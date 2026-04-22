इराण-अमेरिका तणावाचा परिणाम, गॅस आणि तेलाच्या संकटाच्या आव्हानाला कसे सामोरे जायचे?

LPG Crisis in India :

Updated On: Apr 22, 2026 | 01:15 AM
Iran-US war Impact on india How to tackle the Challenge of the Gas and Oil Crisis

इराण-अमेरिका तणावाचा परिणाम, गॅस आणि तेलाच्या संकटाच्या आव्हानाला कसे सामोरे जायचे (फोटो - istock)

युद्धाच्या परिस्थितीमध्ये आपला देश सध्या कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या संकटाचा सामना करत आहे. इराण-अमेरिका युद्ध सुरू झाल्यानंतर, एलपीजी घेऊन जाणारे पहिले जहाज ‘शिवालिक’ १६ मार्च रोजी मुंद्रा बंदरात दाखल झाले. मात्र घरोघरी पूर्ववत गॅस पोहोचायला काही दिवस लागतील. सध्या देशात साठवलेल्या साठ्यातून गॅसचा पुरवठा केला जात आहे. ७ मार्चपासून सरकारने घरगुती सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांनी आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात ११५ रुपयांनी वाढ केली आहे. यामुळे जनतेवर मोठा भार पडला आहे.

एलपीजीचा तीव्र तुटवडा निर्माण होईल आणि किमती आणखी वाढतील अशी भीती लोकांमध्ये पसरली, ज्यामुळे एलपीजी सिलिंडरचा काळाबाजार सुरू झाला आणि गॅस एजन्सींबाहेर लांबच लांब रांगा लागू लागल्या. इराण-अमेरिका युद्ध सुरू होण्यापूर्वी, आयात, वाहतूक आणि शुद्धीकरणानंतर पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर ४८ रुपये होती आणि कर लावल्यानंतर ते ग्राहकांना दुप्पटीहून अधिक दराने विकले जात होते.

२२ मे २०२२ नंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या, परंतु सरकारने त्याचा फायदा जनतेला दिला नाही. दहा वर्षांपूर्वी, भारत आपल्या गरजेच्या ४३% एलपीजी आणि ८०% कच्चे तेल आयात करत असे.

आता, वाढत्या मागणीमुळे देशाला आपल्या गरजेच्या ६५% एलपीजी आणि ८७.७०% कच्चे तेल आयात करावे लागत आहे. जानेवारी २०२६ पासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धाची शक्यता वाढत होती, परंतु भारताने पुरेसा एलपीजी साठा ठेवला नाही.

किमान तीन महिन्यांचा राखीव साठा ठेवलाच पाहिजे. युद्ध सुरू झाल्याच्या एका आठवड्याच्या आतच देशाला एलपीजीच्या तीव्र तुटवड्याचा सामना करावा लागला. हे स्पष्ट आहे की आपली अर्थव्यवस्था परदेशी तेल आणि वायू आयातीवर अवलंबून आहे.

भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ टक्के तेल परदेशातून आयात करतो. हे लक्षात घेता, देशात तेल आणि वायूच्या शोधाला प्रोत्साहन देणे आणि पेट्रोलियमचा वापर कमी करणे आवश्यक आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कर कमी केल्यास त्यांची विक्री वाढेल. केंद्र सरकारने लोकांना पर्यायी इंधन म्हणून पीएनजीचा वापर करण्याचे आणि इंडक्शन कुकर वापरण्याचे आवाहन केले आहे.

गॅसच्या संकटामुळे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स अडचणीत आली असून, काही तर बंदही झाली आहेत. कारखान्यांच्या उत्पादनावरही प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. व्यावसायिक ग्राहकांना होणारा सिलेंडरचा पुरवठा ५० टक्क्यांनी कमी झाल्यामुळे कामगार बेरोजगार होत आहेत.

सिलेंडरची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी १२,००० हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले, ज्यात १५,००० हून अधिक सिलेंडर जप्त करण्यात आले. सध्याच्या परिस्थितीत, वापर इतका वाढला आहे की आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने प्रगती करणे कठीण झाले आहे.

ग्रामीण भागातील लोक लाकूड जाळतात, परंतु शहरांमध्ये गॅसचा वापर शाश्वत नाही. सार्वजनिक वाहतूक वाढवून किंवा वाहन शेअरिंगद्वारे डिझेल आणि पेट्रोलचा वापर नियंत्रित केला जाऊ शकतो.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

