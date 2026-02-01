Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 The Usa Team Has Arrived In India For The T20 World Cup

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकासाठी USA संघ भारतात दाखल! कपाळावर तिलक लावून करण्यात आले खास स्वागत

७ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरुवात होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेसाठी यूएसए क्रिकेट संघ भारतात दाखल झाला आहे. या वेळी यूएसए क्रिकेट संघाचे भारतीय पद्धतीने स्वागत करण्यात आले.

Updated On: Feb 01, 2026 | 07:51 PM
T20 World Cup 2026: The USA team has arrived in India for the T20 World Cup! They received a special welcome with tilak applied to their foreheads.

टी-२० विश्वचषकासाठी USA संघ भारतात दाखल(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या ची उत्सुकता शीगेला पोचली आहे. क्रिकेट चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसून येत आहे. या स्पर्धेला ७ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरुवात होणार असून शेवट ८ मार्च २०२६ ला होईल. टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेचे  भारत आणि श्रीलंका हे सह-यजमान आहेत. या स्पर्धेत एकूण २० संघ सहभागी होणार आहेत. भारत आणि श्रीलंकेतील खेळाडूंच्या आगमनाने तयारी सुरू झाली आहे. दरम्यान, यूएसए क्रिकेट संघ भारतात दाखल झाला आहे. यावेळी त्यांचे भारतीय पद्धतीने स्वागत करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : Australian Open 2026 : जोकोविचचे साम्राज्य खालसा! Australian Open जिंकून कार्लोस अल्काराझ ठरला नवा ‘राजा’

यूएसए संघाचे भारतीय पद्धतीने स्वागत

यूएसए क्रिकेट संघाचे नुकतेच भारतात आगमन झाले आहे. यावेळी त्यांचे मोठ्या थाटामाटात स्वागत करण्यात आले असून या स्वागताचा सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या एका व्हिडिओमध्ये, भारतीय परंपरेनुसार खेळाडूंचे तिलक लावून स्वागत करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. या संघात पाकिस्तानी वंशाचे तीन खेळाडू देखील आहेत. यामध्ये शायन जहांगीर, अली खान आणि मोहम्मद मोहसीन यांचा समावेश आहे. या खेळाडूंचे स्वागत देखील तिलक लावून करण्यात आले.

यूएसए संघाची  कामगिरी

यूएसए संघ दुसऱ्यांदा या स्पर्धेत सहभाग घेणार आहेत. त्यांच्या पदार्पणाच्या हंगामात, २०२४ च्या टी२० विश्वचषकात, त्यांनी सुपर ८ मध्ये पोहोचून इतिहास रचला होता. यावेळी, संघात मागील स्पर्धेतील भाग असलेल्या १० खेळाडूंचा समावेश आहे. संघाचे नेतृत्व पुन्हा एकदा मोनांक पटेलच्या खांद्यावर देण्यात आले आहे. यूएसए संघात सध्या १५ खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीप सिंगच्या 5 विकेट्सवर पडले विरजण; T20I इतिहासात नोंदवला लाजिरवाणा विक्रम

यावेळी, यूएसए संघ अनुभवी आणि नवीन खेळाडूंच्या मिश्रणासह स्पर्धेत उतरणार आहे. मागील आवृत्तीत अपवादात्मक कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंकडून संघात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. भारत आणि पाकिस्तानसारख्या बलाढ्य संघांविरुद्ध त्यांचे सामने रोमांचक होणार होऊ शकतात. भारतीय प्रेक्षकांकडून करण्यात आलेल्या उबदार स्वागतादरम्यान, यूएस संघ पुन्हा एकदा त्यांच्या कामगिरीने इतिहास घडवण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे.

टी२० विश्वचषक २०२६ साठी यूएसए संघ

मोनांक पटेल (कर्णधार), जेसी सिंग, अँड्रीस गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर, सैतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ती, हरमीत सिंग, नोस्तुश केंजीगे, शॅडली व्हॅन शाल्कविक, सौरभ नेत्रावलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसीन, शुभम रंजने

Web Title: T20 world cup 2026 the usa team has arrived in india for the t20 world cup

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 07:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का! दोन मॅचविनर खेळाडू झाले T20 World Cup 2026 मधून बाहेर, निवडकर्त्यांनी केली घोषणा
1

ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का! दोन मॅचविनर खेळाडू झाले T20 World Cup 2026 मधून बाहेर, निवडकर्त्यांनी केली घोषणा

IND vs NZ : कोणाचा होणार पत्ता कट, इशान किशनचे पुनरागमन? कोचने दिली खेळाडूंची अपडेट…अशी असू शकते Playing 11
2

IND vs NZ : कोणाचा होणार पत्ता कट, इशान किशनचे पुनरागमन? कोचने दिली खेळाडूंची अपडेट…अशी असू शकते Playing 11

IND vs PAK सामन्यात इलिंगवर्थ आणि धर्मसेना पंच म्हणून काम पाहणार! T20 World Cup 2026 स्पर्धेसाठी सामना अधिकाऱ्यांची यादी जाहीर
3

IND vs PAK सामन्यात इलिंगवर्थ आणि धर्मसेना पंच म्हणून काम पाहणार! T20 World Cup 2026 स्पर्धेसाठी सामना अधिकाऱ्यांची यादी जाहीर

T20 World Cup 2026 साठी यूएईचा संघ जाहीर! मोहम्मद वसीमच्या खाद्यावर नेतृत्वाची धुरा; ‘या’ खेळाडूंची लागली लॉटरी 
4

T20 World Cup 2026 साठी यूएईचा संघ जाहीर! मोहम्मद वसीमच्या खाद्यावर नेतृत्वाची धुरा; ‘या’ खेळाडूंची लागली लॉटरी 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकासाठी USA संघ भारतात दाखल! कपाळावर तिलक लावून करण्यात आले खास स्वागत

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकासाठी USA संघ भारतात दाखल! कपाळावर तिलक लावून करण्यात आले खास स्वागत

Feb 01, 2026 | 07:51 PM
Budget 2026: महाराष्ट्राच्या वाट्याला १ लाख कोटींचा निधी! विकसित भारतासाठी केंद्राचे मोठे पाऊल; मुख्यमंत्र्यांनी मानले आभार

Budget 2026: महाराष्ट्राच्या वाट्याला १ लाख कोटींचा निधी! विकसित भारतासाठी केंद्राचे मोठे पाऊल; मुख्यमंत्र्यांनी मानले आभार

Feb 01, 2026 | 07:42 PM
Currency War: डॉलरला चेकमेट अन् युआनचा उदय; शी जिनपिंग आणि ट्रम्पमध्ये सुरु झालाय इतिहासातील सर्वात मोठा आर्थिक संघर्ष

Currency War: डॉलरला चेकमेट अन् युआनचा उदय; शी जिनपिंग आणि ट्रम्पमध्ये सुरु झालाय इतिहासातील सर्वात मोठा आर्थिक संघर्ष

Feb 01, 2026 | 07:36 PM
Triple Murder: घराच्या अंगणात आई-वडील Pregnant बहिणीचं पुरलं शव, ‘दृष्यम’देखील Fail; पोलिसांचीही दिशाभूल, अंगावर काटा

Triple Murder: घराच्या अंगणात आई-वडील Pregnant बहिणीचं पुरलं शव, ‘दृष्यम’देखील Fail; पोलिसांचीही दिशाभूल, अंगावर काटा

Feb 01, 2026 | 07:13 PM
Nepal Election : नेपाळमध्ये ‘MI-6’ चा गुप्त प्रवेश! माजी RAW एजंटचा खळबळजनक खुलासा; भारतावर होणार आघात?

Nepal Election : नेपाळमध्ये ‘MI-6’ चा गुप्त प्रवेश! माजी RAW एजंटचा खळबळजनक खुलासा; भारतावर होणार आघात?

Feb 01, 2026 | 07:09 PM
DC vs UPW,WPL 2026 : आज DC चे ठरणार स्पर्धेतील भवितव्य! TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; UP करणार फलंदाजी 

DC vs UPW,WPL 2026 : आज DC चे ठरणार स्पर्धेतील भवितव्य! TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; UP करणार फलंदाजी 

Feb 01, 2026 | 07:08 PM
Budget 2026: अजितदादांचे स्वप्न पूर्ण होणार..; केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘कृषी AI’ ला महत्त्व; मंत्री दत्तात्रय भरणे यांची प्रतिक्रिया

Budget 2026: अजितदादांचे स्वप्न पूर्ण होणार..; केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘कृषी AI’ ला महत्त्व; मंत्री दत्तात्रय भरणे यांची प्रतिक्रिया

Feb 01, 2026 | 07:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM