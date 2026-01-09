Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Iran Protests 2026 Elderly Woman Video Reza Pahlavi Tehran Internet Shutdown News

Iran Protest 2026: ‘मी तर 47 वर्षांपूर्वीच मेलीये!’ रक्ताने माखलेल्या आजीचा खामेनेई राजवटीला थरकाप उडवणारा इशारा; पाहा VIDEO

Iran Protest : महागाईमुळे सुरू झालेले इराणमधील निदर्शने आता एक व्यापक चळवळ बनली आहेत, जिथे लोक खामेनेई राजवटीविरुद्ध रस्त्यावर उतरत आहेत आणि बदल आणि स्वातंत्र्याची मागणी करत आहेत.

Updated On: Jan 09, 2026 | 02:13 PM
iran protests 2026 elderly woman video reza pahlavi tehran internet shutdown news

'मला मरून ४७ वर्षे झाली...' रक्ताने माखलेल्या आजीने लगावले नारे; तेहरानमधील 'हा' व्हिडिओ अत्यंत हृदयद्रावक ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ४७ वर्षांपासून मृत’ आजीचा व्हिडिओ
  • राजेशाहीच्या समर्थनार्थ नारे
  • हिंसक दडपशाही आणि इंटरनेट बंदी

Iran protests January 2026 latest news : इराणच्या (Iran )इतिहासात गेल्या चार दशकांतील सर्वात मोठे जनआंदोलन सध्या पेटले आहे. महागाई आणि आर्थिक विवंचनेतून सुरू झालेली ही ठिणगी आता संपूर्ण इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी ‘ज्वाळा’ बनली आहे. तेहरान, इस्फहान आणि मशहाद सारख्या शहरांमध्ये लाखो लोक “हुकूमशहाचा मृत्यू असो” (Death to the Dictator) अशा घोषणा देत रस्त्यावर उतरले आहेत. या संघर्षाचे प्रतीक बनला आहे तो एका रक्ताने माखलेल्या वृद्ध आजीचा हृदयद्रावक व्हिडिओ.

“मला मरून ४७ वर्षे झाली…” त्या आजीची ती किंकाळी!

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, एक वृद्ध महिला जिच्या चेहऱ्यावर आणि तोंडातून रक्ताच्या धारा वाहत आहेत, ती अत्यंत शांतपणे पण तितक्याच कणखरपणे सुरक्षा दलांसमोर उभी आहे. जेव्हा तिला तिच्या दुखापतीबद्दल विचारले जाते, तेव्हा ती म्हणते, “मला भीती वाटत नाही. मी ४७ वर्षांपासून मेली आहे.” या विधानाचा अर्थ १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीशी जोडला जात आहे. इराणी कार्यकर्त्या मसीह अलिनेजाद यांच्या मते, ही महिला सांगू इच्छिते की ज्या दिवशी त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावले गेले, त्याच दिवशी त्यांचे जगणे संपले होते, आणि आता त्यांच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच उरलेले नाही.

credit : social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: ब्रिटनच्या आकाशात ‘मृत्यूचे दूत’! विमानतळावर उतरली डझनभर सशस्त्र अमेरिकन विमाने; कोणता देश रडारवर?

रेझा पहलवींचे आवाहन आणि रात्रीचा थरार

या आंदोलनाने तेव्हा वळण घेतले जेव्हा इराणचे निर्वासित युवराज रेझा पहलवी यांनी जनतेला रात्री ८ वाजता रस्त्यावर येण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर इराणच्या प्रमुख शहरांमध्ये लोकांचा महापूर लोटला. पहिल्यांदाच लोकांनी केवळ स्वातंत्र्याचीच नाही, तर जुन्या राजेशाहीच्या (पहलवी घराणे) समर्थनार्थही घोषणा दिल्या. “पहलवी परत येतील” या घोषणांनी इराणच्या सुरक्षा यंत्रणांना हादरवून सोडले आहे. प्रत्युत्तर म्हणून सरकारने इस्फहान आणि देझफुल सारख्या शहरांमध्ये गोळीबार केला असून, सरकारी प्रसारण केंद्रांना (State TV) संतप्त जमावाने आग लावली आहे.

credit : social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Jupiter Opposition : उघड्या डोळ्यांनी गुरू ग्रहाला पाहण्याची यंदा मिळणार संधी; आकाशात घडतंय महाकाय ‘गुरू’ दर्शन

मानवी हक्कांची पायमल्ली आणि जागतिक प्रतिक्रिया

मानवाधिकार संघटनांच्या (HRANA) ताज्या अहवालानुसार, या आंदोलनात आतापर्यंत ४५ जणांचा बळी गेला आहे, ज्यामध्ये ८ अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. सुरक्षा दलांनी चक्क रुग्णालयांमध्ये घुसून जखमी आंदोलकांना अटक करण्यास सुरुवात केली आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून इराण सरकारने संपूर्ण देशात इंटरनेट ब्लॅकआउट केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावर कठोर भूमिका घेत म्हटले आहे की, “जर इराणने आपल्याच लोकांची हत्या करणे थांबवले नाही, तर अमेरिका मूक प्रेक्षक राहणार नाही.”

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमधील निदर्शने का सुरू झाली आहेत?

    Ans: सुरुवातीला वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि खालावलेली आर्थिक परिस्थिती यामुळे आंदोलने सुरू झाली, परंतु आता ती खामेनी यांच्या राजवटीच्या विरोधात 'राजकीय स्वातंत्र्यासाठी' मोठ्या चळवळीत रूपांतरित झाली आहेत.

  • Que: त्या वृद्ध महिलेचे "मी ४७ वर्षांपासून मेलेली आहे" या वाक्याचा अर्थ काय?

    Ans: याचा अर्थ असा की १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणमध्ये जेव्हा कडक निर्बंध लादले गेले, तेव्हापासून त्यांचे नैसर्गिक जीवन आणि हक्क संपले आहेत, असे त्या महिलेला सुचवायचे आहे.

  • Que: रेझा पहलवी कोण आहेत?

    Ans: रेझा पहलवी हे इराणच्या शेवटच्या शहाचे पुत्र आणि निर्वासित युवराज आहेत. सध्याच्या आंदोलनात लोक त्यांच्या नेतृत्वाखाली जुन्या राजेशाहीच्या पुनर्स्थापनेची मागणी करत आहेत.

Web Title: Iran protests 2026 elderly woman video reza pahlavi tehran internet shutdown news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 02:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

डिस्पोजिबल पॅकेजिंगवर आता ‘अल्लहा’ चे नाव लिहिण्यास बंदी; ‘या’ देशाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय
1

डिस्पोजिबल पॅकेजिंगवर आता ‘अल्लहा’ चे नाव लिहिण्यास बंदी; ‘या’ देशाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय

Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा
2

Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?
3

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?

Greenland Protest 2026: ट्रम्प यांच्या ‘हट्टामुळे’ जग पेटले! डेन्मार्क ते ग्रीनलँड हजारो लोक रस्त्यावर; अमेरिकन दूतावासाला घेराव
4

Greenland Protest 2026: ट्रम्प यांच्या ‘हट्टामुळे’ जग पेटले! डेन्मार्क ते ग्रीनलँड हजारो लोक रस्त्यावर; अमेरिकन दूतावासाला घेराव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Virat Kohli Funny Video : लाईव्ह सामन्यादरम्यान संतापला विराट कोहली, Daryl Mitchell कंटाळून दिला धक्का! Video Viral

Virat Kohli Funny Video : लाईव्ह सामन्यादरम्यान संतापला विराट कोहली, Daryl Mitchell कंटाळून दिला धक्का! Video Viral

Jan 19, 2026 | 10:13 AM
नक्षलवाद्यांनो खबरदार! छत्तीसगडच्या ‘या’ जिल्ह्यात चकमकीचा थरार; Armed Forces ने 6 जणांना थेट…

नक्षलवाद्यांनो खबरदार! छत्तीसगडच्या ‘या’ जिल्ह्यात चकमकीचा थरार; Armed Forces ने 6 जणांना थेट…

Jan 19, 2026 | 10:10 AM
गायक अरमान मलिकची बिघडली तब्येत, रुग्णालयात दाखल; फोटो शेअर करत दिली हेल्थ अपडेट

गायक अरमान मलिकची बिघडली तब्येत, रुग्णालयात दाखल; फोटो शेअर करत दिली हेल्थ अपडेट

Jan 19, 2026 | 10:10 AM
China-US Treasury Holdings: अमेरिकेला धक्का! चीनची यूएस ट्रेझरी गुंतवणूक १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर

China-US Treasury Holdings: अमेरिकेला धक्का! चीनची यूएस ट्रेझरी गुंतवणूक १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर

Jan 19, 2026 | 10:07 AM
Raigad News: रायगडमध्ये राजकारण तापलं! आगामी निवडणुकांसाठी नेते कायद्याच्या कचाट्यात, राजकीय हालचालींना वेग

Raigad News: रायगडमध्ये राजकारण तापलं! आगामी निवडणुकांसाठी नेते कायद्याच्या कचाट्यात, राजकीय हालचालींना वेग

Jan 19, 2026 | 10:03 AM
मृत्यूचा थरार! चिलीच्या जंगलात भीषण आग; 300 हून अधिक घरे जळून खाक, हजारो बेघर VIDEO

मृत्यूचा थरार! चिलीच्या जंगलात भीषण आग; 300 हून अधिक घरे जळून खाक, हजारो बेघर VIDEO

Jan 19, 2026 | 10:03 AM
Goa Crime: गोव्यात सिरीयल किलरचा थरार! 15 महिलांना मोक्ष दिल्याची धक्कादायक कबुली, दोन हत्याकांड उघड

Goa Crime: गोव्यात सिरीयल किलरचा थरार! 15 महिलांना मोक्ष दिल्याची धक्कादायक कबुली, दोन हत्याकांड उघड

Jan 19, 2026 | 10:02 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM