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पिगमेंटेशन कमी होऊन चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा जास्वदींच्या फुलांचे नॅचरल टोनर, त्वचा राहील फ्रेश

Updated On: Jul 11, 2026 | 02:03 PM IST
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सारांश

चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग घालवण्यासाठी कोणत्याही महागड्या स्किन ट्रीटमेंट करण्याऐवजी जास्वदींच्या फुलांपासून बनवलेल्या टोनरचा वापर करावा. यामुळे त्वचा अतिशय उजळदार होऊन चेहऱ्यावरील काळे डाग कमी होतील.

पिगमेंटेशन कमी होऊन चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा जास्वदींच्या फुलांचे नॅचरल टोनर, त्वचा राहील फ्रेश

पिगमेंटेशन कमी होऊन चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा जास्वदींच्या फुलांचे नॅचरल टोनर, त्वचा राहील फ्रेश

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विस्तार

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे चेहऱ्याकडे जास्त लक्ष दिले जात नाही. सतत काम आणि वाढत्या धावपळीमुळे आरोग्यासोबतच त्वचेच्या समस्या सुद्धा वाढू लागल्या आहेत. यामुळे चेहऱ्यावर डेड स्किन, टॅनिंग आणि पिगमेंटशन वाढून त्वचेच्या समस्या वाढू लागतात. काहीवेळा त्वचा खूप जास्त काळी होऊन जाते. त्वचेला योग्य पोषण न दिल्यामुळे त्वचा अधिक निस्तेज होऊन जाते आणि चेहऱ्यावरील ग्लो हरवतो. चेहऱ्यावर पिगमेंटशन येणे ही सामान्य समस्या असली तरीसुद्धा दुर्लक्ष केल्यास कालांतराने त्वचा खूप जास्त काळी होऊन जाते.त्यामुळे त्वचेची काळजी घेण्यासाठी कायमच केमिकल प्रॉडक्ट आणि महागड्या स्किन केअरचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. आज आम्ही तुम्हाला जास्वदींच्या फुलाचा टोनर बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे टोनर त्वचेवर गुलाबी ग्लो आणण्यास मदत होईल.(फोटो सौजन्य – istock)

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जास्वंदीच्या फुलांचे टोनर बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य:

  • जास्वदींची फुले
  • पाणी
  • कोरफड जेल
  • मध

टोनर बनवण्याची कृती:

जास्वदींच्या फुलांचे टोनर बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, जास्वदींची फुले स्वच्छ पाण्याने स्वच्छ करून घ्या. त्यानंतर फुले चुरून घ्या. त्यानंतर टोपात पाणी गरम करून त्यात फुले घालून मिक्स करून घ्या. त्यानंतर काहीवेळ झाकण मारून पाणी तसेच ठेवा. तयार केलेल्या टोनरमध्ये गुलाब पाणी मिक्स करून घ्या आणि गाळून बंद हवेच्या बाटलीमध्ये भरून ठेवा. सकाळी चेहरा पाण्याने स्वच्छ केल्यानंतर कोरडा करून तयार केलेले टोनर त्वचेवर स्प्रे करा आणि काहीवेळ तसेच ठेवा. जास्वदींच्या फुलांचे टोनर दिवसभरात दोन ते तीन वेळा नियमित चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचा आतून सुंदर आणि हायड्रेट राहण्यास मदत होईल. याशिवाय चेहऱ्यावर जास्वदींच्या फुलांचे टोनर वापरल्यास पिगमेंटेशन आणि डाग कमी होण्यास मदत होईल.

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टोनर बनवल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या फुलांची पेस्ट बनवून त्यात कोरफड जेल किंवा मध घालून मिक्स करा आणि चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तसेच ठेवा. फेसपॅक १५ ते २० मिनिटं चेहऱ्यावर लावून ठेवा आणि पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका. चेहऱ्यावरील हरवलेला ग्लो वाढवण्यासाठी जास्वदींच्या फुलांचा फेसपॅक चेहऱ्यावर लावावा. आठवड्यातून दोनदा किंवा दोनदा फेसपॅक चेहऱ्यावर लावल्यास महिनाभरात फरक दिसून येईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Reduce pigmentation and get a rosy glow on your face easily make a natural hibiscus flower toner at home to keep your skin fresh

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Published On: Jul 11, 2026 | 02:03 PM

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