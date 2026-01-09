Iran Protest 2026: ‘मी तर 47 वर्षांपूर्वीच मेलीये!’ रक्ताने माखलेल्या आजीचा खामेनेई राजवटीला थरकाप उडवणारा इशारा; पाहा VIDEO

Iran protests January 2026 latest news : इराणच्या (Iran )इतिहासात गेल्या चार दशकांतील सर्वात मोठे जनआंदोलन सध्या पेटले आहे. महागाई आणि आर्थिक विवंचनेतून सुरू झालेली ही ठिणगी आता संपूर्ण इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी ‘ज्वाळा’ बनली आहे. तेहरान, इस्फहान आणि मशहाद सारख्या शहरांमध्ये लाखो लोक “हुकूमशहाचा मृत्यू असो” (Death to the Dictator) अशा घोषणा देत रस्त्यावर उतरले आहेत. या संघर्षाचे प्रतीक बनला आहे तो एका रक्ताने माखलेल्या वृद्ध आजीचा हृदयद्रावक व्हिडिओ.
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, एक वृद्ध महिला जिच्या चेहऱ्यावर आणि तोंडातून रक्ताच्या धारा वाहत आहेत, ती अत्यंत शांतपणे पण तितक्याच कणखरपणे सुरक्षा दलांसमोर उभी आहे. जेव्हा तिला तिच्या दुखापतीबद्दल विचारले जाते, तेव्हा ती म्हणते, “मला भीती वाटत नाही. मी ४७ वर्षांपासून मेली आहे.” या विधानाचा अर्थ १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीशी जोडला जात आहे. इराणी कार्यकर्त्या मसीह अलिनेजाद यांच्या मते, ही महिला सांगू इच्छिते की ज्या दिवशी त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावले गेले, त्याच दिवशी त्यांचे जगणे संपले होते, आणि आता त्यांच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच उरलेले नाही.
JUST IN: 🇮🇷 Protestors burn #Iranian security forces vehicles in the streets of #Iran 🇮🇷#IranProtests pic.twitter.com/G6qdl1FSgi — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) January 9, 2026
या आंदोलनाने तेव्हा वळण घेतले जेव्हा इराणचे निर्वासित युवराज रेझा पहलवी यांनी जनतेला रात्री ८ वाजता रस्त्यावर येण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर इराणच्या प्रमुख शहरांमध्ये लोकांचा महापूर लोटला. पहिल्यांदाच लोकांनी केवळ स्वातंत्र्याचीच नाही, तर जुन्या राजेशाहीच्या (पहलवी घराणे) समर्थनार्थही घोषणा दिल्या. “पहलवी परत येतील” या घोषणांनी इराणच्या सुरक्षा यंत्रणांना हादरवून सोडले आहे. प्रत्युत्तर म्हणून सरकारने इस्फहान आणि देझफुल सारख्या शहरांमध्ये गोळीबार केला असून, सरकारी प्रसारण केंद्रांना (State TV) संतप्त जमावाने आग लावली आहे.
I’m not afraid. I’ve been dead for 47 years this is the voice of a woman in Iran who is fed up with the Islamic republic.
47 years ago, the Islamic Republic took our rights and turned a nation into hostages.
Today people have nothing left to lose, they rise.
Iran is rising. pic.twitter.com/GAawmynE0C — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 8, 2026
मानवाधिकार संघटनांच्या (HRANA) ताज्या अहवालानुसार, या आंदोलनात आतापर्यंत ४५ जणांचा बळी गेला आहे, ज्यामध्ये ८ अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. सुरक्षा दलांनी चक्क रुग्णालयांमध्ये घुसून जखमी आंदोलकांना अटक करण्यास सुरुवात केली आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून इराण सरकारने संपूर्ण देशात इंटरनेट ब्लॅकआउट केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावर कठोर भूमिका घेत म्हटले आहे की, “जर इराणने आपल्याच लोकांची हत्या करणे थांबवले नाही, तर अमेरिका मूक प्रेक्षक राहणार नाही.”
Ans: सुरुवातीला वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि खालावलेली आर्थिक परिस्थिती यामुळे आंदोलने सुरू झाली, परंतु आता ती खामेनी यांच्या राजवटीच्या विरोधात 'राजकीय स्वातंत्र्यासाठी' मोठ्या चळवळीत रूपांतरित झाली आहेत.
Ans: याचा अर्थ असा की १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणमध्ये जेव्हा कडक निर्बंध लादले गेले, तेव्हापासून त्यांचे नैसर्गिक जीवन आणि हक्क संपले आहेत, असे त्या महिलेला सुचवायचे आहे.
Ans: रेझा पहलवी हे इराणच्या शेवटच्या शहाचे पुत्र आणि निर्वासित युवराज आहेत. सध्याच्या आंदोलनात लोक त्यांच्या नेतृत्वाखाली जुन्या राजेशाहीच्या पुनर्स्थापनेची मागणी करत आहेत.