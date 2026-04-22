Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

US-Iran Ceasefire : दिलासादायक ! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा युद्धविराम आणखी वाढवला; म्हणाले, ‘पाकिस्तानच्या विनंतीवरून…’

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील समोरासमोर चर्चेच्या नवीन फेरीची तयारी करण्यासाठी मध्यस्थांना अधिक वेळ दिला जात आहे. शस्त्रसंधी संपण्याच्या काही तास आधी ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला.

Updated On: Apr 22, 2026 | 07:13 AM
दिलासादायक ! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा युद्धविराम आणखी वाढवला; म्हणाले, 'पाकिस्तानच्या विनंतीवरून...'

दिलासादायक ! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा युद्धविराम आणखी वाढवला; म्हणाले, 'पाकिस्तानच्या विनंतीवरून...' (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

वॉशिंग्टन : इराणवर अमेरिका आणि इस्त्रायल या दोन्ही देशांकडून वारंवार हल्ले केले जात आहेत. इराणकडूनही याला जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. इराणवर हल्ल्यांमुळे जागतिक तेल संकट ओढवताना दिसत आहे. त्यात अमेरिकेकडून शस्त्रसंधी लागू केली होती. मात्र, आता ही शस्त्रसंधी पुन्हा वाढवण्यात आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतची शस्त्रसंधी तात्पुरत्या स्वरूपात वाढवली आहे, ज्यामुळे मध्यस्थांना वाटाघाटी करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा तात्पुरता शस्त्रसंधी वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील समोरासमोर चर्चेच्या नवीन फेरीची तयारी करण्यासाठी मध्यस्थांना अधिक वेळ दिला जात आहे. शस्त्रसंधी संपण्याच्या काही तास आधी ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला. पाकिस्तानच्या विनंतीवरून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. ते इराणकडून अशा प्रस्तावाची वाट पाहत आहेत, ज्यात सहमती आणि एकमताच्या सर्व मुद्द्यांचा समावेश असेल.

दरम्यान, ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे सध्यापुरता संघर्ष पुन्हा उफाळून येण्याचा धोका कमी झाला आहे. मात्र, दोन्ही बाजूंमध्ये तीव्र मतभेद कायम आहेत. इराणच्या बंदरांवरील अमेरिकेची नाकेबंदी कायम आहे आणि उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांचा पाकिस्तान दौराही पुढे ढकलण्यात आला आहे.

अमेरिकेकडून केलेली नाकेबंदी अयोग्य 

वृत्तानुसार, पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने चर्चेची तयारी सुरू आहे. मात्र, इराणने म्हटले आहे की कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, परस्परविरोधी विधाने आणि अमेरिकेच्या कृतींमुळे निर्णय रखडला आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या नौदल नाकेबंदीला ‘अस्वीकार्य’ म्हटले.

अमेरिकेकडून पाकिस्तानचा दौरा रद्द

अमेरिकेनेही आपला पाकिस्तान दौरा रद्द केला असून, पाकिस्तानने चर्चा सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांनी पाकिस्तानच्या विनंतीवरून शस्त्रसंधी वाढवली आहे. त्यांनी दावा केला की इराणचे नेतृत्व ‘एकत्रित नाही’. इराण एक समान प्रस्ताव घेऊन येईपर्यंत पाकिस्तानने त्यांना थांबण्यास सांगितले आहे. मात्र, अमेरिकेची नाकेबंदी कायम राहील.

Iran America War : उंबरठ्यावर आलं, भारतानं नाकारलं! 20 लाख बॅरल घेऊन आलेल्या Irani जहाजाला No Entry,नेमकं कारण काय?

Web Title: Donald trump has further extended the ceasefire with iran

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 07:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र
1

Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?
2

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

Trump Xi Meeting : ‘जिनपिंग एक महान नेता’ ; ट्रम्प यांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे केलं कौतुक, जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले?
3

Trump Xi Meeting : ‘जिनपिंग एक महान नेता’ ; ट्रम्प यांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे केलं कौतुक, जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले?

Breaking News: दिल्लीतील सरकारी कार्यालयांमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’; मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची मोठी घोषणा
4

Breaking News: दिल्लीतील सरकारी कार्यालयांमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’; मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची मोठी घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

May 15, 2026 | 07:30 AM
सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

May 15, 2026 | 07:15 AM
Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

May 15, 2026 | 07:05 AM
पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

May 15, 2026 | 04:15 AM
Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

May 15, 2026 | 02:35 AM
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM