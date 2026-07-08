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FBI ची मोठी कारवाई! लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या सदस्यांना अटक; अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपमध्ये छापेमारी

Updated On: Jul 08, 2026 | 11:12 AM IST
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सारांश

Operation Hard Ball : अमेरिकेच्या FBI आणि न्याय विभागाने ऑपरेशन हार्ड बॉल अंतर्गत लॉरेन्स बिश्नोई गँगविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. कॅनडा, अमेरिका आणि युरोपमधून टोळीच्या सदस्यांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याविरोधात संघीय गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

FBI Arrests Lawrence Bishoni Gang Members

FBI ची मोठी कारवाई! लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या सदस्यांना अटक; अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपमध्ये छापेमारी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • FBI चे ऑपरेशन हार्ड बॉल
  • लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या २४ सदस्यांना अटक
  • अमेरिका, कॅनडासह युरोपमध्ये छापेमारी
Operation Hard Ball : अमेरिकेच्या न्याय विभागाने आणि FBI ने लॉरेन्स बिश्नोईसह भारतातील तीन संघटित टोळीविरोधात मोठी आंतरराष्ट्रीय मोहिम राबवली आहे. ऑपरेशन हार्ड बॉल’ असे या मोहिमेला नाव देण्यात आले असून अमेरिका, कॅनडा, आणि युरोपमधील ५० हून अधिक ठिकाणांवर एकाचवेळी छापे टाकण्यात आले असून आतापर्यंत २४ सदस्यांना अटक करण्यात आली आहे.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने छापेमारीदरम्यान गँगच्या २४ सदस्यांना ताब्यात घेतले असून यातील ११ जणांना कॅलिफोर्नियातून उचलण्यात आले आहे. या प्रकरणात अमेरिकेच्या न्याय विभागाने भारतातील तीन संघटित गुन्हेगारी गटांशी संबंधित ३७ जणांविरोधात संघीय दाखल केले आहेत.

यातील काही आरोपी अद्याप फरार आहेत. तपासादरम्यान एफबीआयला सुमारे १००० किलो कोकेन, १ किलो हेरॉइन, १२ शस्त्रे, ४० हजार अमेरिकी डॉलर रोख जप्त करण्यात आले आहेत. या गुन्हेगारांचा संबंध हत्या, वसूली, अमली पदार्थ तस्करी, अपहरण आणि बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रांच्या व्यवहाराशी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तुरुंगातून चालवत होता गुन्हेगारीचे नेटवर्क

अमेरिकेच्या आरोपानुसार, भारताच्या तुरुंगात असलेल्या कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई अवैध मोबाईल फोन आणि एन्क्रिप्टेड संवाद माध्यमांचा वापर करुन परदेशात गुन्हेगारी नेटवर्क चालवत होता. तर दुसरीकडे गोल्डी बरार उत्तर अमेरिकेत रोहित गौदारा गुन्हेगारी कारवाया संभाळत असल्याचे आरोपपत्रात सांगण्यात आले आहे.

आरोपपत्रानुसार, लॉरेन्स बिश्नोई गँगने उत्तर अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या नागरिकांना धमकावून पैस उकळणे, अमली पदार्थांची तस्करी, हिंसक गुन्हे घडवून आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क उभे केले होते. यानुसार जून २०२३ मध्ये कॅनडातील सरे येथे हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येचा कट लॉरेन्स बिश्नोई आणि गोल्डी बरारने रचल्याचाही आरोप आहे. सध्या यावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु आहे. कॅनडा सरकारने २०२५ मध्ये लॉरेन्स बिश्नोई गँगला दहशवादी संघटना म्हणून घोषित केले होते.

आणखी दोन टोळ्यांविरोधात कारवाई

अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मोहिमेत भगवानपुरिया आणि रविंदर सिंग ढांडा यांच्या गुन्हेगारी नेटवर्कविरोधातही कारवाई करण्यात आली आहे. भगवानपुरियावर सुपारी घेऊन हत्या केल्याचा, शस्त्रांच्या तस्करी आणि आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेट चालवल्याचा आरोप आहे. तर ढांडावर कॅलिफोर्नियातून कॅनडापर्यंत मेथॅम्फेटामाइन आणि कोकेनची तस्करी केल्यता आरोप करण्यात आला आहे.


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Web Title: Fbi lawrence bishnoi gang crackdown us canada europe raids

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Published On: Jul 08, 2026 | 11:12 AM

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