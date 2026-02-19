US Iran War Alert : इराणचा नकाशा बदलणार? ट्रम्प यांचा ‘Kill List’ प्लॅन तयार; खामेनेई निशाण्यावर

अमेरिका Iran चा बळी घेणार? रमजानच्या पवित्र महिन्यात ट्रम्प लाखो कत्तली करणार? फायटर जेट अन्…
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणवर केवळ लष्करी कारवाईच नव्हे, तर देशाती सत्ता देखील बदलण्याची योजना अमेरिकेने आखली आहे. अमेरिकेने एक किल लिस्ट तयार केली आहे. ज्यामध्ये इराणमधील सत्ता उखडून टाकण्यासाठी अनेक राजकीय आणि लष्करी नेत्यांना ठार मारण्याची योजना आहे. यामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली अयातुल्ला खामेनेई, राष्ट्रपती मसूद पेझेश्कियान आणि परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची हे नेते टार्गेटवर आहेत. तसेच रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सच्या कामांडर्सचाही यामध्ये समावेश आहे.
इराणने अमेरिकेच्या चहुबाजूंनी आपली लष्करी तैनाती वाढवली आहे. अमेरिकेने १५० फायटर जेट्स आणि १२ एअरक्राफ्ट कॅरिअर्स, ने जगातील सर्वात मोठा आणि आधुनिक युद्धनौका USS Gerald R. Foard, USS Abraham Linclon इराणच्या भोवती तैनात केला आहे. अमेरिका थेट इराणच्या अणुकेंद्र आणि बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र सुविधा उद्ध्वस्त करण्याच्या तयारी अमेरिकेने केली आहे. २००३ मध्ये इराक युद्धानंतर अमेरिकेची ही पहिली सर्वात मोठी लष्करी तैनाती आहे. यामुळे कोणत्याही क्षणी मध्यपूर्वेत युधाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.
🚨 BREAKING: After Iran declined to halt its nuclear program, the United States has deployed more than 50 combat aircraft to the Middle East over the past 24 hours. The move reflects an increased U.S. military presence in the region amid rising tensions. 🇺🇸🇮🇷 pic.twitter.com/OKZycZhT3c — WAR (@warsurv) February 18, 2026
दुसरीकडे इराणने देखील अमेरिकेवर हल्ल्याची तयारी केली आहे. अमेरिकेला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी इराणन आपरली एअर डिफेन्स सिस्टीम अधिक मजबूत केली आहे. तसेच महत्वाची अणुकेंग्र सुरक्षित बंकरमध्ये हलवण्यात आली आहेत. खामेनेईंनी अमेरिकेच्या जहाजांना समुद्रात बुडवण्याची धमकीही दिली आहे.
⚡️Trump has been briefed on options to attack Iran — WSJ A campaign to KILL scores of Iranian political and military leaders GOAL: overthrowing the government https://t.co/ctSQEFR8jd pic.twitter.com/oCEdR0EuAZ — RT (@RT_com) February 19, 2026
Ans: अमेरिका इराणच्या अणु केंद्रावर आणि क्षेपणास्त्र सुविधांवर हल्ला करण्याची तयारीत असल्याचा दावा केला जात आहे.
Ans: दोन्ही देशांत अणु करारांवरुन वाटाघाटीची चर्चा सुरु आहे, परंतु अमेरिकेच्या अटी इराणला मान्य नाहीत. तसेच दुसरीकडे अमेरिका इराणच्या जवळ लष्करी हालचाली करत आहे. ज्यामुळे दोन्ही देशांतील तणाव लक्षणीयरित्या वाढला आहे.
Ans: अमेरिका इराण तणावामुळे मध्यपूर्वेत अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांत युद्ध झाल्यास मध्यपूर्वेतील इतर आखाती देशांमध्ये देखील अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.