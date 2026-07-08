FBI ची मोठी कारवाई! लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या सदस्यांना अटक; अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपमध्ये छापेमारी

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मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने छापेमारीदरम्यान गँगच्या २४ सदस्यांना ताब्यात घेतले असून यातील ११ जणांना कॅलिफोर्नियातून उचलण्यात आले आहे. या प्रकरणात अमेरिकेच्या न्याय विभागाने भारतातील तीन संघटित गुन्हेगारी गटांशी संबंधित ३७ जणांविरोधात संघीय दाखल केले आहेत.
यातील काही आरोपी अद्याप फरार आहेत. तपासादरम्यान एफबीआयला सुमारे १००० किलो कोकेन, १ किलो हेरॉइन, १२ शस्त्रे, ४० हजार अमेरिकी डॉलर रोख जप्त करण्यात आले आहेत. या गुन्हेगारांचा संबंध हत्या, वसूली, अमली पदार्थ तस्करी, अपहरण आणि बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रांच्या व्यवहाराशी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या आरोपानुसार, भारताच्या तुरुंगात असलेल्या कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई अवैध मोबाईल फोन आणि एन्क्रिप्टेड संवाद माध्यमांचा वापर करुन परदेशात गुन्हेगारी नेटवर्क चालवत होता. तर दुसरीकडे गोल्डी बरार उत्तर अमेरिकेत रोहित गौदारा गुन्हेगारी कारवाया संभाळत असल्याचे आरोपपत्रात सांगण्यात आले आहे.
आरोपपत्रानुसार, लॉरेन्स बिश्नोई गँगने उत्तर अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या नागरिकांना धमकावून पैस उकळणे, अमली पदार्थांची तस्करी, हिंसक गुन्हे घडवून आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क उभे केले होते. यानुसार जून २०२३ मध्ये कॅनडातील सरे येथे हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येचा कट लॉरेन्स बिश्नोई आणि गोल्डी बरारने रचल्याचाही आरोप आहे. सध्या यावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु आहे. कॅनडा सरकारने २०२५ मध्ये लॉरेन्स बिश्नोई गँगला दहशवादी संघटना म्हणून घोषित केले होते.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मोहिमेत भगवानपुरिया आणि रविंदर सिंग ढांडा यांच्या गुन्हेगारी नेटवर्कविरोधातही कारवाई करण्यात आली आहे. भगवानपुरियावर सुपारी घेऊन हत्या केल्याचा, शस्त्रांच्या तस्करी आणि आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेट चालवल्याचा आरोप आहे. तर ढांडावर कॅलिफोर्नियातून कॅनडापर्यंत मेथॅम्फेटामाइन आणि कोकेनची तस्करी केल्यता आरोप करण्यात आला आहे.
FBI-led Operation Hard Ball charges 37 members of India-based crime gangs, including Bishnoi syndicate, over drug trafficking and the 2023 killing of Khalistani extremist Hardeep Singh Nijjar.pic.twitter.com/o7cWBHjmp3 — Sidhant Sibal (@sidhant) July 8, 2026
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