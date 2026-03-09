Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Instantly Make Chilled Fennel Syrup In 10 Minutes Digestion Will Be Smooths Summer Drink

उन्हाळ्यात शरीराला द्या गारवा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार बडीशेप सरबत, पचनक्रिया राहील सुरळीत

जेवणानंतर अनेकांना बडीशेप खाण्याची सवय असते. बडीशेप खाल्ल्यामुळे अन्नपदार्थ सहज पचन होतात. चला तर जाणून घेऊया बडीशेप सरबत बनवण्याची सोपी कृती.

Updated On: Mar 09, 2026 | 02:02 PM
१० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार बडीशेप सरबत, पचनक्रिया राहील सुरळीत

१० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार बडीशेप सरबत, पचनक्रिया राहील सुरळीत

Follow Us:
Follow Us:

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरात वाढलेल्या उष्णतेचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. कडक उन्हात कुठेही बाहेर फिरून आल्यानंतर खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते. तसेच शरीरातीलपाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर अशक्तपणा येऊन चक्कर येते. या सर्वच समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी थंडगार बडीशेपचे सरबत प्यावे. आज आम्ही तुम्हाला झटपट बडीशेप सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. बडीशेप आरोग्यासाठी अतिशय चांगली आहे. जेवणानंतर बडीशेप खाल्ल्यास तोंडाला येणारा वास कमी होऊन अपचनाच्या समस्येपासून आराम मिळतो. ऍसिडिटी किंवा अपचन झाल्यास सोडा आणून पिण्यापेक्षा बडीशेपचे सरबत बनवून प्यावे. बडीशेपमध्ये पचनास मदत करणारे गुणधर्म आढळून येतात, त्यामुळे अपचन, गॅस, बद्धकोष्ठता आणि पोटातील पेटके कमी होतात. तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाल्ल्यानंतर एक चमचा बडीशेप खावी. यामुळे अपचन होत नाही. वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी विविध सप्लिमेंटचे सेवन करण्याऐवजी बडीशेपचे सरबत प्यावे. चला तर जाणून घेऊया बडीशेप सरबत बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest/ AI)

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात बीटपासून बनवा ‘हा’ चविष्ट पदार्थ, आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाण्यासोबतच शरीर होईल डिटॉक्स

साहित्य:

  • बडीशेप
  • खडीसाखर
  • लिंबाचा रस
  • भिजवलेला सब्जा
  • काळे मीठ
  • पुदिन्याची पाने
  • थंड पाणी
  • काळीमिरी
कोकणी चवीचा पारंपरिक पदार्थ! कच्च्या कोवळ्या फसणापासून बनवा झणझणीत पूस भाजी, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • बडीशेप सरबत बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, खलबत्यामध्ये खडीसाखर घेऊन बारीक करून घ्या. जाडसर बारीक केल्यास मिक्सरमध्ये सहज वाटली जाईल.
  • मिक्सरच्या भांड्यात वाटीभर बडीशेप आणि अर्धा वाटी साखर, २ किंवा ३ काळीमिरी, काळे मीठ घालून बारीक पावडर करून घ्या. ही पावडर नंतर कधीही वापरता येईल.
  • काचेच्या ग्लासात तयार केलेली बडीशेप पावडर घालून त्यात पुदिन्याची पाने, बर्फाचा खडा आणि भिजवलेल्या सब्जा बिया, लिंबाचा रस घाला.
  • त्यानंतर त्यात थंडगार पाणी घालून चमच्याने मिक्स करा. तयार आहे झटपट बनवलेले बडीशेप सरबत.

Web Title: Instantly make chilled fennel syrup in 10 minutes digestion will be smooths summer drink

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 02:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Heat Wave:विदर्भात उष्णतेची लाट; मुंबई-ठाण्यासह कोकणाला ‘येलो अलर्ट, ‘ पुढील २ दिवस महत्त्वाचे
1

Maharashtra Heat Wave:विदर्भात उष्णतेची लाट; मुंबई-ठाण्यासह कोकणाला ‘येलो अलर्ट, ‘ पुढील २ दिवस महत्त्वाचे

उन्हाळ्यातील उकाड्यावर रामबाण उपाय! थंडगार द्राक्षाचे सरबत घरीच बनवा आणि शरीरात टिकून राहील गारवा
2

उन्हाळ्यातील उकाड्यावर रामबाण उपाय! थंडगार द्राक्षाचे सरबत घरीच बनवा आणि शरीरात टिकून राहील गारवा

दिवसाची सुरुवात करा थंडगार पेयाने! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा गुलाबी मोहब्बत का शरबत, नोट करा रेसिपी
3

दिवसाची सुरुवात करा थंडगार पेयाने! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा गुलाबी मोहब्बत का शरबत, नोट करा रेसिपी

‘स्ट्रोक’साठी सर्वसमावेशक आराखडा! समिट आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये तज्ज्ञांची चर्चा
4

‘स्ट्रोक’साठी सर्वसमावेशक आराखडा! समिट आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये तज्ज्ञांची चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उन्हाळ्यात शरीराला द्या गारवा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार बडीशेप सरबत, पचनक्रिया राहील सुरळीत

उन्हाळ्यात शरीराला द्या गारवा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार बडीशेप सरबत, पचनक्रिया राहील सुरळीत

Mar 09, 2026 | 02:02 PM
DTC च्या अनियंत्रित बसने थेट 3 जणांना उडवले; जमावाने थेट आगच लावली अन्…, Video Viral

DTC च्या अनियंत्रित बसने थेट 3 जणांना उडवले; जमावाने थेट आगच लावली अन्…, Video Viral

Mar 09, 2026 | 02:01 PM
Ramadan: हजरत अलींची शहादत अन् नव्या नेत्याची घोषणा; इराणने मोज्तबा यांच्या नियुक्तीसाठी का साधला ‘Laylat Al Qadr’चा मुहूर्त

Ramadan: हजरत अलींची शहादत अन् नव्या नेत्याची घोषणा; इराणने मोज्तबा यांच्या नियुक्तीसाठी का साधला ‘Laylat Al Qadr’चा मुहूर्त

Mar 09, 2026 | 01:51 PM
Rihanna Firing: हॉलिवूड गायिका Rihanna च्या घरावर गोळीबार, पोलिसांनी संशयित महिलेला केली अटक

Rihanna Firing: हॉलिवूड गायिका Rihanna च्या घरावर गोळीबार, पोलिसांनी संशयित महिलेला केली अटक

Mar 09, 2026 | 01:47 PM
Jay Pawar PC: राजीनामे, नाराजीनाट्य…? जय पवारांची पत्रकार परिषद रद्द होण्याचं नेमकं कारण काय?

Jay Pawar PC: राजीनामे, नाराजीनाट्य…? जय पवारांची पत्रकार परिषद रद्द होण्याचं नेमकं कारण काय?

Mar 09, 2026 | 01:47 PM
इराण-इस्रायल युद्धाचा छत्रपती संभाजीनगरमधील उद्योगांना मोठा फटका; एलपीजी तुटवड्यामुळे उत्पादनावर संकट

इराण-इस्रायल युद्धाचा छत्रपती संभाजीनगरमधील उद्योगांना मोठा फटका; एलपीजी तुटवड्यामुळे उत्पादनावर संकट

Mar 09, 2026 | 01:47 PM
चाकणला प्लॅस्टिकबंदीचा फज्जा, बाजारपेठेत कॅरीबॅगचा सुळसुळाट; कठोर कारवाईची मागणी

चाकणला प्लॅस्टिकबंदीचा फज्जा, बाजारपेठेत कॅरीबॅगचा सुळसुळाट; कठोर कारवाईची मागणी

Mar 09, 2026 | 01:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM