US Visa Investigations : भारतीयांचे अमेरिकन ड्रीम धोक्यात? H-1B व्हिसा गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी सुरु; IT कंपन्यांची वाढली चिंता

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H-1B व्हिसा हा अमेरिकेतील विशेष कौशल्य असलेल्या परदेशी व्यावसायिकांसाठी एक वर्क व्हिसा आहे. भारतातील हजारो आयटी इंजिनियर्स आणि आयटी कर्मचारी या व्हिसाच्या माध्यमातून अमेरिकेत नोकरीला जातात. यामुळे व्हिसाशी संबंधित कोणतीही कारवाई भारतीयांवर परिणाम करु शकते.
अमेरिकेच्या न्याय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, काही कंपन्यांनी H-1B व्हिसा प्रक्रियेतील नियमांचे पालन न केल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. यामुळे संबंधित कंपन्यांची चौकशी सुरु आहे. तपासात गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास संबंधित कंपनीवर कडक कारवाई करण्यात येऊ शकते. दंड, भविष्यात व्हिसा प्रायोतकत्वावर निर्बंध किंवा इतर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. सध्या या अंतर्गत दिग्गज कंपनी कॉग्निझंटचे नाव समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अशा प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्याचा व्हिसा आपोआप रद्द होत नाही. परंतु एखाद्या कंपनीवर कारवाई झाल्यास कर्मचाऱ्यांना नवीन नियोक्त शोधावा लागतो. तर काहींना अमेरिकेत राहण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा विचार करावा लागतो. व्हिसा फसवणुकीत कागदोपत्री असलेली माहिती, पण प्रत्यक्षात व्यवसाय नसलेल्या कंपन्यांचा वापर केला जातो. अशा कंपन्या बनावट नोकरीची ऑफर देऊन अर्जदाराकडून मोठी रक्कम वसूल करतात. अमेरिकेकडून यापूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
अमेरिकेत H-1B व्हिसावर राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या अधिक आहे. यामुळे व्हिसा नियम अधिक कठोर झाल्यास त्याचा परिणाम अमेरिकत नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्यांवर होऊ शकतो. यामुळे अमेरिकेत नोकरी किंवा करिअर करु इच्छिणाऱ्या कोणत्याही एजंट किंवा सल्लागाराच्या अवास्तव अश्वासनांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे. सर्व व्हिसा प्रक्रियेची मागिती अधिकृत स्रोतांवरुन घ्यावी. कागदपत्रांचिी योग्य पडताळणी करावी आणि केवळ अधिकृत एजंटच्या माधमातूनच अर्ज करावा असे आवाहन सरकारने केले आहे. नियमांचे पालन करुन केलेला अर्जच भविष्यात सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ठरेल असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
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