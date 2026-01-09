Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Donald Trump Controversial Interview International Law Morality Greenland Taiwan 2026

Trump Statement : मीच माझा कायदा! ट्रम्पने दाखवली आंतरराष्ट्रीय नियमांना केराची टोपली; मुलाखतीने जगभरात उठवले चर्चेचे वादळ

Donald Trump : ट्रम्प यांनी वादग्रस्त पावले उचलली आहेत, जसे की व्हेनेझुएलावरील कारवाई, ग्रीनलँडला जोडण्याचा पर्याय आणि इराणचा इशारा, त्यांची शक्ती केवळ त्यांच्या नैतिकता आणि निर्णयक्षमतेमुळे मर्यादित आहे असे म्हटले आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 02:56 PM
donald trump controversial interview international law morality greenland taiwan 2026

ट्रम्प स्वतःला देव समजतो, पुन्हा केले असे वादग्रस्त विधान, म्हटले - 'माझ्या मनात येईल ते मी करेन...' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘माझी नैतिकता हेच सर्वोच्च’
  • आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना केराची टोपली
  • ग्रीनलँड आणि तैवानवर भाष्य

Trump New York Times interview 2026 : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पुन्हा एकदा आपल्या विधानांनी संपूर्ण जगात खळबळ उडवून दिली आहे. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत ट्रम्प यांनी आपली सत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय नियम यावर भाष्य करताना स्वतःला जणू ‘सर्वोच्च’ मानल्याचे दिसून येत आहे. “मला कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याची पर्वा नाही, मला थांबवू शकणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे माझी स्वतःची नैतिकता आणि माझे मन,” असे धक्कादायक विधान त्यांनी केले आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे जागतिक राजकारणात नवा वाद पेटला आहे.

आंतरराष्ट्रीय कायदे म्हणजे केवळ ‘व्याख्या’?

जेव्हा ट्रम्प यांना विचारण्यात आले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे का? त्यावर त्यांनी अत्यंत सूचक उत्तर दिले. ते म्हणाले, “हे तुमच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या व्याख्येवर अवलंबून आहे. मी लोकांना त्रास देऊ इच्छित नाही, पण अमेरिकेच्या हितासाठी मला जे योग्य वाटेल तेच मी करेन.” याच विचारसरणीतून त्यांनी ७ जानेवारी २०२६ रोजी अमेरिकेला ६६ आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि करारांमधून बाहेर काढण्याचा ऐतिहासिक आणि वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Protest 2026: ‘मी तर 47 वर्षांपूर्वीच मेलीये!’ रक्ताने माखलेल्या आजीचा खामेनेई राजवटीला थरकाप उडवणारा इशारा; पाहा VIDEO

“मालकी हक्क ही यशाची गुरुकिल्ली”: ग्रीनलँडचा हट्ट

ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड या डेन्मार्कच्या अखत्यारीत येणाऱ्या प्रदेशावर पुन्हा एकदा हक्क सांगितला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, भाडेतत्त्वावर किंवा केवळ करार करून यश मिळत नाही, तर ‘मालकी’ असणे मानसिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. “मालकी तुम्हाला अशी ताकद देते जी केवळ कागदावर स्वाक्षरी करून मिळत नाही,” असे म्हणत त्यांनी ग्रीनलँड अमेरिकेचा भाग बनवण्यावर भर दिला. या विधानामुळे डेन्मार्क आणि युरोपीय देशांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.

credit : social media and Twitter

तैवान आणि चीनबाबतचा ‘ट्रम्प कार्ड’

तैवानच्या मुद्द्यावर बोलताना ट्रम्प यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना दिलेल्या इशाऱ्याचा पुनरुच्चार केला. “मी राष्ट्राध्यक्ष असताना शी जिनपिंग तैवानवर ताबा मिळवण्याचे धाडस करणार नाहीत. मी त्यांना स्पष्ट सांगितले आहे की, असे झाल्यास मला ते अजिबात आवडणार नाही. कदाचित माझ्या नंतर येणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षांच्या काळात चीन असे करू शकेल, पण माझ्या कार्यकाळात हे शक्य नाही,” असे ट्रम्प यांनी आत्मविश्वासाने सांगितले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Protest 2026: ‘मी तर 47 वर्षांपूर्वीच मेलीये!’ रक्ताने माखलेल्या आजीचा खामेनेई राजवटीला थरकाप उडवणारा इशारा; पाहा VIDEO

व्हेनेझुएला कारवाईचे समर्थन

नुकत्याच झालेल्या व्हेनेझुएलातील लष्करी कारवाईचे समर्थन करताना ट्रम्प म्हणाले की, मादुरो यांना सत्तेवरून हटवणे अमेरिकेच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक होते. त्यांनी दावा केला की, मादुरो ड्रग्ज कार्टेलच्या माध्यमातून अमेरिकेला धोका निर्माण करत होते. चीन आणि रशिया यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नाहीत, कारण ही अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित बाब आहे, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याबाबत काय म्हटले?

    Ans: ट्रम्प म्हणाले की, त्यांना कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याची पर्वा नाही. त्यांना केवळ त्यांची स्वतःची नैतिकता आणि विचार रोखू शकतात.

  • Que: अमेरिकेने किती आंतरराष्ट्रीय संघटना सोडल्या आहेत?

    Ans: ट्रम्प यांनी अमेरिकेला तब्बल ६६ आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि उप-संघटनांमधून बाहेर काढण्याचे आदेश दिले आहेत.

  • Que: ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांची भूमिका काय आहे?

    Ans: ट्रम्प यांच्या मते, ग्रीनलँडवर अमेरिकेची 'मालकी' असणे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि यशासाठी आवश्यक आहे, केवळ करार पुरेसे नाहीत.

Web Title: Donald trump controversial interview international law morality greenland taiwan 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 02:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर
1

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक
2

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा
3

UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की
4

Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM
Republic Day 2026: खासदार-आमदारांच्या जागी आता शेतकरी आणि कामगार; प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी १०,००० ‘खास’ पाहुण्यांना निमंत्रण

Republic Day 2026: खासदार-आमदारांच्या जागी आता शेतकरी आणि कामगार; प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी १०,००० ‘खास’ पाहुण्यांना निमंत्रण

Jan 19, 2026 | 09:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM