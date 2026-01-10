Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Greenland वाद पेटला! ट्रम्पच्या धमक्यांनंतर डेन्मार्कची भारताकडे मदतीची हाक

Global Geopolitics : ग्रीनलँडवर पुन्हा एकदा ट्रम्प यांनी दावा करत हल्ल्याची धमकी दिली आहे, ज्यामुळे डेन्मार्कमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. याच पार्श्वभूमीवर डेन्मार्कने भारताकडे पाठिंबा मागितला आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 11:06 AM
Denmark

Greenland वाद पेटला! ट्रम्पच्या धमक्यांनंतर डेन्मार्कची भारताकडे मदतीची हाक (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ट्रम्प यांचा ग्रीनलँडवर दबाव वाढल्या
  • ट्रम्पच्या धमक्यांनंतर डेन्मार्कची भारताकडे मदतीची हाक
  • अमेरिकेकडूम धोका असल्याचा डेन्मार्कचा दावा
Greenland Dispute : डेन्मार्क : अमेरिका आणि डेन्मार्कमध्ये पुन्हा एकदा ग्रीनलँडच्या मुद्यावरुन तणावा निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर दावा केल्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. ग्रीनलँडहे  आर्क्टिक प्रदेशातील भू-राजकीय दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र मानले जाते. येथील दुर्मिळ खनिजे, युरेनियन, लोखंड यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांचा मोठा साठा आहे. यामुळेच यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न ट्रम्प करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान डेन्मार्कच्या संरक्षण समितीचे अध्यक्ष आणि खासदार रास्मस जारलोव यांनी भारताकडे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायांकडे मदतीची हाक मारली आहे.


Trump Greenland Strategy: अंतराळातून हल्ला झाल्यास ‘ग्रीनलँड’ बनेल ढाल; 75 वर्षांपासून अमेरिकन सैन्य गोठले बर्फात, वाचा सविस्तर

डेन्मार्कची भारताकडे मदतीची हाक

रास्मस जारलोव  यांनी म्हटले आहे की, कोणत्याही देशाने सैन्यबळाचा किंवा दबावाचा वापर करुन दुसऱ्या देशावर ताबा मिळवणे हे अत्यंत धोकादायक आहे. भारताने देखील अशा प्रयत्नाला कधी मान्यता दिली नाही. यामुळे भारताने डेन्मार्कच्या बाजूने उभे रहावे अशी मागणी रास्मस जारलोव यांनी केली आहे.

ग्रीनलँड भारतापासून खूप दूर आहे, पण येथे काही महत्त्वाची तत्त्वे धोक्यात असल्याचे रास्मस जारलोव यांनी म्हटले. त्यांनी भारताच्या मदतीची अपेक्षा व्यक्त करत संपूर्ण जागासाठी हे महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले. ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवरील भूमिकेवर टीका करत त्यांनी चीन किंवा रशियाकडून त्यांना कोणताही धोका नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

ट्रम्प यांची डेन्मार्कला धमकी

व्हेनेझुएलातील कारवाईनंतर ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर निशाणा साधला होता. त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत ग्रीनलँड अमेरिकेसाठी गरजेचे असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी म्हटले होते की, ग्रीनलँडने शांततेने सहमत असेल तर ठीक, अन्यथा अमेरिका जबरदस्तीने बेटावर ताब्यात घेईल. सध्या ट्रम्प यांच्या या धमकीला डेन्मार्कमधून तीव्र विरोध केला जात आहे.

ग्रीनलँडवर सार्वभौमत्त्वाचा दावा अमेरिका करु शकत नाही असे रास्मस जारलोव यांनी म्हटले आहे. व्हेनेझुएलाचा संदर्भ देत जारलोव यांनी म्हटले की, व्हेनेझुएलाकडून अमेरिकेला कोणताही धोका नव्हता, पण तरीही ट्रम्प यांनी ड्रग्जचा मुद्दा उठवत त्यांच्यावर धावा केला. ग्रीनलँडबाबतही ट्रम्प असेच करत आहे. त्यांना ग्रीनलँकडून कोणताही धोका नसताना ते आम्हाला धमकी देत आहे. अशा परिस्थितीत भारताच्या पाठिंबा खूप महत्त्वाचा ठरु शकतो असे जारलोव यांनी म्हटले.

‘… तर NATO संपेल’ ; ग्रीनलँडवरील ट्रम्पच्या धमकीवर डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांचा थेट इशारा

Published On: Jan 10, 2026 | 11:06 AM

