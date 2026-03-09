Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
World War 3: बांगलादेशमध्ये आणीबाणीची स्थिती! इंधन वाचवण्यासाठी सरकारने उचलले टोकाचे पाऊल; युद्धाचे भीषण परिणाम

Bangladesh Iran War Energy Crisis : बांगलादेश सरकारने ऊर्जेची बचत करण्यासाठी सोमवारपासून सर्व विद्यापीठे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वीज वापर कमी होईल, वाहतूक कमी होईल आणि इंधनाची बचत होईल.

Updated On: Mar 09, 2026 | 02:15 PM
bangladesh energy crisis iran israel war schools colleges closed marathi news

बांगलादेशवर मोठे संकट! इराण-इस्रायल युद्धामुळे देशात अंधार; वीज वाचवण्यासाठी शाळा-कॉलेजला कुलूप ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • महाभीषण ऊर्जा संकट
  • अंधारात जाणार ईद
  • अर्थव्यवस्थेला फटका

Bangladesh Energy Crisis 2026 : मध्यपूर्वेतील इराण आणि इस्रायल (US-Israel Iran War) यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगाचे अर्थकारण ढवळून निघाले आहे. याचे सर्वात मोठे आणि भीषण चटके आता भारताच्या शेजारील देश ‘बांगलादेश'(Bangladesh) ला बसू लागले आहेत. बांगलादेशमध्ये ऊर्जेचे एवढे मोठे संकट उभे राहिले आहे की, सरकारने सोमवारपासून देशातील सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी विद्यापीठे बंद करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केवळ सुट्टीसाठी नसून, देशातील वीज आणि इंधनाची बचत करण्यासाठी घेतलेला एक आपत्कालीन उपाय आहे.

विद्यापीठे आणि शाळा बंद; ईदची सुट्टी लवकर!

बांगलादेश सरकारच्या ताज्या आदेशानुसार, सोमवारपासून सर्व उच्च शैक्षणिक संस्था बंद राहतील. विद्यापीठांचे कॅम्पस, वसतिगृहे, प्रयोगशाळा आणि विशेषतः वातानुकूलन यंत्रणा (AC) मोठ्या प्रमाणात वीज वापरतात. ही वीज वाचवून ती इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडे वळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे यंदाची ‘ईद-उल-फित्र’ची सुट्टी नियोजित वेळेपेक्षा लवकर सुरू झाली आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा रमजानमुळे आधीच बंद आहेत, पण आता उच्च शिक्षणावरही गदा आली आहे.

९५ टक्के आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशाची कोंडी

बांगलादेशची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे तो आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी तब्बल ९५ टक्के इतर देशांवर, विशेषतः मध्यपूर्वेतील देशांवर अवलंबून आहे. इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली आहे की, सरकारने इंधन विक्रीवर दैनंदिन मर्यादा (Daily Limits) लादली आहे. खाजगी कोचिंग सेंटर्सनाही त्यांचे कामकाज बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

खत कारखाने बंद; अन्नाचे संकट ओढवणार?

ऊर्जा संकट केवळ विजेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. गॅसच्या तीव्र टंचाईमुळे बांगलादेशातील पाच सरकारी खत कारखान्यांपैकी चार कारखाने पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत. उपलब्ध असलेला गॅस आता शेतीऐवजी वीज प्रकल्पांकडे वळवला जात आहे, जेणेकरून देशात पूर्णपणे ‘ब्लॅकआउट’ होऊ नये. मात्र, यामुळे भविष्यात खतांचा तुटवडा निर्माण होऊन अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

महागड्या एलएनजी (LNG) चा आधार

पुरवठ्यातील तूट भरून काढण्यासाठी बांगलादेश सरकार आता आंतरराष्ट्रीय ‘स्पॉट मार्केट’ मधून चढ्या दराने एलएनजी खरेदी करत आहे. मात्र, विदेशी चलनाच्या साठ्यावर पडणारा ताण आणि वाढती महागाई यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. ऊर्जा मंत्रालयाचे अधिकारी रात्रंदिवस या स्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण युद्ध थांबल्याशिवाय हे संकट दूर होणे कठीण दिसत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेशात शाळा आणि महाविद्यालये का बंद करण्यात आली आहेत?

    Ans: इराण-इस्रायल युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटामुळे वीज आणि इंधनाची बचत करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

  • Que: बांगलादेश ऊर्जेसाठी कोणत्या देशांवर अवलंबून आहे?

    Ans: बांगलादेश आपल्या ९५% ऊर्जेच्या गरजांसाठी मध्यपूर्वेतील देशांकडून इंधन आणि गॅस आयात करतो.

  • Que: खत कारखाने बंद केल्यामुळे काय परिणाम होईल?

    Ans: खत निर्मिती थांबल्यामुळे शेती उत्पादनावर परिणाम होईल आणि भविष्यात अन्नधान्याची महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.

Published On: Mar 09, 2026 | 02:15 PM

