला मोठा दावा
4

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे बजेट भाषण सुरू ! ७% विकासदराचा केला मोठा दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Oil Politics: तेल खरेदीवरुन पुन्हा उडणार भडका? भारताचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा

Oil Politics: तेल खरेदीवरुन पुन्हा उडणार भडका? भारताचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा

Feb 01, 2026 | 11:54 AM
रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात नवा ट्विस्ट; CCTV मध्ये आरोपी कैद, पोलिसांचा तपास सुरू

रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात नवा ट्विस्ट; CCTV मध्ये आरोपी कैद, पोलिसांचा तपास सुरू

Feb 01, 2026 | 11:52 AM
Beed Crime: चुलत भावानेच धारदार शस्त्राने गळा चिरून सख्ख्या भावाचा केली हत्या; कारण काय?

Beed Crime: चुलत भावानेच धारदार शस्त्राने गळा चिरून सख्ख्या भावाचा केली हत्या; कारण काय?

Feb 01, 2026 | 11:50 AM
Sunil Tatkare on Both NCP Merger: दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत बारामतीत झालेली बैठक; सुनील तटकरेंचा मोठा खुलासा

Sunil Tatkare on Both NCP Merger: दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत बारामतीत झालेली बैठक; सुनील तटकरेंचा मोठा खुलासा

Feb 01, 2026 | 11:47 AM
नात्यांनी दुरावलं, लेकींनी निभावलं! एकही नातेवाईक आला नाही… अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी मुलींनीच उचलली आईची तिरडी; Video Viral

नात्यांनी दुरावलं, लेकींनी निभावलं! एकही नातेवाईक आला नाही… अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी मुलींनीच उचलली आईची तिरडी; Video Viral

Feb 01, 2026 | 11:43 AM
LPG Price : अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री; एलपीजी सिलेंडर ‘इतक्या’ रुपयांनी महागला

LPG Price : अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री; एलपीजी सिलेंडर ‘इतक्या’ रुपयांनी महागला

Feb 01, 2026 | 11:37 AM
Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टरसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी घोषणा, काय आहे सरकारची योजना?

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टरसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी घोषणा, काय आहे सरकारची योजना?

Feb 01, 2026 | 11:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM