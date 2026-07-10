Spain Wildfire : स्पेनमध्ये जंगल वणव्याचा हाहा:कार! आगीत होरपळून १२ जणांचा मृत्यू; अनेक लोक बेपत्ता 

Trump Assassination Plot : ट्रम्प यांच्या जीवाला धोका? अमेरिकेच्या इराणवर हल्ल्यामागचं खरं कारण आलं समोर; जाणून घ्या इनसाइड स्टोरी
मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी ०९ जुलै रोजी दुपारी अल्मेरिया प्रदेशातत लॉस गॅलार्डोस नगरपालिकेजवळील N-340 महामार्ग परिसरात आग लागल्याची घटना घडली. या आगीच माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि बचाव अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. परिसरातील प्रचंड उष्णता आणि वेगावान वाऱ्यामुळे आग काही वेळातच बेदारच्या परिसरापर्यंत पसरली होती. यामुळे अनेक गावातील लोकांना तातडीने सुरक्षास्थळी हलवण्यात आले.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसर, काही नागरिक आग लागल्यानंतर वाहनातून सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु आगने वाहनांना वेढल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत सहा जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरु असून एका महिलेची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे.
सध्या ५० विस्थापित नागरिकांना स्थानिक सांस्कृतिक केंद्रात तात्पुरता आश्रय देण्यात आला असून आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. यासाठी स्पेनच्या लष्करी आपत्कालीन पथकासह ३०० हून अधिक कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. दाट धुरामुळे पसिरतील दोन महामार्गही वाहतूकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत.
दरम्यान स्पेनचे पंतप्रधान पेद्रो यांनी या दुर्घटनेबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती तीव्र संंवदेना व्यक्त करत जखमींच्या लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
सध्या आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु तुटलेल्या वीजेच्या तारांमुळे कोरड्यांना झुडपांना आग लागली असावी असा अंदाज आपत्कालीन अधिकारी आणि बचाव कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
दुसरीकडे युरोपमधील वाढती उष्णता या घटनेमागे असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. युरोमध्ये मे आणि जून महिन्यात विक्रमी उष्णता नोंदवली गेली आहे. यामुळे जंगले कोरडी पडली सून वणव्याचा धोका वाढला आहे. तसेच उष्णघातामुळे लोकांचे जीवनही धोक्यात आले आहे.
स्पेन में जंगल में भीषण आग से 12 लोगों की मौत स्पेन के लॉस गैलार्डोस क्षेत्र में जंगल में भीषण आग। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। खबरों के अनुसार कई मृतकों के शव कारों के अंदर जले हुए पाए गए। #Spain #LosGallardos #Wildfires pic.twitter.com/li19RM3gSE — RT Hindi (@RT_hindi_) July 10, 2026
US Visa Investigations : भारतीयांचे अमेरिकन ड्रीम धोक्यात? H-1B व्हिसा गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी सुरु; IT कंपन्यांची वाढली चिंता