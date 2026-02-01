Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

DC vs UPW,WPL 2026 : आज DC चे ठरणार स्पर्धेतील भवितव्य! TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; UP करणार फलंदाजी 

महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये आज वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर लीग स्टेजमधील शेवटचा सामना दिल्ली कॅपिटल्स आणि यूपी वॉरियर्स यांच्यात सामना रंगणार आहे. या सामन्यात दिल्लीने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 07:20 PM
DC vs UPW, WPL 2026: Today, DC's fate in the tournament will be decided! They won the toss and elected to bowl first; UP will bat.

दिल्ली कॅपिटल्स TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय(फोटो-सोशल मीडिया)

DC vs UPW,WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये आज वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि यूपी वॉरियर्स यांच्यात सामना रंगणार आहे. या सामन्यापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्स संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे तर यूपी वॉरियर्स संघ प्रथम फलंदाजी करताना दिसणार आहे. आज दिल्लीला विजय मिळवणे आवश्यक आहे. त्यांचा विजय त्यांना थेट गुजरात जायंट्सविरुद्ध  एलिमिनेटरमध्ये स्थान देणार आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीप सिंगच्या 5 विकेट्सवर पडले विरजण; T20I इतिहासात नोंदवला लाजिरवाणा विक्रम

टॉस जिंकल्यानंतर दिल्लीची कर्णधार जेमिमा रॉड्रिग्सने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला.  तिने प्रतिक्रिया देताना म्हटले,”आम्ही प्रथम गोलंदाजी करू. मला माहित आहे की ज्या दिवशी आमचा संघ सर्वोत्तम क्रिकेट खेळतो, त्या दिवशी आम्हाला कोणीही हरवू शकत नाही.  मला वाटते की गेल्या काही आठवड्यांत, मी माझ्या आयुष्यात इतक्या वर्षांत जेवढी प्रगती केली नाही, त्यापेक्षा जास्त प्रगती केली आहे. पण मला वाटते की, सर्वप्रथम याचे श्रेय माझ्या संघाला जाते, प्रशिक्षक जेव्ही आणि आमच्या संपूर्ण सपोर्ट स्टाफला आणि खेळाडूंना जाते, कारण त्यांनी माझ्यावरील बराच भार हलका केला आहे. पण त्याच वेळी, मला वाटते की माझ्यासाठी प्रत्येक सामना एक मोठी शिकवण देणारा ठरला आहे आणि मला वाटते की याचा माझ्या क्रिकेट कारकिर्दीत खूप फायदा होईल.”

यूपी वॉरियर्सची कर्णधार मेग लॅनिंगने टॉस गमावला. त्यानंतर ती म्हणाली की, “मला वाटते की अनेक संघ प्रथम फलंदाजी करून जिंकले आहेत. परवा रात्री आमची सुरुवात बऱ्यापैकी चांगली झाली होती. अर्थातच, आम्हाला अजूनही सामना जिंकायचा आहे. तुम्हाला माहिती आहे, प्रत्येकजण खूप स्पर्धात्मक आहे आणि आम्हाला विजयाने शेवट करायचा आहे, पण आज रात्री आम्ही काही खेळाडूंना संधी देऊ, जेणेकरून त्यांच्यात काय क्षमता आहे हे पाहता येईल, संघात थोडी नवीन ऊर्जा येईल आणि आशा आहे की यामुळे आम्हाला अपेक्षित निकाल मिळेल.  श्वेता, एमी जोन्स आणि क्लो ट्रायॉन यांच्या जागी शिप्रा, डॉटिन आणि नॉट संघात आल्या आहेत.”

हेही वाचा : Australian Open 2026 : जोकोविचचे साम्राज्य खालसा! Australian Open जिंकून कार्लोस अल्काराझ ठरला नवा ‘राजा’

असे आहेत दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

यूपी वॉरियर्स महिला प्लेइंग इलेव्हन: मेग लॅनिंग (क), सिमरन शेख, हरलीन देओल, दीप्ती शर्मा, शिप्रा गिरी (डब्ल्यू), डिआंड्रा डॉटिन, चार्ली नॉट, सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना जॉय, शिखा पांडे, क्रांती गौड

दिल्ली कॅपिटल्स महिला प्लेइंग इलेव्हन: शफाली वर्मा, लिझेल ली (डब्ल्यू), लॉरा वोल्वार्ड, जेमिमाह रॉड्रिग्स (सी), मारिझान कॅप, चिनेल हेन्री, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, मिन्नू मणी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा

