Nigeria Air Strike : अमेरिकेचा मोठा प्रहार! नायजेरियात ISIS च्या तळांवर हवाई हल्ला; दहशतवादी गोटात खळबळ

US Air Strike in Nigeria against ISIS : अमेरिकेने वायव्य नायजेरियातील आयसिसच्या दहशतवादी ठिकाणांवर मोठ्या प्रमाणात हवाई हल्ला केला आहे. नायजेरियन सरकारने या हल्ल्याबाबत अधिकृत निवेदन जारी केले आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 09:58 AM
Nigeria Air Strike US conducts airstrikes on ISIS terrorist bases in northwestern Nigeria

अमेरिकेने ISIS च्या तळांवर केले हवाई हल्ले, नायजेरियन सरकारने जारी केले निवेदन, काय म्हटले होते ते जाणून घ्या? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  अमेरिकेने नायजेरियाच्या वायव्य भागात ISIS च्या दहशतवादी अड्ड्यांवर भीषण हवाई हल्ले करून त्यांचे नेटवर्क उद्ध्वस्त केले आहे.
  • नायजेरियन सरकारने या हल्ल्याचे समर्थन केले असून, दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी अमेरिकेसोबतचे हे “इंटेलिजन्स शेअरिंग” असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
  • या मोहिमेचा मुख्य उद्देश सीमापार दहशतवादी धोके संपवणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे रक्षण करणे हा असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.

US Air Strike in Nigeria against ISIS 2025 : जागतिक स्तरावर दहशतवादाविरुद्ध सुरू असलेल्या लढाईत आज एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेने नायजेरियाच्या वायव्य भागात सक्रिय असलेल्या आयसिस (ISIS) या दहशतवादी संघटनेच्या तळांवर जोरदार हवाई हल्ले (Air Strikes) केले आहेत. या हल्ल्यामुळे दहशतवादी गटांचे मोठे नुकसान झाले असून त्यांचे नेटवर्क कमकुवत झाले आहे. या लष्करी कारवाईनंतर नायजेरियन सरकारने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली असून, हा हल्ला दोन्ही देशांमधील सुरक्षा कराराचा भाग असल्याचे म्हटले आहे.

गुप्तचर माहितीच्या आधारे अचूक लक्ष्य

नायजेरियन सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, हा हवाई हल्ला अत्यंत नियोजित आणि अचूक होता. गेल्या अनेक दिवसांपासून नायजेरिया आणि अमेरिका यांच्यात गुप्तचर माहितीची (Intelligence Sharing) देवाणघेवाण सुरू होती. वायव्य नायजेरियातील जंगलांमध्ये आणि दुर्गम भागात ISIS च्या दहशतवाद्यांनी आपले तळ उभारले होते. या तळांवरूनच देशात हिंसक कारवायांचे नियोजन केले जात होते. अमेरिकेच्या अत्याधुनिक विमानांनी या ठिकाणांना अचूकपणे लक्ष्य करून दहशतवाद्यांची रसद आणि दळणवळण यंत्रणा मोडीत काढली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hijab rebellion: Iranमध्ये सुरू आहे ‘मूक क्रांती’! गांधीवादी मार्गाने हिजाब कायद्याला आव्हान; तरीही हादरली कट्टरपंथी राजवट

नायजेरियाची आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि सार्वभौमत्व

या हल्ल्यानंतर काही स्तरांतून प्रश्न उपस्थित केले जात होते, परंतु नायजेरियन सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हे सहकार्य आंतरराष्ट्रीय नियम आणि द्विपक्षीय करारांनुसारच केले जात आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “आम्ही दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकीपणाचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबत धोरणात्मक समन्वय साधत आहोत. हे सर्व उपक्रम नायजेरियाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखून आणि जागतिक सुरक्षेसाठी आमच्या सामायिक वचनबद्धतेनुसार केले जात आहेत.”

दहशतवादाचा बीमोड हेच मुख्य उद्दिष्ट

नायजेरियाला गेल्या अनेक वर्षांपासून बोको हराम आणि ISIS संलग्न दहशतवादी गटांच्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागत आहे. या दहशतवादी संघटनांनी उत्तर आणि ईशान्य भागात निष्पाप नागरिकांच्या कत्तली आणि अपहरणाचे सत्र लावले आहे. सरकारने पुनरुच्चार केला आहे की, या मोहिमेचे प्राथमिक उद्दिष्ट नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि राष्ट्रीय एकतेचे रक्षण करणे हे आहे. कोणताही धर्म किंवा वांशिकतेच्या नावाखाली केला जाणारा दहशतवादी हिंसाचार हा नायजेरियाच्या मूल्यांचा अपमान आहे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Arunachal Pradesh : ‘ही’ India-China संबंधात फूट पडण्याचा चाल; पेंटागॉनच्या अहवालामुळे ड्रॅगन चवताळला

भविष्यातील रणनीती आणि सुरक्षा यंत्रणा

फेडरल सरकारने आपल्या सुरक्षा संस्था आणि गुप्तचर क्षमता आणखी मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ हवाई हल्लेच नाही, तर दहशतवादी संघटनांना मिळणारा अर्थपुरवठा (Funding) रोखण्यासाठी आणि त्यांची रसद विस्कळीत करण्यासाठीही पावले उचलली जात आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने जनतेला आश्वस्त केले आहे की, अशा प्रकारची सुरक्षा कारवाई आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य भविष्यातही सुरू राहील. योग्य अधिकृत माध्यमांद्वारे जनतेला वेळोवेळी याबद्दलची माहिती दिली जाईल, जेणेकरून कोणत्याही अफवांना वाव मिळणार नाही.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने नायजेरियात हवाई हल्ला का केला?

    Ans: अमेरिकेने नायजेरियाच्या वायव्य भागात सक्रिय असलेल्या ISIS च्या दहशतवादी तळांना नष्ट करण्यासाठी आणि त्यांचे नेटवर्क कमकुवत करण्यासाठी हा हवाई हल्ला केला.

  • Que: या हल्ल्याबाबत नायजेरिया सरकारची भूमिका काय आहे?

    Ans: नायजेरियन सरकारने या हल्ल्याचे समर्थन केले असून, हा आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा करार आणि गुप्तचर माहिती सामायिकरणाचा एक भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

  • Que: या लष्करी कारवाईचा मुख्य उद्देश काय आहे?

    Ans: दहशतवादी संघटनांची रसद विस्कळीत करणे, नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि सीमापार दहशतवादी धोके संपवणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

Published On: Dec 26, 2025 | 09:58 AM

