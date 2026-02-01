Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Triple Murder: घराच्या अंगणात आई-वडील Pregnant बहिणीचं पुरलं शव, ‘दृष्यम’देखील Fail; पोलिसांचीही दिशाभूल, अंगावर काटा

कर्नाटकातील विजयनगरमध्ये ऑनर किलिंगचा एक खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. गर्भवती बहिणीच्या आंतरजातीय प्रेमामुळे संतापलेल्या अक्षय या आरोपीने त्याच्या आईवडिलांची आणि बहिणीची हत्या केली.

Updated On: Feb 01, 2026 | 07:13 PM
कर्नाटकात अंगावर काटा आणणारा गुन्हा (फोटो सौजन्य - iStock)

  • आंतरजातीय विवाहातून केला खून
  • आई-वडील आणि गरोदर बहिणीची हत्या 
  • पोलिसांनाचीदेखील केली दिशाभूल
कर्नाटकातील विजयनगर येथील कोट्टुरू येथील त्या शांत रस्त्यावर, भाड्याच्या घराच्या भिंतींच्या मागे, ऑनर किलिंगचा एक भयानक अध्याय लिहिला जात आहे हे फारसे कोणालाच माहीत नव्हते. अंगावर काटा आणणारी अत्यंत भयानक घटना घडली आहे. हत्येच्या दृश्याने पोलिसांचाही थरकाप उडाला असल्याचे समोर आले आहे. 

आपल्याच बहिणीच्या न जन्मलेल्या मुलाला अर्थात गरोदर बहिणीला आणि स्वतःच्या पालकांना मारणारा भाऊ अशी ही तिहेरी खुनाची केस समोर आली आहे. एकेकाळी हास्याने भरलेले घराचे अंगण एकाच वेळी तीन मृतदेहांनी भरलेले दिसून आले. हे केवळ खुनाचे रहस्य नाही अत्यंत खुनशी आणि माथेफिरू अशा गुन्हेगाराची ही कथा आहे. कर्नाटकात ही केस घडली आहे. 

बहिणीच्या आंतरजातीय विवाहामुळे टोकाचे पाऊल

अक्षय कुमार नावाचा हा तरुण त्याची बहीण अमृताचा आंतरजातीय विवाह आणि तिची गर्भधारणा त्याच्या खोट्या अभिमानावर हल्ला मानत होता. जेव्हा त्याच्या पालकांनी त्याच्या मुलीला पाठिंबा दिला तेव्हा अक्षयचा राग शिगेला पोहोचला. २७ जानेवारीच्या त्या काळ्या रात्री, त्याने त्याचे वडील भीमराज, आई जयलक्ष्मी आणि बहिणीची हत्या केली. त्याने मृतदेह स्वतःच्या घराच्या अंगणात पुरले. त्यानंतर पोलिसांना फसवण्याचा एक खेळ सुरू झाला, जो मल्याळम चित्रपट “दृश्यम” च्या सस्पेन्सलाही मागे टाकत होता आणि पोलिसांचीही त्याने यामध्ये दिशाभूल केल्याचे समोर आले आहे. 

“दृश्यम” पासून प्रेरणा कशी मिळाली

या हत्येचा सर्वात धक्कादायक पैलू म्हणजे आरोपीने पोलिसांची दिशाभूल करण्याची पद्धत. अक्षयने जाणूनबुजून खोटा माग काढला. हत्येच्या दोन दिवसांनी तो बेंगळुरूला गेला आणि जयदेव रुग्णालयाबाहेर त्याचा फोटो काढला जेणेकरून तो त्याच्या कुटुंबाला शोधत तेथे आहे हे सिद्ध होईल. त्याने बनावट बसची तिकिटे मिळवली, त्याचा मोबाईल नंबर बदलला आणि पोलिसांना खऱ्या ठिकाणांपेक्षा खूप दूरची ठिकाणे दिली. ज्यामुळे पोलिसांना कोणताही सुगावा लागू नये असा त्याचा उद्देश होता. अत्यंत शांतपणे त्याने ही सर्व योजना आखली होती. 

मोबाईल फोनने सत्य उघड केले

मात्र सत्य लपवणे इतके सोपे नव्हते. अक्षयच्या जबाबात विरोधाभास आढळून आल्यावर पोलिसांना संशय आला. “दृश्यम” मधील नायकाप्रमाणे त्याने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु डिजिटल फूटप्रिंट्स (CDR) ने त्याचा विश्वासघात केला. त्याने हरवल्याचा दावा केलेला मोबाईल फोन अक्षयच्या लोकेशनचा मागोवा घेत होता. पोलिसांना अखेर या गोष्टीचा शोध लागला आणि अक्षयला गजाआड करण्यात आले आहे. 

अक्षयने गुन्हा कधी आणि कसा केला?

पोलिस तपासादरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी अक्षयने २६ जानेवारी रोजी प्रथम त्याच्या आईची हत्या केली. हत्येनंतर, त्याने आंघोळ केली आणि त्याचे रक्ताने माखलेले कपडे नष्ट केले. त्या संध्याकाळी त्याची बहीण घरी परतल्यावर त्याने तिचीही हत्या केली आणि तिला त्याच्या आईच्या मृतदेहाजवळ ठेवले. त्याने पुन्हा आंघोळ केली आणि तेच कपडे घातले.

रात्री १०:३० वाजताच्या सुमारास, तो दारू पिऊन घरी परतला आणि सोफ्यावर बसलेल्या वडिलांचा गळा चिरला. त्याने त्याच्या वडिलांचा मृतदेह त्याच्या आई आणि बहिणीच्या मृतदेहाशेजारी ठेवला आणि नंतर खोलीला कुलूप लावले. त्याने पुन्हा आंघोळ केली आणि कपडे बदलले.

तो स्वतः पोलिस स्टेशनमध्ये गेला आणि बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार दाखल केली

पोलिस तपासानुसार, २९ जानेवारी रोजी आरोपी त्याच्या काकासह कर्नाटकातील टिळकनगर पोलिस स्टेशनमध्ये गेला आणि बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार दाखल केली. बेंगळुरू पोलिसांना संशय आला आणि त्यांनी तपास सुरू केला आणि सत्य समोर आले. आरोपी अक्षय आणि वसंत यांना अटक करण्यात आली आहे.

टिळकनगर पोलिसांनी तपास पूर्ण केला आहे. लवकरच हे प्रकरण कोट्टूर पोलिसांकडे सोपवले जाईल. पोलिसांनी तिन्ही मृतदेह शवविच्छेदन तपासणीसाठी पाठवले आहेत. अहवालात आरोपीची बहीण गर्भवती होती की नाही हे निश्चित होईल. जर ती अल्पवयीन असेल तर तिच्या प्रियकरावरही पॉक्सोचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असे पोलिसांनी सांगितले.

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी अक्षयने ही घृणास्पद हत्या का केली?

    Ans: तो त्याच्या बहिणीच्या आंतरजातीय प्रेमसंबंध आणि गर्भधारणेवर रागावला होता, ज्याला तो कुटुंबासाठी कलंक मानत होता.

  • Que: दृश्यम चित्रपटाचा या प्रकरणाशी काय संबंध आहे?

    Ans: चित्रपटाच्या उदाहरणाचे अनुसरण करून अक्षयने बनावट ठिकाणे, छायाचित्रे आणि बस तिकिटांचा वापर करून पोलिसांना दिशाभूल करण्याचा कट रचला.

  • Que: पोलिसांना अक्षयवर पहिल्यांदा कधी संशय आला?

    Ans: बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार दाखल करताना त्याचे विधान वारंवार बदलले आणि त्याच्या मोबाईल लोकेशनने त्याचा सिद्धांत चुकीचा सिद्ध केला

  • Que: आरोपीने हा संपूर्ण गुन्हा एकट्याने केला का?

    Ans: प्राथमिक तपासानुसार, अक्षयने संपूर्ण घटनेची योजना आखली आणि ती अंमलात आणली. पोलिस इतर संभाव्य साथीदारांची देखील चौकशी करत आहेत

  • Que: पोलिसांनी पुरलेले मृतदेह कसे मिळवले?

    Ans: कठोर चौकशीत अक्षय तुटल्यानंतर, कोट्टुरू येथील त्याच्या घराच्या अंगणात उत्खनन करण्यात आले आणि तिन्ही मृतदेह सापडले.

Feb 01, 2026 | 07:13 PM
