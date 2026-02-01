Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nepal Election : नेपाळमध्ये 'MI-6' चा गुप्त प्रवेश! माजी RAW एजंटचा खळबळजनक खुलासा; भारतावर होणार आघात?

Nepal MI-6 Spy Lord Ashcroft : माजी रॉ एजंट लकी बिश्त यांनी दावा केला आहे की ब्रिटिश गुप्तचर संस्था MI-6 चा एजंट लॉर्ड अ‍ॅशक्रॉफ्ट नेपाळमध्ये आहे. 5 मार्च रोजी होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी ही एक मोठी राजनैतिक घडामोड आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 07:09 PM
Nepal Election : नेपाळमध्ये 'MI-6' चा गुप्त प्रवेश! माजी RAW एजंटचा खळबळजनक खुलासा; भारतावर होणार आघात?

  • नेपाळमध्ये MI-6 सक्रिय?
  • पोखरा विमानतळावर ‘ब्लॅक जेट’चे गूढ
  • निवडणुकीपूर्वी मोठा कट?

Lucky Bisht RAW agent Nepal claim 2026 : भारताचा शेजारी देश नेपाळ (Nepal) सध्या पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्थांच्या शीतयुद्धाचा आखाडा बनला आहे. ५ मार्च २०२६ रोजी होणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या निवडणुकीपूर्वी नेपाळमध्ये अशा काही हालचाली घडत आहेत ज्यांनी भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ (RAW) चे माजी एजंट लकी बिश्त यांनी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करून नेपाळमध्ये ब्रिटीश गुप्तचर संस्था MI-6 चा वावर वाढल्याचा दावा केला आहे.

पोखरा विमानतळावरील ‘ब्लॅक जेट’चे रहस्य

लकी बिश्त यांच्या दाव्यानुसार, नेपाळच्या पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर गेल्या तीन-चार दिवसांपासून (२८ जानेवारीपासून) एक खाजगी “ब्लॅक जेट” उभे आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या विमानाची कोणतीही अधिकृत नोंद किंवा माहिती नेपाळ सरकारकडे उपलब्ध नाही. पोखरा विमानतळ हे चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमांतर्गत बनवले गेले असून त्यावर चीनचे मोठे नियंत्रण आहे. अशा परिस्थितीत चीनच्या संमतीशिवाय तिथे अशा विमानाचे आगमन होणे अशक्य असल्याचे बिश्त यांनी म्हटले आहे. या विमानाने ब्रिटीश अब्जाधीश आणि राजकारणी लॉर्ड अ‍ॅशक्रॉफ्ट नेपाळमध्ये आले असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

लॉर्ड अ‍ॅशक्रॉफ्ट आणि MI-6 कनेक्शन

लॉर्ड अ‍ॅशक्रॉफ्ट हे केवळ एक उद्योगपती नसून त्यांचे ब्रिटीश गुप्तचर संस्था MI-6 शी अत्यंत जवळचे संबंध असल्याचे मानले जाते. ते जगभरातील निवडणुकांमध्ये निधी पुरवण्यासाठी आणि राजकीय समीकरणे बदलण्यासाठी कुप्रसिद्ध आहेत. लकी बिश्त यांच्या मते, अ‍ॅशक्रॉफ्ट सध्या नेपाळमधील कम्युनिस्ट नेते केपी शर्मा ओली यांच्या संपर्कात आहेत. ज्या ओलींना नेपाळच्या जनतेने लोकशाही मार्गाने सत्तेतून पायउतार केले होते, त्यांना पुन्हा पंतप्रधान पदावर बसवण्यासाठी हे ‘बाहेरचे’ लोक प्रयत्न करत असल्याचा संशय बिश्त यांनी व्यक्त केला आहे.

नेपाळ निवडणुकीत ‘विदेशी’ हस्तक्षेप?

नेपाळमध्ये ५ मार्च रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांना गुप्तपणे निधी पुरवणे आणि सत्तेचे फेरबदल करणे यासाठी लॉर्ड अ‍ॅशक्रॉफ्ट नेपाळ दौऱ्यावर असल्याचे सांगितले जात आहे. “नेपाळच्या पोखरा विमानतळावर विमानाची हालचाल होते आणि सरकारला पत्ता नसतो, हे नेपाळच्या सार्वभौमत्वासाठी धोकादायक आहे,” असे लकी बिश्त यांनी स्पष्टपणे बजावले आहे. यापूर्वीही बिश्त यांनी नेपाळमधील सत्तापालट आणि गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत केलेली भाकिते खरी ठरली आहेत, त्यामुळे त्यांच्या या दाव्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे.

काय आहे भारतासाठी चिंता?

नेपाळमध्ये जर चीन आणि ब्रिटनच्या मदतीने पुन्हा एकदा भारतविरोधी सरकार सत्तेवर आले, तर ते भारताच्या सुरक्षेसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. केपी शर्मा ओली यांचा कल नेहमीच चीनकडे राहिला आहे. अशात MI-6 आणि चीन एकत्र येऊन नेपाळमध्ये कोणताही मोठा राजकीय कट रचत आहेत का? हा प्रश्न आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: माजी RAW एजंट लकी बिश्त यांनी काय दावा केला आहे?

    Ans: लकी बिश्त यांनी दावा केला आहे की ब्रिटीश गुप्तचर यंत्रणा MI-6 शी संबंधित लॉर्ड अ‍ॅशक्रॉफ्ट एका खाजगी ब्लॅक जेटने नेपाळमध्ये आले असून ते आगामी निवडणुकीत हस्तक्षेप करत आहेत.

  • Que: पोखरा विमानतळावरील विमानाबाबत वाद काय आहे?

    Ans: २८ जानेवारीपासून पोखरा विमानतळावर उभे असलेल्या खाजगी विमानाची नेपाळ सरकारला कोणतीही अधिकृत माहिती नाही, असा आरोप बिश्त यांनी केला आहे.

  • Que: नेपाळमध्ये निवडणुका कधी होणार आहेत?

    Ans: नेपाळमध्ये ५ मार्च २०२६ रोजी सार्वत्रिक निवडणुकांचे मतदान होणार आहे.

Published On: Feb 01, 2026 | 07:09 PM

