इराणमध्ये परिस्थिती बिकट ! तेहरानमध्ये ‘हुकूमशहा मुर्दाबाद’च्या घोषणा; आंदोलनात अनेकांचा मृत्यू

तेहरान : गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडत आहेत. त्यातच आता नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच इराणमध्ये परिस्थिती बिकट बनत आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या विरोधात निदर्शने हिंसक झाली आहेत. ढासळती अर्थव्यवस्था, महागाई आणि चलन संकटाच्या विरोधात निदर्शने केली जात आहेत. यामध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षातील ही देशातील सर्वात मोठी जनआंदोलन मानली जाते. पूर्वी राजधानी तेहरान आणि प्रमुख शहरांपुरती मर्यादित असलेली निदर्शने आता ग्रामीण भागात पसरली आहेत. पश्चिमेकडील लॉर्डेगन शहर, कुहादश्त आणि इस्फहान प्रांतात मृत्यूची माहिती दिली जात आहे. इराणी मीडिया आणि मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे की, अनेक ठिकाणी निदर्शक आणि सुरक्षा दलांमध्ये थेट संघर्ष झाला. तेहरानमधील विद्यापीठातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले.
दरम्यान, १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीमध्ये पदच्युत झालेल्या शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांचे पुत्र रझा पहलवी यांना पाठिंबा देत. अमेरिकेत निर्वासित जीवन जगणारे रझा पहलवी यांनी “X” या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, “मी तुमच्यासोबत आहे. आमचा विजय निश्चित आहे कारण आमचे कारण न्याय्य आहे आणि आम्ही एक आहोत.” ते म्हणाले की सध्याच्या राजवटीत देशाची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होईल.
निदर्शनांमुळे अनेक प्रमुख बाजारपेठा बंद
दक्षिण फार्स प्रांतातील मारवदश्तसह इतर अनेक भागातही निदर्शने झाली. हेंगाव आणि इतर कार्यकर्ते संघटनांनी केरमानशाह, खुजेस्तान आणि हमेदान प्रांतांमध्ये निदर्शकांना अटक केल्याची नोंद केली. सुरू असलेल्या निदर्शनांमुळे अनेक प्रमुख बाजारपेठा बंद राहिल्या. थंड हवामानामुळे देशातील बहुतांश भाग ठप्प झाला आहे, असे कारण देत सरकारने बुधवारी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली.
तीन जणांचा मृत्यू
इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) शी संलग्न असलेल्या फार्स वृत्तसंस्थेने लोरादागनमध्ये झालेल्या संघर्षात दोन जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त दिले. कुहादश्तमध्ये, बासीज स्वयंसेवक निमलष्करी दलातील एका सदस्याचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. या निदर्शनात १३ जण जखमी झाले आहेत. हेंगावचा दावा आहे की, मारले गेलेले बासीज सदस्य देखील निदर्शनाचा भाग होते आणि सुरक्षा दलांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या होत्या.