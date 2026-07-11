Chhatrapati Sambhajinagar: डॉनच्या बंगल्यात सापडला पैशांचा डोंगर! 21 तासांची थरारक धाड, सोनं-चांदी आणि हत्यारांचा खजिना जप्त

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काय नेमकं प्रकरण?
90 च्या दशकात शहरात दहशत माजवणारा कुख्यात डॉन बाबा फरजान यांच्या मिटमिटा येथील बंगल्यावर शहर गुन्हे शाखेने शुक्रवारी पहाटे गुप्त माहितीच्या आधारे धाड टाकली. तब्बल 21 तास चाललेल्या या कारवाईत पोलिसांच्या हाती मोठ्या प्रमाणात रोकड, दागिने, शस्त्रसाठा आणि महत्त्वाची कागदपत्रे लागली. बंगल्यातील दोन खोल्यांमध्ये सुमारे 5 कोटी रुपयांची रोकड आढळून आली. विशेष म्हणजे, या रोकडीत 100 रुपयांच्या नोटांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. पैशांचा इतका मोठा साठा पाहून धाड टाकणारे पोलिसही काही काळ चक्रावून गेले. याशिवाय 21 लाख रुपयांचे सोने आणि 8 लाख रुपयांची चांदी जप्त करण्यात आली.
एवढ्यावरच कारवाई थांबली नाही. पोलिसांनी बंगल्यातून 4 रायफल, 500 काडतुसे, तलवारी, चाकू आणि इतर घातक हत्यारे ही जप्त केली. या सर्व शस्त्रसाठ्याची तपासणी सुरू असून, त्यासाठी आवश्यक परवाने होते की नाही, याचाही तपास केला जात आहे.
पाच मशीन लावून मोजावी लागली रोकड
जप्त करण्यात आलेली रोकड इतकी मोठी होती की ती मोजण्यासाठी पोलिसांना पाचपेक्षा अधिक नोटा मोजण्याची यंत्रे (Cash Counting Machines) मागवावी लागली. अनेक तासांच्या प्रक्रियेनंतर रोकड मोजण्यात आली. प्राथमिक माहितीनुसार, ही रक्कम बेहिशेबी असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, बाबा फरजान यांच्या नावावर किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांकडे आणखी मालमत्ता आहे का, तसेच या पैशांचा स्रोत काय आहे, याचा तपास सुरू आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोकड आणि शस्त्रसाठा सापडल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांपासून ते गुन्हेगारी नेटवर्कपर्यंत सर्व बाबींची चौकशी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, डॉनच्या मृत्यूनंतर अवघ्या महिनाभरात झालेल्या या कारवाईमुळे या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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Ans: सुमारे 5 कोटी रुपयांची रोकड, 21 लाखांचे सोने, 8 लाखांची चांदी, 4 रायफल, 500 काडतुसे आणि इतर हत्यारे जप्त करण्यात आली.
Ans: गुन्हे शाखेची धाड तब्बल 21 तास सुरू होती.
Ans: जप्त रोकडचा स्रोत, ती बेहिशेबी आहे का, तसेच डॉनचे आर्थिक आणि गुन्हेगारी नेटवर्क याचा पोलिस सखोल तपास करत आहेत.