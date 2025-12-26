World War 3 : युद्ध अटळ! सलग दुसऱ्या दिवशीही चिनी युद्धनौका अन् ‘Spy balloons’ने तैवानमध्ये खळबळ; मिळाले गूढ संकेत

China Taiwan conflict latest news today : पूर्व आशियातील राजकीय वातावरण सध्या अत्यंत तापलेले असून चीन (China) आणि तैवानमधील (Taiwan) लष्करी संघर्ष आता युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी चिनी लष्कराने तैवानच्या सीमांचे उल्लंघन केल्याने तैवानने आपल्या सैन्याला ‘हाय अलर्ट’वर ठेवले आहे. चीनकडून वारंवार होणाऱ्या या घुसखोरीला तैवानवर मानसिक आणि लष्करी दबाव आणण्याचा एक मोठा कट मानले जात आहे.
तैवानच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (PLA) अनेक विमानांनी आणि सहा नौदल जहाजांनी तैवानच्या आसपासच्या परिसरात आपली उपस्थिती नोंदवली आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, यावेळी केवळ लढाऊ विमानांनीच नव्हे, तर दोन चिनी गुप्तचर फुग्यांनीही (Spy Balloons) तैवानची मध्यरेषा ओलांडून उत्तर आणि नैऋत्य हवाई संरक्षण क्षेत्रात प्रवेश केला. या हालचालींमुळे तैवानच्या सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क झाल्या असून त्यांनी चिनी हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.
या लष्करी कारवायांसोबतच आता दोन्ही देशांमध्ये ‘प्रचार युद्ध’ (Propaganda War) सुरू झाले आहे. तैवानच्या ‘मुख्य भूभाग व्यवहार परिषदेने’ चीनवर गंभीर आरोप केला आहे की, चीन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तैवानची प्रतिमा डागाळण्यासाठी राजकीय हाताळणी करत आहे. अलिकडेच चीनने असा दावा केला होता की तैवानचे नागरिक तस्करीमध्ये गुंतले असून त्यांनी समुद्राखालील केबल्सचे नुकसान केले आहे. तैवानने हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत. तैवानच्या मते, चीन आपल्या लष्करी घुसखोरीचे समर्थन करण्यासाठी असे जाणीवपूर्वक खोटे आरोप करत आहे.
2 sorties of PLA aircraft and 6 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 2 PRC balloons were detected during this timeframe. #ROCArmedFroces have monitored the situation and responded. pic.twitter.com/KxkTboUYI0 — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) December 26, 2025
credit : social media and Twitter
दोन्ही देशांमधील वादाचा आणखी एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे समुद्राखालील कम्युनिकेशन केबल्स. या केबल्स इंटरनेट आणि संवादासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. या वर्षी जूनमध्ये तैवानच्या एका न्यायालयाने एका चिनी कॅप्टनला जाणूनबुजून या केबल्स कापल्याबद्दल तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. चीनने हा आरोप फेटाळून लावला असला तरी, तैवानला संशय आहे की चीन अशा प्रकारे तैवानचा जगाशी असलेला संपर्क तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
चीनच्या या वाढत्या विस्तारवादी धोरणामुळे केवळ तैवानच नाही, तर अमेरिका आणि जपानसारखे देशही चिंतेत आहेत. तैवान हा जगातील सेमीकंडक्टर उत्पादनाचे मोठे केंद्र असल्याने, येथील तणावाचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. सध्या तैवानचे सैन्य कोणत्याही अनुचित घटनेला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज असून, चिनी ड्रॅगनच्या प्रत्येक हालचालीवर रडारच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जात आहे.
Ans: चीनने आपली लढाऊ विमाने, सहा युद्धनौका आणि दोन गुप्तचर फुगे पाठवून तैवानच्या हवाई आणि सागरी हद्दीचे उल्लंघन केले.
Ans: तैवानने एका चिनी कॅप्टनला कम्युनिकेशन केबल्स कापल्याबद्दल तुरुंगवासाची शिक्षा दिली आहे, तर चीनने हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे.
Ans: तैवानच्या संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या सैन्याला 'हाय अलर्ट'वर ठेवले असून रडार आणि क्षेपणास्त्र यंत्रणा चिनी हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत.