T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकासाठी USA संघ भारतात दाखल! कपाळावर तिलक लावून करण्यात आले खास स्वागत

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या ची उत्सुकता शीगेला पोचली आहे. क्रिकेट चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसून येत आहे. या स्पर्धेला ७ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरुवात होणार असून शेवट ८ मार्च २०२६ ला होईल. टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेचे भारत आणि श्रीलंका हे सह-यजमान आहेत. या स्पर्धेत एकूण २० संघ सहभागी होणार आहेत. भारत आणि श्रीलंकेतील खेळाडूंच्या आगमनाने तयारी सुरू झाली आहे. दरम्यान, यूएसए क्रिकेट संघ भारतात दाखल झाला आहे. यावेळी त्यांचे भारतीय पद्धतीने स्वागत करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : Australian Open 2026 : जोकोविचचे साम्राज्य खालसा! Australian Open जिंकून कार्लोस अल्काराझ ठरला नवा ‘राजा’
यूएसए क्रिकेट संघाचे नुकतेच भारतात आगमन झाले आहे. यावेळी त्यांचे मोठ्या थाटामाटात स्वागत करण्यात आले असून या स्वागताचा सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या एका व्हिडिओमध्ये, भारतीय परंपरेनुसार खेळाडूंचे तिलक लावून स्वागत करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. या संघात पाकिस्तानी वंशाचे तीन खेळाडू देखील आहेत. यामध्ये शायन जहांगीर, अली खान आणि मोहम्मद मोहसीन यांचा समावेश आहे. या खेळाडूंचे स्वागत देखील तिलक लावून करण्यात आले.
यूएसए संघ दुसऱ्यांदा या स्पर्धेत सहभाग घेणार आहेत. त्यांच्या पदार्पणाच्या हंगामात, २०२४ च्या टी२० विश्वचषकात, त्यांनी सुपर ८ मध्ये पोहोचून इतिहास रचला होता. यावेळी, संघात मागील स्पर्धेतील भाग असलेल्या १० खेळाडूंचा समावेश आहे. संघाचे नेतृत्व पुन्हा एकदा मोनांक पटेलच्या खांद्यावर देण्यात आले आहे. यूएसए संघात सध्या १५ खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीप सिंगच्या 5 विकेट्सवर पडले विरजण; T20I इतिहासात नोंदवला लाजिरवाणा विक्रम
यावेळी, यूएसए संघ अनुभवी आणि नवीन खेळाडूंच्या मिश्रणासह स्पर्धेत उतरणार आहे. मागील आवृत्तीत अपवादात्मक कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंकडून संघात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. भारत आणि पाकिस्तानसारख्या बलाढ्य संघांविरुद्ध त्यांचे सामने रोमांचक होणार होऊ शकतात. भारतीय प्रेक्षकांकडून करण्यात आलेल्या उबदार स्वागतादरम्यान, यूएस संघ पुन्हा एकदा त्यांच्या कामगिरीने इतिहास घडवण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे.
मोनांक पटेल (कर्णधार), जेसी सिंग, अँड्रीस गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर, सैतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ती, हरमीत सिंग, नोस्तुश केंजीगे, शॅडली व्हॅन शाल्कविक, सौरभ नेत्रावलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसीन, शुभम रंजने