US Iran Peace Talks : पाकिस्तानचा खेळ खल्लास! इराणशी थेट चर्चा करण्यास ट्रम्प स्वत: मैदानात, काय आहे नवा प्लॅन?

US Iran Peace Talks : अमेरिका इराणमध्ये शांतता चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीची तयारी सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता डोनाल्ड ट्रम्प थेट मैदानात उतरले आहे. गरज पडल्यास इराणी अधिकाऱ्यांशी थेट चर्चाही करतील असे सांगितले जात आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 02:28 PM
Iran-US War : 'इराणसोबतचे युद्ध संपवण्यासाठी घाई करणार नाही'; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेमकं काय म्हटलं?

  • इराणशी थेट चर्चा करण्यास तयार ट्रम्प
  • इस्लामाबदमध्ये होणार दुसरी शांतात बैठक
  • काय आहे नवा गेमप्लॅन?
Trump Steps In for Direct Talks with Iran : वॉशिंग्टन/ तेहरान : सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष अमेरिका इराण तणावाकडे (US Iran Conflict) लागले आहे. दोन्ही देशांमध्ये लवकरच पाकिस्तानच्या इस्लामाबाद येथे शांतता चर्चेची दुसरी फेरी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस या बैठकीसाठी रवाना होतील. याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी इराणसी थेट चर्चेस तयार असल्याचे संकेत दिले आहे. यामुळे सगळ्यांचे लक्ष आता इराणच्या उत्तराकडे लागले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणशी थेट संवाद साधण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. गरज पडल्यास ते स्वत इराणच्या अधिकऱ्याशी भेट घेतील असे त्यांनी म्हटले आहे. या निर्णयामुळे गेल्या एक महिन्यापासूव सुरु असलेल्या संघर्षाला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पंरतु इराणच्या आक्रमक भूमिकेकडे पाहता अनिश्चितता कायम आहे.

इस्लामाबद येथे होणार पुढील चर्चा

इस्लामाबाद येथे या चर्चेची तयारी सुरु आहे. या चर्चेसाठी अमेरिकेचे विशेष राजदूत स्टीव्ह वीटकॉफ आणि सल्लागार जेरेड कुशनर देखील उच्चस्तरीय शिष्टमंडाळात उपस्थित राहणार आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, ही चर्चा दोन्ही देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असून कूटनीतिक मार्गाने वाद सोडवला जाईल असे त्यांनी म्हटले आहे.

अमेरिकेची अट

ट्रम्प यांनी इराणसमोर एक प्रमुख अट ठेवली आहे. इराणला त्यांच्या अण्वस्त्र कार्यक्रम पूर्णपणे थांबवावा लागेल, कोणत्याही प्रकारची अण्वस्त्रे इराणकडे असता कामा नयेत यावर ट्रम्प यांनी लक्ष्य केंद्रित केले आहे. ही अट मानव्य केल्यास इराणसाठी विकासाचे नव मार्ग खुले होती असे त्यांनी म्हटले आहे.

इराणची भूमिका

दुसरीकडे इराण(Iran)ने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ट्रम्प यांनी दिलेल्या बॉम्बस्फोटाच्या धमकीवर इराणने प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गाालिबफ यांनी इराण कोणत्याही धमक्यांच्या सावटाखाली चर्चा करणार नाही हे स्पष्ट केले आहे.

जागतिक परिणाम

ही चर्चा अयशस्वी झाल्यास मध्यपूर्वेतील शस्त्रसंधी संपुष्टात येऊन हिंसाचार वाढण्याची भीती आहे. यामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Strait of Hormuz) मधील तणावही अधिक वाढू शकतो. ज्याचा जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम होईल. ट्रम्प यांनी देखील चर्चेतून तोडगा निघाला नाही तर परिस्थिती बिघडू शकते असा इशारा दिला आहे. यामुळे ही चर्चा आंतरराष्ट्रीय राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणसमोर चर्चेसाठी कोणती अट ठेवली आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणला त्यांचा अण्वस्त्र कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करावा लागले हे स्पष्च केले आहे. इराणने अट मान्य केल्यास त्यांच्यावरील निर्बंध कमी केले जाऊ शकतात असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

  • Que: अमेरिका इराण तणावात पाकिस्तानची भूमिका काय आहे?

    Ans: अमेरिका इराणमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पाकिस्तान मध्यस्थीची भूमिका निभावत आहे. यासाठी राजधानी इस्लामाबद येथे शांतता चर्चा सुरु आहे.

  • Que: अमेरिका इराण शांतता चर्चा अयशस्वी झाल्यास काय परिणाम होईल?

    Ans: अमेरिका इराण चर्चा पुन्हा निष्फळ ठरली तर तात्पुरती शस्त्रसंधी संपुष्टात येईल. यामुळे मध्यपूर्वेत पुन्हा हिंसाचार उसळण्याची शक्यता आहे. तसेच स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्गावरील तणाव वाढून जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय इंधन दर गगनाला भीडतील.

Published On: Apr 21, 2026 | 02:25 PM

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

