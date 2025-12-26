Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Donald Trump Damaged Relations With India For Nobel Prize Serious Allegation By American Writer

India-US Ties: ‘Nobel’मुळे पडला भारत-अमेरिका मैत्रीत मिठाचा खडा; PM मोदींच्या एका भूमिकेमुळे ट्रम्पने भारताकडे फिरवली पाठ

Trump India Relations: नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी पाठिंबा न मिळाल्याने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाणूनबुजून भारत-अमेरिका संबंध खराब केले, असा दावा प्रसिद्ध लेखक फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी केला.

Updated On: Dec 26, 2025 | 12:26 PM
Donald Trump damaged relations with India for Nobel Prize serious allegation by American writer

नोबेल पुरस्कारासाठी डोनाल्ड ट्रम्पने भारताशी बिघडवले संबंध, अमेरिकन लेखकाचा गंभीर आरोप ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  •  नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी पंतप्रधान मोदींनी पाठिंबा न दिल्याने संतापलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताशी मुद्दाम संबंध बिघडवले, असा दावा फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी केला आहे.
  •  ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण हे अमेरिकेच्या हितापेक्षा त्यांच्या वैयक्तिक प्रशंसा आणि कामगिरीभोवती फिरत असल्याचे फुकुयामा यांनी आपल्या मुलाखतीत म्हटले.
  •  चीनच्या विस्तारवादाला रोखण्यासाठी भारत हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा मित्र असतानाही, ट्रम्प यांनी वैयक्तिक स्वार्थासाठी या मैत्रीकडे दुर्लक्ष केले.

Francis Fukuyama on Trump India relations 2025 : अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) हे आपल्या आक्रमक स्वभावासाठी आणि वादग्रस्त निर्णयांमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. मात्र, आता एका प्रसिद्ध अमेरिकन राजकीय विचारवंताने ट्रम्प यांच्यावर जो आरोप केला आहे, त्याने संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. “द एंड ऑफ हिस्ट्री” या प्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक आणि स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापक फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी असा दावा केला आहे की, ट्रम्प यांनी केवळ नोबेल शांतता पुरस्काराच्या स्वार्थापोटी भारत आणि अमेरिकेतील धोरणात्मक संबंध धोक्यात घातले आहेत.

नोबेल शांतता पुरस्कार आणि ‘ईगो’चा संघर्ष

प्राध्यापक फुकुयामा यांच्या मते, डोनाल्ड ट्रम्प यांची तीव्र इच्छा होती की त्यांना ‘नोबेल शांतता पुरस्कार’ मिळावा. यासाठी त्यांना जगातील मोठ्या नेत्यांचा पाठिंबा हवा होता. विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांच्या नावाचा प्रस्ताव किंवा त्यांच्या उमेदवारीला उघडपणे पाठिंबा द्यावा, अशी ट्रम्प यांची अपेक्षा होती. मात्र, भारताने या बाबतीत तटस्थ भूमिका घेतली आणि अपेक्षित असलेला राजकीय पाठिंबा ट्रम्प यांना मिळाला नाही. फुकुयामा यांचा आरोप आहे की, याच गोष्टीचा राग मनात धरून ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदी आणि भारतासोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये अडथळे आणण्यास सुरुवात केली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3 : युद्ध अटळ! सलग दुसऱ्या दिवशीही चिनी युद्धनौका अन् ‘Spy balloons’ने तैवानमध्ये खळबळ; मिळाले गूढ संकेत

चीनचा सामना करण्यासाठी भारत महत्त्वाचा, पण…

आजच्या जागतिक परिस्थितीत चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना रोखण्यासाठी भारत हा अमेरिकेचा सर्वात महत्त्वाचा आणि विश्वासार्ह भागीदार मानला जातो. मात्र, फुकुयामा यांच्या मते, ट्रम्प यांना या संबंधांचे धोरणात्मक महत्त्व समजलेच नाही. त्यांनी एका मुलाखतीत स्पष्टपणे म्हटले की, “डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताशी संबंधांची तडजोड केली, कारण त्यांना तिथून त्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेसाठी पाठिंबा मिळाला नाही.” जर एखाद्या जागतिक नेत्याने स्वतःच्या वैभवासाठी दोन मोठ्या लोकशाही देशांच्या हिताला बाधा आणली, तर ते जागतिक सुरक्षेसाठी अत्यंत चिंताजनक आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

credit : social media and Twitter

वैयक्तिक स्तुती की परराष्ट्र धोरण?

फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ट्रम्प यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना म्हटले आहे की, ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण हे अनेकदा वैयक्तिक कामगिरी आणि कौतुकाभोवती फिरताना दिसते. जेव्हा एखाद्या देशाकडून त्यांना हवी तशी प्रशंसा मिळत नाही, तेव्हा ते त्या देशाशी असलेले संबंध कमकुवत करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. या वृत्तीमुळे अमेरिका आपला सर्वात जवळचा मित्र गमावू शकते, अशी भीती अमेरिकन बौद्धिक वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nigeria Air Strike : अमेरिकेचा मोठा प्रहार! नायजेरियात ISIS च्या तळांवर हवाई हल्ला; दहशतवादी गोटात खळबळ

भारत-अमेरिका संबंधांपुढील अनिश्चितता

या खळबळजनक आरोपानंतर आता भारत-अमेरिका संबंधांच्या भविष्याबद्दल नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. ट्रम्प प्रशासनाकडून यावर अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नाही, तरीही फुकुयामा यांच्या विधानाने ट्रम्प यांच्या राजनैतिक कूटनीतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. चीनच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी दोन्ही देशांनी एकत्र येणे गरजेचे असताना, अशा प्रकारच्या वैयक्तिक वादांमुळे या आघाडीत फूट पडू शकते, असे तज्ञांचे मत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर काय आरोप केला आहे?

    Ans: त्यांनी आरोप केला आहे की, नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी भारताचा पाठिंबा न मिळाल्याने ट्रम्प यांनी जाणीवपूर्वक भारत-अमेरिका संबंध खराब केले.

  • Que: पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात नोबेल पुरस्कारावरून काय वाद झाला?

    Ans: फुकुयामांच्या मते, मोदींनी ट्रम्प यांच्या नोबेल उमेदवारीला उघडपणे पाठिंबा दिला नाही, ज्यामुळे ट्रम्प नाराज झाले.

  • Que: फ्रान्सिस फुकुयामा कोण आहेत?

    Ans: ते स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील प्रसिद्ध राजकीय विचारवंत, प्राध्यापक आणि "द एंड ऑफ हिस्ट्री" या जगप्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक आहेत.

Web Title: Donald trump damaged relations with india for nobel prize serious allegation by american writer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 12:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?
1

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका
2

Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका

India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार
3

India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा
4

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Jan 21, 2026 | 08:37 AM
Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Jan 21, 2026 | 08:33 AM
…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?

…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?

Jan 21, 2026 | 08:30 AM
250 वर्षे जुने आहे देवी तारा मातेचे ‘हे’ मंदिर, गुप्त नवरात्रीत केले जातात अनुष्ठान

250 वर्षे जुने आहे देवी तारा मातेचे ‘हे’ मंदिर, गुप्त नवरात्रीत केले जातात अनुष्ठान

Jan 21, 2026 | 08:24 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Jan 21, 2026 | 08:17 AM
Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 08:15 AM
रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM