'US Patriot System' निकामी! इराणच्या ड्रोनने बगदाद हादरलं; जयशंकर यांनी दिली 67 हजार भारतीयांची आनंदाची बातमी

US Patriot System Fail : इराकी शहरातील एर्बिल येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ ड्रोन हल्ला उधळून लावण्यात आला. स्थानिक माध्यमांच्या मते, रुदाव, हवाई संरक्षण प्रणालीने ड्रोन पाडण्यात आला.

Updated On: Mar 09, 2026 | 01:15 PM
मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, इराणने म्हटले आहे की ते आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराचा वापर करत आहेत ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • जागतिक खळबळ
  • भारतीयांची घरवापसी
  • इराणमध्ये सत्तांतर

US Patriot System Fail S Jaishankar Indians Returned : मध्यपूर्वेतील (US-Israel Iran War) परिस्थिती आता हाताबाहेर जाताना दिसत आहे. एकीकडे इस्रायल आणि लेबनॉनमध्ये रक्ताचा सडा पडत असताना, दुसरीकडे इराण आणि अमेरिकेमधील संघर्ष एका नव्या वळणावर आला आहे. जगातील सर्वात प्रगत मानली जाणारी अमेरिकेची ‘पॅट्रियट’ (US Patriot System Fail) हवाई संरक्षण प्रणाली इराकच्या काही भागांत ड्रोन हल्ले रोखण्यात अपयशी ठरल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या बिघडत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी मोठी माहिती दिली असून, आतापर्यंत ६७,००० भारतीय नागरिकांना युद्धभूमीतून सुखरूप बाहेर काढले आहे.

इराकच्या विमानतळावर ड्रोनचा पाऊस

इराकची राजधानी बगदाद आणि कुर्दिश प्रदेशातील एर्बिल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भीषण ड्रोन हल्ले झाले आहेत. विशेष म्हणजे, या विमानतळावर अमेरिकन सैन्य तैनात आहे. स्थानिक माध्यमांच्या अहवालानुसार, काही ड्रोन पाडण्यात यश आले असले तरी, अमेरिकेच्या संरक्षण कवचाला खिंडार पाडण्याचे प्रयत्न इराण समर्थित गटांकडून सुरू आहेत. रात्रीच्या अंधारात झालेल्या या हल्ल्यांमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: युद्धाच्या गदारोळात अमेरिकेची संसाधन शिकार! इराण युद्धामागे फक्त ‘डर्टी पॉलिटिक्स’; ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्याची कबुली

इस्रायलवर ‘पांढऱ्या फॉस्फरस’च्या वापराचे गंभीर आरोप

युद्धाच्या नियमांना हरताळ फासत इस्रायलने दक्षिण लेबनॉनमधील निवासी भागांवर ‘पांढऱ्या फॉस्फरस’चे गोळे डागल्याचा दावा ह्युमन राइट्स वॉच (HRW) ने केला आहे. ३ मार्च रोजी योमोर भागातील घरांवर हे ज्वलनशील गोळे पडल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. पांढरा फॉस्फरस हा अत्यंत घातक असून, त्याच्या संपर्कात आल्यास मृत्यू किंवा आयुष्यभर न विसरणारे जखम होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार लोकवस्तीत याचा वापर करणे हा मोठा गुन्हा मानला जातो.

credit – social media and Twitter

इराणमध्ये मोज्तबा खामेनी यांचे युग सुरू

इराणच्या सत्तेत आता मोठा बदल झाला आहे. अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र मोज्तबा खामेनी यांची नवे सर्वोच्च नेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने तातडीने मोज्तबा यांच्याशी निष्ठा व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र तज्ज्ञ रवींद्र सचदेवा यांच्या मते, मोज्तबा हे कट्टर विचारांचे असून ते अमेरिकेसमोर कधीही शरण जाणार नाहीत. यामुळे हे युद्ध अधिक प्रदीर्घ आणि हिंसक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: आकाशात अग्निकहर! इराणच्या ड्रोन आर्मीला युएईने एका झटक्यात केलं उध्वस्त; पाहा ‘तो’ 40 सेकंदांचा थरारक VIDEO

भारत सरकारचे ‘ऑपरेशन सुरक्षा’

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, भारत सरकार आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध आहे. युद्धग्रस्त भागातून ६७,००० भारतीयांना परत आणणे हे एक मोठे आव्हान होते, जे यशस्वीरित्या पूर्ण केले जात आहे. अद्यापही काही भारतीय तिथे अडकले असून त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पांढरा फॉस्फरस (White Phosphorus) इतका धोकादायक का आहे?

    Ans: हा हवेच्या संपर्कात येताच ८०० अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त तापमानाने जळू लागतो. हा मानवी शरीराच्या हाडांपर्यंत जखम करू शकतो आणि लोकवस्तीत याचा वापर बेकायदेशीर आहे.

  • Que: मोज्तबा खामेनी यांच्या नियुक्तीमुळे युद्धावर काय परिणाम होईल?

    Ans: मोज्तबा हे अमेरिकेचे कट्टर विरोधक मानले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली इराण आपली लष्करी भूमिका अधिक आक्रमक करण्याची शक्यता आहे.

  • Que: भारतीयांना बाहेर काढण्यासाठी भारताने कोणती पावले उचलली?

    Ans: परराष्ट्र मंत्रालयाने विशेष विमाने आणि दूतावासाच्या माध्यमातून 'कमांड सेंटर' उभारून आतापर्यंत ६७,००० नागरिकांना सुरक्षित भारतात परत आणले आहे.

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News

Published On: Mar 09, 2026 | 01:15 PM

Topics:  

