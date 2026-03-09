उन्हाळ्यात शरीराला द्या गारवा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार बडीशेप सरबत, पचनक्रिया राहील सुरळीत

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरात वाढलेल्या उष्णतेचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. कडक उन्हात कुठेही बाहेर फिरून आल्यानंतर खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते. तसेच शरीरातीलपाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर अशक्तपणा येऊन चक्कर येते. या सर्वच समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी थंडगार बडीशेपचे सरबत प्यावे. आज आम्ही तुम्हाला झटपट बडीशेप सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. बडीशेप आरोग्यासाठी अतिशय चांगली आहे. जेवणानंतर बडीशेप खाल्ल्यास तोंडाला येणारा वास कमी होऊन अपचनाच्या समस्येपासून आराम मिळतो. ऍसिडिटी किंवा अपचन झाल्यास सोडा आणून पिण्यापेक्षा बडीशेपचे सरबत बनवून प्यावे. बडीशेपमध्ये पचनास मदत करणारे गुणधर्म आढळून येतात, त्यामुळे अपचन, गॅस, बद्धकोष्ठता आणि पोटातील पेटके कमी होतात. तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाल्ल्यानंतर एक चमचा बडीशेप खावी. यामुळे अपचन होत नाही. वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी विविध सप्लिमेंटचे सेवन करण्याऐवजी बडीशेपचे सरबत प्यावे. चला तर जाणून घेऊया बडीशेप सरबत बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest/ AI)
