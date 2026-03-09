Rihanna Firing: हॉलिवूड गायिका Rihanna च्या घरावर गोळीबार, पोलिसांनी संशयित महिलेला केली अटक

एप्रिल २०२४ मध्ये सलमान खानच्या वांद्रे येथील घर, गॅलेक्सी अपार्टमेंट्सवर झालेल्या गोळीबारानंतर, कपिल शर्माचे रेस्टॉरंट आणि रोहित शेट्टीच्या घरावर देखील निशाणा साधला. गोळीबाराच्या वेळी सलमान आणि रोहित शेट्टी त्यांच्या घरी उपस्थित होते आणि रिहानाच्या बाबतीतही असेच काहीसे घडताना दिसले. लॉस एंजेलिस टाईम्स आणि एनबीसी ४ ने लॉस एंजेलिस पोलिसांचा हवाला देत वृत्त दिले की, अधिकाऱ्यांनी रिहानाच्या घरी झालेल्या गोळीबारात एका महिला संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. ही घटना रविवारी स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १:२१ वाजता घडली आणि या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिसांनी ३० वर्षीय महिलेला ताब्यात घेतले आहे.
गोळीबाराच्या वेळी रिहाना घरातच होती
लॉस एंजेलिस टाईम्सने एका सूत्राचा हवाला देत म्हटले आहे की, त्यावेळी रिहाना तिच्या घरी होती. परंतु, कोणत्याही दुखापतीचे वृत्त नाही. वृत्तपत्रानुसार, रिहानाच्या घराबाहेरील गेटजवळ रस्त्याच्या पलीकडे उभ्या असलेल्या एका वाहनातून एकामागून एक १० गोळ्या झाडण्यात आल्या. हल्ल्यानंतर, पोलिसांनी एका पांढऱ्या टेस्ला गाडीचा माग काढला. पीडिता जवळच आढळली आणि तिला अटक करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी अद्याप महिलेची ओळख किंवा गोळीबाराचे कारण जाहीर केलेले नाही. तपास सुरू आहे.
कोण आहे रिहाना?
ग्रॅमी-विजेत्या कलाकाराचे खरे नाव रॉबिन रिहाना फेंटी आहे, ती जगातील सर्वात प्रभावशाली गायिका आणि उद्योजकांपैकी एक आहे. तिच्या संगीत कारकिर्दीव्यतिरिक्त, तिने तिच्या ब्रँडद्वारे जागतिक व्यावसायिक साम्राज्य निर्माण केले आहे, ज्यामध्ये फॅशन, सौंदर्यप्रसाधने आणि सौंदर्य उपक्रमांचा समावेश आहे.