Bangladesh Crisis: ‘विमानाने दुबईला गेला अन्…’ हादीचा मारेकरी मोकाट; स्वतःच VIDEO जारी करून फाडला ढाका पोलिसांचा मुखवटा

Osman Hadi Murder: 12 डिसेंबर रोजी ढाका येथे प्रचारादरम्यान उस्मान हादी यांना गोळ्या घालण्यात आल्या. त्यांना उपचारासाठी सिंगापूरला नेण्यात आले, जिथे 18 डिसेंबर रोजी त्यांचे निधन झाले.

Updated On: Dec 31, 2025 | 12:44 PM
Expose Bangladesh's lies Usman Hadi's killer was hiding in Dubai not India He released the video himself

बांगलादेशचे पितळ उघडे! उस्मान हादीचा मारेकरी भारतात नाही तर दुबईत लपला; स्वतःच जारी केला व्हिडिओ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  उस्मान हादी हत्याकांडातील मुख्य संशयित फैसल करीम मसूद भारतात नाही, तर दुबईत असल्याचे स्वतः व्हिडिओ जारी करून स्पष्ट केले आहे.
  •  ढाका पोलिसांनी फैसल भारतात पळाल्याचा दावा केला होता, मात्र मेघालयातील BSF ने घुसखोरीचे सर्व दावे आधीच फेटाळून लावले होते.
  •  फैसलने आपण निर्दोष असल्याचे सांगत, या हत्येमागे उस्मान हादी यांची स्वतःची संघटना ‘जमात’ आणि राजकीय कटाचा हात असल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे.

Osman Hadi murder case latest news 2025 : बांगलादेशातील (Bangladesh) प्रभावशाली तरुण नेते आणि ‘इन्कलाब मंच’चे प्रवक्ते उस्मान हादी (Osman Hadi) यांच्या हत्येप्रकरणी आता एक अत्यंत नाट्यमय वळण आले आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद हा भारतात पळून गेल्याचा दावा बांगलादेश सरकारने आणि ढाका पोलिसांनी केला होता. मात्र, आता फैसलने स्वतः एक व्हिडिओ जारी करून बांगलादेशच्या दाव्यातील हवा काढून घेतली आहे. फैसल भारतात नाही, तर चक्क दुबईमध्ये सुरक्षित असल्याचे समोर आले आहे.

पोलिसांच्या दाव्याचा फुगा फुटला!

उस्मान हादी यांच्यावर १२ डिसेंबर रोजी ढाक्यात गोळीबार झाला होता, त्यानंतर १८ डिसेंबरला सिंगापूरमध्ये उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर ढाका महानगर पोलिसांनी असा दावा केला होता की, मुख्य संशयित फैसल करीम मसूद हा हलुआघाट सीमेवरून बेकायदेशीरपणे भारतात पळून गेला आहे. भारताने मात्र हा दावा फेटाळून लावला होता. मेघालयातील बीएसएफ (BSF) महानिरीक्षकांनी स्पष्ट केले होते की, सीमेवरून कोणतीही घुसखोरी झाल्याचा पुरावा नाही. आता फैसलच्या व्हिडिओने भारताची बाजू अधिक भक्कम केली असून बांगलादेश पोलिसांचा खोटारडेपणा उघडा पाडला आहे.

“मी निर्दोष आहे, हत्येमागे जमातचा हात!”

दुबईतून जारी केलेल्या या व्हिडिओमध्ये फैसल करीम मसूदने स्वतःला निर्दोष जाहीर केले आहे. तो म्हणतो, “उस्मान हादी यांच्या हत्येशी माझा कोणताही संबंध नाही. केवळ व्यावसायिक कारणांमुळे आमचा संपर्क होता. मी एक आयटी कंपनीचा मालक असून, व्यवसायासाठी काही राजकीय देणग्या दिल्या होत्या, पण तो कोणत्याही कटाचा भाग नव्हता.” फैसलने पुढे एक खळबळजनक दावा केला की, उस्मान हादी ज्या ‘जमात’ संघटनेशी संबंधित होते, त्या संघटनेतील अंतर्गत वादातून किंवा राजकीय द्वेषातून त्यांची हत्या झाली असावी. आपल्या जिवाला धोका असल्याने आपण दुबईला गेल्याचे त्याने सांगितले.

दुबईतील वास्तव्याचे पुरावे आले समोर

मिळालेल्या माहितीनुसार आणि उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, फैसल करीम मसूद खरोखरच दुबईमध्ये आहे. त्याच्याकडे डिसेंबर २०२२ मध्ये जारी केलेला पाच वर्षांचा मल्टिपल-एन्ट्री युएई (UAE) व्हिसा आहे. त्याने कायदेशीररित्या विमान प्रवास करून दुबई गाठली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत, तो भारतात पळाल्याचा दावा करून बांगलादेश सरकार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न करत होते का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

कोण होते उस्मान हादी?

उस्मान हादी हे बांगलादेशातील अलिकडच्या जनआंदोलनानंतर एक अत्यंत प्रभावशाली युवा नेते म्हणून समोर आले होते. आगामी संसदीय निवडणुकीत ते उमेदवारही होते. त्यांच्या हत्येमुळे बांगलादेशच्या राजकारणात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. आता मुख्य आरोपीनेच व्हिडिओ जारी करून पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उभे केल्यामुळे, या हत्येचे गुढ अधिकच वाढले आहे. या प्रकरणातील सत्य शोधण्याऐवजी भारतावर आरोप करण्यात धन्यता मानणाऱ्या बांगलादेश सरकारला आता जागतिक स्तरावर उत्तर द्यावे लागणार आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: उस्मान हादी कोण होते आणि त्यांचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: उस्मान हादी हे बांगलादेशातील 'इन्कलाब मंच'चे नेते होते. १२ डिसेंबर रोजी त्यांच्यावर गोळीबार झाला आणि १८ डिसेंबर २०२५ रोजी सिंगापूरमध्ये उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

  • Que: मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद सध्या कुठे आहे?

    Ans: बांगलादेशने तो भारतात पळाल्याचा दावा केला होता, परंतु स्वतः व्हिडिओ जारी करून त्याने तो दुबईमध्ये असल्याचे सिद्ध केले आहे.

  • Que: फैसलने हत्येबाबत काय दावा केला आहे?

    Ans: त्याने आपण निर्दोष असल्याचे सांगत, हत्येमागे उस्मान हादी यांच्याच संघटनेचा (जमात) किंवा राजकीय कटाचा हात असल्याचा दावा केला आहे.

