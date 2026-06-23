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El Nino : भारतावर महासंकट! नासाच्या सॅटेलाईटने टिपलं प्रशांत महासागरातील El Nino चे भयानक दृश्य

Updated On: Jun 23, 2026 | 01:41 PM IST
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सारांश

El Nino Update : नासाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, एल निनो अधिक सक्रिय झाला आहे. प्रशांत महासागरातील पाण्याच्या उष्णतेत वाढ झाली आहे. याचा भारतावर प्रचंड परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

El Nino

El Nino : भारतावर महासंकट! नासाच्या सॅटेलाईटने टिपलं प्रशांत महासागरतील El Nino चे भयानक दृश्य (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • एल निनोचा धोका वाढतोय
  • प्रशांत महासागरातील तापमानात वाढ
  • भारताच दुष्काळाची शक्यता?
El Nino News in Marathi : कोरोना महामारीपेक्षाही मोटे संकट भारतावर येण्याची शक्यता आहे. प्रशांत महासागराच्या तापमानाच प्रचंड वाढ झाली आहे. एल निनोचा धोका अधिक तीव्र होत असल्याचे नासाने सांगितले आहे. नासा आणि अमेरिकेच्या हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सेंटिनेल-६ मायकेल फ्रेलिच या उपग्रहाने समुद्राच्या पृष्ठभागावरील वाढत्या उष्णता आणि समुद्रसपाटीतील असमान्य वाढ नोंदवली आहे. यामुळे एल निनो अधिक सक्रिय झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही बाब भारतासाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.

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११ जून रोजी अमेरिकेच्या हवामान विभागाने एल निनोच्या सक्रिय होण्याची अधिकृत घोषणा केली होती. सध्याची परिस्थिती १९९७ मध्ये आलेल्या गॉडझिला एल निनो सारखी शक्तिशाली असल्याचे वैज्ञानिकांनी सांगितले. यामुळे यंदा एल निनो अधिक तीव्र असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

एल निनोचा भारतावर परिणाम?

वैज्ञानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एल निनोचा प्रभाव केवळ प्रशांत महासागरापुरता मर्यादित नाही. याचा जगभरातील तापमानवाढ आणि पर्जन्यमानावरही परिणाम होतो. हवामानातील अस्थिरतेसाठी एल निनो कारणीभूत असतो. भारतात एल निनोमुळे मान्सूनची शक्यता कमी झाली आहे. यामुळे शेती, जल संवर्धन आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे भारतीय हवामानतज्ज्ञ प्रशांत महासागरातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष्य ठेवून आहेत.

सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावरही परिणाम

भारताच्या शेतीवर परिणाम झाल्यास भाजीपाला, डाळी, धान्याचे भाव वाढू शकतात. तसेच पाणीटंचाईचा प्रश्न उद्भवेल. यामुळे वीजनिर्मितीवरही परिणाम होऊ शकतो. सामान्यांच्या रोजच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊन आर्थिक भार वाढू शकतो.

एल निनोमुळे अल निनोमुळे ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियातही पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भीषण दुष्काळ पडू शकतो असे हवामान तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. युरोप खंडातही परिस्थिती बिकट होऊ शकते. वाढत्या उष्णतेमुळे मानवी आरोग्यवर याचा परिणाम होऊ शकतो.

काय आहे अल निनो?

एल निनो प्रशांत महासागरातील समुद्राच्या पाण्याच्या तापमानाशी संबंधित नैसर्गिक हवामान प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत प्रशांत महासागरातील पाणी नेहमीपेक्षा जास्त गरम होते. या उष्ण पाण्यामुळे हवामानात बदल होतो ज्याचा संपूर्ण जगातील पावसावर परिणाम होतो. भारतात एल निनो आला म्हणजे पाऊस कमी पडतो.


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Web Title: El nino impact on india monsoon rainfall and drought fears nasa warning

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Published On: Jun 23, 2026 | 01:33 PM

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