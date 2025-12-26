Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

World War 3 : युद्ध अटळ! सलग दुसऱ्या दिवशीही चिनी युद्धनौका अन् ‘Spy balloons’ने तैवानमध्ये खळबळ; मिळाले गूढ संकेत

China Taiwan Conflict: लष्करी तणाव वाढला असताना, तैवानने चीनवर राजकीय हेराफेरी आणि आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीचा आरोप करत, चिनी युद्धविमान आणि जहाजांनी सलग दुसऱ्या दिवशी तैवानच्या हद्दीत घुसखोरी केली.

Dec 26, 2025 | 12:03 PM
China Taiwan Conflict Chinese warplanes and ships intrude into Taiwan for the second consecutive day

China Taiwan Conflict: सलग दुसऱ्या दिवशी चिनी युद्धविमान आणि जहाजांनी तैवानमध्ये केली घुसखोरी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने सलग दुसऱ्या दिवशी तैवानच्या हवाई आणि सागरी हद्दीत लढाऊ विमाने आणि युद्धनौका पाठवून तणाव वाढवला आहे.
  •  केवळ लढाऊ विमानेच नाही, तर दोन चिनी गुप्तचर फुग्यांनीही तैवानच्या हवाई संरक्षण क्षेत्रात प्रवेश केल्याने खळबळ उडाली आहे.
  •  समुद्राखालील कम्युनिकेशन केबल्स कापल्याच्या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमध्ये कायदेशीर आणि राजकीय युद्ध रंगले असून तैवानने चीनवर दडपशाहीचा आरोप केला आहे.

China Taiwan conflict latest news today : पूर्व आशियातील राजकीय वातावरण सध्या अत्यंत तापलेले असून चीन (China) आणि तैवानमधील (Taiwan) लष्करी संघर्ष आता युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी चिनी लष्कराने तैवानच्या सीमांचे उल्लंघन केल्याने तैवानने आपल्या सैन्याला ‘हाय अलर्ट’वर ठेवले आहे. चीनकडून वारंवार होणाऱ्या या घुसखोरीला तैवानवर मानसिक आणि लष्करी दबाव आणण्याचा एक मोठा कट मानले जात आहे.

आकाशात लढाऊ विमाने अन् समुद्रात युद्धनौका

तैवानच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (PLA) अनेक विमानांनी आणि सहा नौदल जहाजांनी तैवानच्या आसपासच्या परिसरात आपली उपस्थिती नोंदवली आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, यावेळी केवळ लढाऊ विमानांनीच नव्हे, तर दोन चिनी गुप्तचर फुग्यांनीही (Spy Balloons) तैवानची मध्यरेषा ओलांडून उत्तर आणि नैऋत्य हवाई संरक्षण क्षेत्रात प्रवेश केला. या हालचालींमुळे तैवानच्या सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क झाल्या असून त्यांनी चिनी हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nigeria Air Strike : अमेरिकेचा मोठा प्रहार! नायजेरियात ISIS च्या तळांवर हवाई हल्ला; दहशतवादी गोटात खळबळ

राजकीय हेराफेरी आणि ‘प्रोपोगंडा’ वॉर

या लष्करी कारवायांसोबतच आता दोन्ही देशांमध्ये ‘प्रचार युद्ध’ (Propaganda War) सुरू झाले आहे. तैवानच्या ‘मुख्य भूभाग व्यवहार परिषदेने’ चीनवर गंभीर आरोप केला आहे की, चीन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तैवानची प्रतिमा डागाळण्यासाठी राजकीय हाताळणी करत आहे. अलिकडेच चीनने असा दावा केला होता की तैवानचे नागरिक तस्करीमध्ये गुंतले असून त्यांनी समुद्राखालील केबल्सचे नुकसान केले आहे. तैवानने हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत. तैवानच्या मते, चीन आपल्या लष्करी घुसखोरीचे समर्थन करण्यासाठी असे जाणीवपूर्वक खोटे आरोप करत आहे.

समुद्राखालील केबल्स आणि कायदेशीर संघर्ष

दोन्ही देशांमधील वादाचा आणखी एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे समुद्राखालील कम्युनिकेशन केबल्स. या केबल्स इंटरनेट आणि संवादासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. या वर्षी जूनमध्ये तैवानच्या एका न्यायालयाने एका चिनी कॅप्टनला जाणूनबुजून या केबल्स कापल्याबद्दल तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. चीनने हा आरोप फेटाळून लावला असला तरी, तैवानला संशय आहे की चीन अशा प्रकारे तैवानचा जगाशी असलेला संपर्क तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भूमिका

चीनच्या या वाढत्या विस्तारवादी धोरणामुळे केवळ तैवानच नाही, तर अमेरिका आणि जपानसारखे देशही चिंतेत आहेत. तैवान हा जगातील सेमीकंडक्टर उत्पादनाचे मोठे केंद्र असल्याने, येथील तणावाचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. सध्या तैवानचे सैन्य कोणत्याही अनुचित घटनेला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज असून, चिनी ड्रॅगनच्या प्रत्येक हालचालीवर रडारच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जात आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चीनने तैवानमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी कोणती घुसखोरी केली?

    Ans: चीनने आपली लढाऊ विमाने, सहा युद्धनौका आणि दोन गुप्तचर फुगे पाठवून तैवानच्या हवाई आणि सागरी हद्दीचे उल्लंघन केले.

  • Que: समुद्राखालील केबल्सचा वाद नेमका काय आहे?

    Ans: तैवानने एका चिनी कॅप्टनला कम्युनिकेशन केबल्स कापल्याबद्दल तुरुंगवासाची शिक्षा दिली आहे, तर चीनने हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे.

  • Que: तैवानने चिनी हालचालींवर काय पाऊल उचलले आहे?

    Ans: तैवानच्या संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या सैन्याला 'हाय अलर्ट'वर ठेवले असून रडार आणि क्षेपणास्त्र यंत्रणा चिनी हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत.

