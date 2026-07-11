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Chhatrapati Sambhajinagar: डॉनच्या बंगल्यात सापडला पैशांचा डोंगर! 21 तासांची थरारक धाड, सोनं-चांदी आणि हत्यारांचा खजिना जप्त

Updated On: Jul 11, 2026 | 01:55 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगरातील कुख्यात डॉन बाबा फरजानच्या बंगल्यावर गुन्हे शाखेने तब्बल 21 तास छापा टाकला. या कारवाईत सुमारे 5 कोटी रुपयांची रोकड, 21 लाखांचे सोने, 8 लाखांची चांदी, 4 रायफल, 500 काडतुसे आणि इतर हत्यारे जप्त करण्यात आली. जप्त रोकड बेहिशेबी असल्याचा संशय असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • बाबा फरजानच्या बंगल्यावर 21 तास चाललेल्या धाडीत सुमारे 5 कोटी रुपयांची रोकड जप्त.
  • कारवाईत 21 लाखांचे सोने, 8 लाखांची चांदी, 4 रायफल, 500 काडतुसे आणि इतर हत्यारेही सापडली.
  • जप्त रक्कम बेहिशेबी असल्याचा संशय असून पैशांचा स्रोत आणि संबंधित नेटवर्कचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गुन्हे शाखेने केलेल्या एका गुप्त कारवाईने संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे. 90 च्या दशकात दहशत माजवणारा कुख्यात डॉन बाबा फरजान यांच्या बंगल्यावर टाकलेल्या तब्बल 21 तासांच्या धाडीत पोलिसांच्या हाती सुमारे 5 कोटी रुपयांची रोकड, 21 लाखांचे सोने, 8 लाखांची चांदी, 4 रायफल, 500 काडतुसे आणि इतर हत्यारांचा मोठा साठा लागला आहे. विशेष म्हणजे, डॉनच्या मृत्यूनंतर अवघ्या महिनाभरात झालेल्या या कारवाईमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून, पोलिसांकडून आर्थिक व्यवहार आणि संपूर्ण नेटवर्कचा सखोल तपास सुरू आहे.

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काय नेमकं प्रकरण?

90 च्या दशकात शहरात दहशत माजवणारा कुख्यात डॉन बाबा फरजान यांच्या मिटमिटा येथील बंगल्यावर शहर गुन्हे शाखेने शुक्रवारी पहाटे गुप्त माहितीच्या आधारे धाड टाकली. तब्बल 21 तास चाललेल्या या कारवाईत पोलिसांच्या हाती मोठ्या प्रमाणात रोकड, दागिने, शस्त्रसाठा आणि महत्त्वाची कागदपत्रे लागली. बंगल्यातील दोन खोल्यांमध्ये सुमारे 5 कोटी रुपयांची रोकड आढळून आली. विशेष म्हणजे, या रोकडीत 100 रुपयांच्या नोटांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. पैशांचा इतका मोठा साठा पाहून धाड टाकणारे पोलिसही काही काळ चक्रावून गेले. याशिवाय 21 लाख रुपयांचे सोने आणि 8 लाख रुपयांची चांदी जप्त करण्यात आली.

एवढ्यावरच कारवाई थांबली नाही. पोलिसांनी बंगल्यातून 4 रायफल, 500 काडतुसे, तलवारी, चाकू आणि इतर घातक हत्यारे ही जप्त केली. या सर्व शस्त्रसाठ्याची तपासणी सुरू असून, त्यासाठी आवश्यक परवाने होते की नाही, याचाही तपास केला जात आहे.

पाच मशीन लावून मोजावी लागली रोकड

जप्त करण्यात आलेली रोकड इतकी मोठी होती की ती मोजण्यासाठी पोलिसांना पाचपेक्षा अधिक नोटा मोजण्याची यंत्रे (Cash Counting Machines) मागवावी लागली. अनेक तासांच्या प्रक्रियेनंतर रोकड मोजण्यात आली. प्राथमिक माहितीनुसार, ही रक्कम बेहिशेबी असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, बाबा फरजान यांच्या नावावर किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांकडे आणखी मालमत्ता आहे का, तसेच या पैशांचा स्रोत काय आहे, याचा तपास सुरू आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोकड आणि शस्त्रसाठा सापडल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांपासून ते गुन्हेगारी नेटवर्कपर्यंत सर्व बाबींची चौकशी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, डॉनच्या मृत्यूनंतर अवघ्या महिनाभरात झालेल्या या कारवाईमुळे या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: पोलिसांच्या धाडीत काय जप्त करण्यात आले?

    Ans: सुमारे 5 कोटी रुपयांची रोकड, 21 लाखांचे सोने, 8 लाखांची चांदी, 4 रायफल, 500 काडतुसे आणि इतर हत्यारे जप्त करण्यात आली.

  • Que: ही कारवाई किती वेळ चालली?

    Ans: गुन्हे शाखेची धाड तब्बल 21 तास सुरू होती.

  • Que: पोलिसांचा पुढील तपास कशावर केंद्रित आहे?

    Ans: जप्त रोकडचा स्रोत, ती बेहिशेबी आहे का, तसेच डॉनचे आर्थिक आणि गुन्हेगारी नेटवर्क याचा पोलिस सखोल तपास करत आहेत.

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar mountain of cash found in dons bungalow thrilling 21 hour raid hoard of gold silver and weapons seized

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Published On: Jul 11, 2026 | 01:55 PM

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