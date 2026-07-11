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Cuba Blackout :ट्रम्प यांच्या ‘तेल नाकेबंदी’मुळे क्युबामध्ये पुन्हा अंधार; एकाच आठवड्यात दुसऱ्यांदा संपूर्ण देशव्यापी ब्लॅकआउट

Updated On: Jul 11, 2026 | 02:11 PM IST
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सारांश

Cuba Blackout: क्युबातील विजेचे संकट अधिकच गडद झाले असून, एका आठवड्यात दुसऱ्यांदा देशव्यापी वीजपुरवठा खंडित झाल्याने संपूर्ण देश अंधारात बुडाला आहे. यामागे ट्रम्प यांनी लादलेली तेल नाकेबंदी हे मुख्य कारण असल्याचे मानले जाते.

cuba nationwide blackout second time trump oil blockade sanctions venezuela power grid failure

Cuba Blackout :ट्रम्प यांच्या 'तेल नाकेबंदी'मुळे क्युबामध्ये पुन्हा अंधार; एकाच आठवड्यात दुसऱ्यांदा संपूर्ण देशव्यापी ब्लॅकआउट ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • क्युबा पुन्हा अंधारात
  • ट्रम्प यांची ‘तेल नाकेबंदी’
  • ४० टक्क्यांवर अर्थव्यवस्था कोलमडली

Cuba nationwide blackout second time 2026 : कॅरिबियन समुद्रातील सुंदर देश म्हणून ओळखला जाणारा क्युबा सध्या एका अत्यंत भीषण आणि अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहे. क्युबामध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांचे जीवन अचानक थांबले आहे, कारण संपूर्ण देश पुन्हा एकदा पूर्णपणे अंधारात बुडाला (Power cut) आहे. स्थानिक वेळेनुसार शुक्रवारी दुपारी ४:३० वाजता क्युबाचा मुख्य पॉवर ग्रिड (वीज वितरण जाळे) अचानक निकामी झाला. धक्कादायक बाब म्हणजे, एकाच आठवड्यात संपूर्ण देशव्यापी ब्लॅकआउट होण्याची ही दुसरी वेळ आहे, तर या संपूर्ण वर्षातील हा चौथा मोठा ब्लॅकआउट आहे. या सततच्या संकटामुळे क्युबाची आधीच ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि तिथल्या कमकुवत पायाभूत सुविधा आता जगासमोर उघड्या पडल्या आहेत.

सरकारी वीज कंपनी ‘युनियन इलेक्ट्रिका डी क्युबा’ (Unión Eléctrica de Cuba) ने या देशव्यापी वीजपुरवठा खंडित झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. वीज पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी त्यांचे अभियंते आणि तंत्रज्ञ चोवीस तास काम करत आहेत, परंतु संकट इतके मोठे आहे की परिस्थिती कधी सामान्य होईल, याबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. क्युबाचे वीज वितरण जाळे खूप जुने आहे. त्यातील बहुतांश भाग हा शीतयुद्धाच्या काळात, म्हणजेच १९६० ते १९८० च्या दरम्यान सोव्हिएत युनियनच्या मदतीने बांधला गेला होता. देखभालीचा अभाव आणि जुनी यंत्रणा हे यामागचे एक तांत्रिक कारण असले, तरी आंतरराष्ट्रीय सामरिक तज्ज्ञांच्या मते, यावेळचे संकट तांत्रिक नसून पूर्णपणे राजकीय आणि धोरणात्मक आहे.

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डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘मास्टरस्ट्रोक’ धोरणाने क्युबाची कोंडी

या भीषण ऊर्जेच्या संकटाच्या केंद्रस्थानी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे क्युबा विरोधी कडक धोरण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून, ट्रम्प प्रशासनाने क्युबाभोवती आर्थिक आणि विशेषतः ‘प्रत्यक्ष तेल नाकेबंदी’ (Oil Blockade) आवळण्यास सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांच्या या आक्रमक धोरणामुळे क्युबाला मिळणारा परदेशी तेलपुरवठा आता पूर्णपणे ठप्प झाला आहे, ज्यामुळे क्युबातील वीज प्रकल्पांना लागणारे इंधन मिळणे बंद झाले आहे.

credit – social media and Twitter

या संकटाची खरी सुरुवात जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेने घेतलेल्या एका मोठ्या लष्करी आणि राजनैतिक निर्णयापासून झाली होती. ३ जानेवारी रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाचे माजी अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या विरोधात एका मोठ्या कारवाईला मंजुरी दिली, ज्यामध्ये मादुरो यांना न्यूयॉर्कमध्ये प्रत्यार्पित (Extradited) करण्यात आले. व्हेनेझुएला हा क्युबाचा सर्वात मोठा मित्र आणि हक्काचा तेल पुरवठादार देश होता. मादुरो यांच्यावरील कारवाईनंतर ट्रम्प यांनी थेट घोषणा केली की, व्हेनेझुएला यापुढे क्युबाला एका थेंबाचेही तेल किंवा कोणताही आर्थिक निधी पाठवणार नाही. या एका निर्णयाने क्युबाच्या इंधन पुरवठ्याचा मुख्य कणाच मोडून काढला.

credit – social media and Twitter

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कार्यकारी आदेश आणि जागतिक देशांना धमकी

ट्रम्प यांचे क्युबावरील आर्थिक युद्ध इथेच थांबले नाही. २९ जानेवारी रोजी ट्रम्प यांनी एका अत्यंत कडक कार्यकारी आदेशावर (Executive Order) स्वाक्षरी केली. या आदेशात त्यांनी क्युबाला अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी “एक असामान्य आणि असाधारण धोका” (An unusual and extraordinary threat) म्हणून घोषित केले. एवढेच नव्हे तर, क्युबाला कोणत्याही प्रकारे इंधन किंवा तेल पुरवठा करणाऱ्या जगातील इतर कोणत्याही तिसऱ्या देशावर अमेरिकेकडून प्रचंड जड शुल्क (Heavy Tariffs) आणि आर्थिक निर्बंध लादण्याची खुली धमकी देण्यात आली. या अमेरिकन दबावामुळे इतर देशांनीही क्युबाला तेल देणे बंद केले आहे.

सध्याची वस्तुस्थिती अशी आहे की, क्युबा आपल्या देशांतर्गत तेलाच्या एकूण गरजेपैकी केवळ ४० टक्के तेल स्वतः उत्पादित करू शकतो. उर्वरित ६० टक्के ऊर्जेसाठी तो पूर्णपणे आयातीवर (Imports) अवलंबून आहे. अमेरिकेच्या या चक्रव्यूहामुळे क्युबाकडे आता थर्मल पॉवर प्लांट्स चालवण्यासाठी इंधन उरलेले नाही. परिणामी, रुग्णालये, शाळा, उद्योग आणि सामान्य नागरिकांची घरे अंधारात बुडाली आहेत. क्युबाच्या जनतेमध्ये आता या आंतरराष्ट्रीय राजकारणामुळे आणि उपासमारीमुळे प्रचंड संतापाचे वातावरण असून, तिथली परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली आहे.

Web Title: Cuba nationwide blackout second time trump oil blockade sanctions venezuela power grid failure

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Published On: Jul 11, 2026 | 02:09 PM

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