Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Resignations Resentment What Is The Real Reason For The Cancellation Of Jay Pawars Press Conference

Jay Pawar PC: राजीनामे, नाराजीनाट्य…? जय पवारांची पत्रकार परिषद रद्द होण्याचं नेमकं कारण काय?

बारामती विमान अपघातातील व्हीएसआर कंपनीबद्दल खुलासे होण्याची वाट पाहणाऱ्यांना खात्री होती की जय त्यांच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर मीडियासमोर काही खळबळजनक खुलासे करू शकतात,

Updated On: Mar 09, 2026 | 01:47 PM
ajit pawar plane crash, NCP Politics, ajit pawar plane crash Conspiracy,

Jay Pawar PC: राजीनामे, नाराजीनाट्य..; जय पवारांची पत्रकार परिषद रद्द होण्याचं नेमकं कारण काय?

Follow Us:
Follow Us:
  • अजित पवार यांचा बारामतीत झालेला विमान अपघात होता की घातपात
  • अजित पवार यांचे धाकटे चिंरजीव जय पवार आज पत्रकार परिषद घेणार होते
  • जय पवारांची पत्रकार परिषद ऐन वेळी रद्द करण्यात आली
 

Ajit Pawar Plane Crash Investigation: उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या विमान अपघातावर सातत्याने संशय व्यक्त केला जात आहे. अजित पवार यांचा बारामतीत झालेला विमान अपघात होता की घातपात होता, यावरून राज्यात राजकीय प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. त्यावरून राजकारणही तापलं आहे. त्यावरून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्यासह आमदार अमोल मिटकरी हेदेखील संशय व्यक्त करत आहेत. हे सगळं सुरू असतानाच एक अंतर्गत बाब समोर आली आहे. दिवंगत अजित यांच्या पत्नी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारच त्यांच्या पक्षाच्या म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कारभारावर नाराज असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.

अजित यांच्या मृत्यूमुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीमुळे आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता हाती येण्याच्या भीतीमुळे पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्त केले. परंतु त्यांना किंवा त्यांच्या दोन्ही मुलांना बोलू किंवा काहीही करू दिले जात नाही, असा दावा केला जात आहे. यामुळे सुनेत्रा पवारच द्विधा मनस्थितीत असल्याचे सांगितले जात आहे.

राज्यात दहावी-बारावी परीक्षेत कॉपीप्रकरणी 81 कर्मचारी निलंबित; बारावीच्या परीक्षेत 233 गैरप्रकार, 

दरम्यान, अजित पवार यांचे धाकटे चिंरजीव जय पवार आज पत्रकार परिषद घेणार होते. पण जय पवार यांची पत्रकार परिषद अचानक रद्द कऱण्यात आली. त्यामुळे सुनेत्रा पवार आणि त्यांच्या मुलांना बोलण्यापासून रोखले जात असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. अजित पवार यांच्या विमान अपघातात झालेल्या अनपेक्षित मृत्यूला आज ४० दिवस उलटून गेले. शरद पवार यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार, आमदार अमोल मिटकरी, माजी मंत्री महादेव जानकर आणि सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी यामागे कट असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.  या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

अजित यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या तीन दिवसांत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, त्यानंतरही या सर्व घडामोडींबाबत मौन बाळगल्याबद्दल सुनेत्रा यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पण सुनेत्रा पवारांना या प्रकरणात बरेच काही सांगायचे आहे, परंतु त्यांच्याच राष्ट्रवादी पक्षातील नेते आणि महायुतीमधील काही वरिष्ठ नेते त्यांच्यावर बोलू नये म्हणून दबाव आणत असल्याचे बोलले जात आहे. पण सुनेत्रा यांनीही यापूर्वीच या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.

Mojtaba Khamenei: तेहरानचा नवा हुकमी एक्का! ‘राष्ट्राध्यक्ष, IRGC ते गुप्तचर यंत्रणा, इराण नवीन सर्वोच्च

व्हीएसआरवर बोलायचे होते

दरम्यान दिवंगत अजित यांचे पुत्र जय पवार यांनी सोमवारी (९ मार्च) आयोजित केलेली पत्रकार परिषद बोलावली होती. पण ऐनवेळी काही अपरिहार्य परिस्थितीमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे. जय पवार व्हीएसआर एअर कंपनीबाबत बोलणार होते, त्यासाठी एक आठवड्यापूर्वी जय पवार यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला होता, या व्हिडीओमध्ये ज्यामध्ये व्हीएसआरचे मालक रोहित पायलटच्या सीटवर झोपलेले दिसत होते.यासंदर्भात बोलण्यासाठी जय पवार आज पत्रकार परिषद घेणार होते. पण जय पवारांची पत्रकार परिषद ऐन वेळी रद्द करण्यात आली.

पत्रकार परिषद रद्द झाल्यानंतर जय पवार यांनी, हे “अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक” असल्याचे म्हटले आहे. तसेच डीजीसीएने सर्व व्हीएसआर उड्डाणे तात्काळ रद्द करावीत आणि तपास पूर्ण होईपर्यंत रोहित सिंग यांना अटक करावी, अशी मागणी जय पवारांकडे केली. बारामती विमान अपघातातील व्हीएसआर कंपनीबद्दल खुलासे होण्याची वाट पाहणाऱ्यांना खात्री होती की जय त्यांच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर मीडियासमोर काही खळबळजनक खुलासे करू शकतात, परंतु जय पवारांच्या पत्रकार परिषदेची नवीन तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, असं म्हटलं आहे.

तटकरेंच्या विरोधात राजीनाम्यांची लाट
दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस सध्या गोंधळात आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या कार्यशैलीवर असमाधानी असल्याने, अनेक वरिष्ठ अधिकारी एकामागून एक राजीनामे देत आहेत. या राजीनाम्यांमुळे पक्षातील अंतर्गत कलह पूर्णपणे उघड झाला आहे आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

महानगरपालिका कर्मचारी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष गौतम खरात यांनी पक्षातील त्यांच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा आणि पदाचा राजीनामा दिला आहे. सुनील तटकरेंवर निशाणा साधत खरात म्हणाले की, पक्षात फक्त निवडक व्यक्ती आणि त्यांच्या नातेवाईकांनाच सन्मान आणि पदे दिली जात आहेत. निष्ठावंत कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे आणि राज्य पातळीवरून अपेक्षित पाठिंबा आणि मार्गदर्शन मिळत नाही असा आरोप त्यांनी केला.

Web Title: Resignations resentment what is the real reason for the cancellation of jay pawars press conference

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 01:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अजित पवारांच्या विमान अपघातावर पार्थ पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘आता याप्रकरणाची…’
1

अजित पवारांच्या विमान अपघातावर पार्थ पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘आता याप्रकरणाची…’

Ajit Pawar Plane Crash: मोठी अपडेट! VSR कंपनीचा मालक आर.के. सिंग चौकशीसाठी पुण्यातील CID कार्यालयात दाखल
2

Ajit Pawar Plane Crash: मोठी अपडेट! VSR कंपनीचा मालक आर.के. सिंग चौकशीसाठी पुण्यातील CID कार्यालयात दाखल

Ajit Pawar Plane Crash: २० आमदारांची ‘देवगिरी’वर सुनेत्रा पवारांशी खलबतं; राष्ट्रवादीत घडामोडींना वेग
3

Ajit Pawar Plane Crash: २० आमदारांची ‘देवगिरी’वर सुनेत्रा पवारांशी खलबतं; राष्ट्रवादीत घडामोडींना वेग

बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची नूतन कार्यकारिणी जाहीर; कार्याध्यक्षपदी गणेश सोनवणे यांच्यासह अनेकांची निवड
4

बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची नूतन कार्यकारिणी जाहीर; कार्याध्यक्षपदी गणेश सोनवणे यांच्यासह अनेकांची निवड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पार्टीत मिस्ट्री मॅनसोबत दिसली Malaika Arora; रूमर्ड बॉयफ्रेंडही दिसला सोबत, इंटरनेटवर चर्चेला उधाण

पार्टीत मिस्ट्री मॅनसोबत दिसली Malaika Arora; रूमर्ड बॉयफ्रेंडही दिसला सोबत, इंटरनेटवर चर्चेला उधाण

Mar 09, 2026 | 02:23 PM
Swiggy-HDFC Partnership: Swiggy आणि HDFC बँकेची भागीदारी! रोजच्या खर्चावर मिळणार भरघोस रिवॉर्ड्स; ‘या’ कार्डसबद्दल जाणूया सविस्तर

Swiggy-HDFC Partnership: Swiggy आणि HDFC बँकेची भागीदारी! रोजच्या खर्चावर मिळणार भरघोस रिवॉर्ड्स; ‘या’ कार्डसबद्दल जाणूया सविस्तर

Mar 09, 2026 | 02:22 PM
Crime News: रत्नागिरीत खैराच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई; 11 लाखांचा माल जप्त 

Crime News: रत्नागिरीत खैराच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई; 11 लाखांचा माल जप्त 

Mar 09, 2026 | 02:20 PM
Surat Crime: खळबळजनक! मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन तरुणींचे मृतदेह; आत्महत्येपूर्वी ChatGPTला विचारलं आणि…

Surat Crime: खळबळजनक! मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन तरुणींचे मृतदेह; आत्महत्येपूर्वी ChatGPTला विचारलं आणि…

Mar 09, 2026 | 02:18 PM
इशानची गर्लफ्रेंड तर सुर्याची बायको… नजर टाका विश्वचषकाच्या फायनलच्या दिनी खेळाडूंचे परिवारासोबत खास क्षण!

इशानची गर्लफ्रेंड तर सुर्याची बायको… नजर टाका विश्वचषकाच्या फायनलच्या दिनी खेळाडूंचे परिवारासोबत खास क्षण!

Mar 09, 2026 | 02:18 PM
Middle East War : इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच; इराणच्या मिसाईल अन् ड्रोन्स खेळ एका झटक्यात खल्लास

Middle East War : इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच; इराणच्या मिसाईल अन् ड्रोन्स खेळ एका झटक्यात खल्लास

Mar 09, 2026 | 02:15 PM
World War 3: बांगलादेशमध्ये आणीबाणीची स्थिती! इंधन वाचवण्यासाठी सरकारने उचलले टोकाचे पाऊल; युद्धाचे भीषण परिणाम

World War 3: बांगलादेशमध्ये आणीबाणीची स्थिती! इंधन वाचवण्यासाठी सरकारने उचलले टोकाचे पाऊल; युद्धाचे भीषण परिणाम

Mar 09, 2026 | 02:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM