Rihanna Firing: हॉलिवूड गायिका Rihanna च्या घरावर गोळीबार, पोलिसांनी संशयित महिलेला केली अटक

कॅलिफोर्नियातील बेव्हरली हिल्स येथील प्रसिद्ध गायिका रिहानाच्या घरावर गोळीबार झाला आहे. गायिकेच्या घरावर वारंवार गोळीबार करणाऱ्या महिलेविरुद्ध पोलिसांनी महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 01:47 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • गायिका रिहानाच्या घरावर गोळीबार
  • पोलिसांनी संशयित महिलेला केली अटक
  • गोळीबाराच्या वेळी रिहाना घरातच होती
बॉलीवूड स्टार्सच्या घरांवर अलिकडेच झालेल्या गोळीबारानंतर, आता हॉलिवूड स्टारच्या घरीही अशीच एक घटना घडल्याचे वृत्त आहे. लोकप्रिय हॉलिवूड गायिका रिहानाच्या घराबाहेर गोळीबार झाल्याचे वृत्त आहे. पॉप स्टारच्या बेव्हरली हिल्स येथील घराबाहेर एका महिलेने अनेक गोळ्या झाडल्याचे वृत्त आहे. गोळी भिंतीवरून गेल्याचे वृत्त आहे. या धक्कादायक प्रकार समोर आल्याबरोबरच गायिकेचे चाहते देखील चिंता व्यक्त करत आहेत.

एप्रिल २०२४ मध्ये सलमान खानच्या वांद्रे येथील घर, गॅलेक्सी अपार्टमेंट्सवर झालेल्या गोळीबारानंतर, कपिल शर्माचे रेस्टॉरंट आणि रोहित शेट्टीच्या घरावर देखील निशाणा साधला. गोळीबाराच्या वेळी सलमान आणि रोहित शेट्टी त्यांच्या घरी उपस्थित होते आणि रिहानाच्या बाबतीतही असेच काहीसे घडताना दिसले. लॉस एंजेलिस टाईम्स आणि एनबीसी ४ ने लॉस एंजेलिस पोलिसांचा हवाला देत वृत्त दिले की, अधिकाऱ्यांनी रिहानाच्या घरी झालेल्या गोळीबारात एका महिला संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. ही घटना रविवारी स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १:२१ वाजता घडली आणि या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिसांनी ३० वर्षीय महिलेला ताब्यात घेतले आहे.

Jr. NTR ची एक झलक पाहण्यासाठी चाहत्यांचा गोंधळ; बेंगळुरूत पोलिसांकडून लाठीचार्ज, Video व्हायरल

गोळीबाराच्या वेळी रिहाना घरातच होती

लॉस एंजेलिस टाईम्सने एका सूत्राचा हवाला देत म्हटले आहे की, त्यावेळी रिहाना तिच्या घरी होती. परंतु, कोणत्याही दुखापतीचे वृत्त नाही. वृत्तपत्रानुसार, रिहानाच्या घराबाहेरील गेटजवळ रस्त्याच्या पलीकडे उभ्या असलेल्या एका वाहनातून एकामागून एक १० गोळ्या झाडण्यात आल्या. हल्ल्यानंतर, पोलिसांनी एका पांढऱ्या टेस्ला गाडीचा माग काढला. पीडिता जवळच आढळली आणि तिला अटक करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी अद्याप महिलेची ओळख किंवा गोळीबाराचे कारण जाहीर केलेले नाही. तपास सुरू आहे.

Alia Bhatt-Sharvari Wagh मोठ्या पडद्यावर धमाका करण्यास सज्ज, 'Alpha'ची रिलीज डेट ठरली; या दिवशी होणार प्रदर्शित

कोण आहे रिहाना?

ग्रॅमी-विजेत्या कलाकाराचे खरे नाव रॉबिन रिहाना फेंटी आहे, ती जगातील सर्वात प्रभावशाली गायिका आणि उद्योजकांपैकी एक आहे. तिच्या संगीत कारकिर्दीव्यतिरिक्त, तिने तिच्या ब्रँडद्वारे जागतिक व्यावसायिक साम्राज्य निर्माण केले आहे, ज्यामध्ये फॅशन, सौंदर्यप्रसाधने आणि सौंदर्य उपक्रमांचा समावेश आहे.

Published On: Mar 09, 2026 | 01:47 PM

Mar 09, 2026 | 01:47 PM
