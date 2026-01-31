भारताची मोठी चाल! ‘या’ दोन आफ्रिकन देशांसोबत केला मोठा करार; पाकिस्तान-चीनचे दाबे धणाणले 

अमेरिकेला दे धक्का! ट्रम्प यांच्या दबावानंतरही व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांचा PM मोदींनी फोन, जागतिक राजकारणात खळबळ
एस. जयशंकर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत सांगितले की, सोमालियाचे परराष्ट्र मंत्री अद्बिसलाम अली यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा झाली. या चर्चेत भारत आणि सोमिलाया संबंध वाढविण्याच्या विविध पैलूंचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. दोन्ही देशांनी व्यापार, शिक्षण, आरोग्य सेवा, मानवी संसाधन विकास यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर सहमती दर्शवली आहे. भारताची आफ्रिकी देश सोमालियाशी ही चर्चा बहुपक्षीय सहकार्य मजबूतीसाठी महत्वाची मानली जात आहे.
Appreciated meeting with FM @AbdisalamDhaay of Somalia. Had a productive conversation on advancing our trade, capacity building, education, health, consular and multilateral cooperation. 🇮🇳 🇸🇴 pic.twitter.com/dCorWqaYnW — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 30, 2026
याच वेळी जयशंकर यांनी आफ्रिकी देश लिबायाचे परराष्ट्र मंत्री एल्ताहर एस. एन. एल्बाउर यांच्याशीही स्वतंत्र चर्चा केली. या चर्चेतही भारत आणि लिबिया द्विपक्षीय संबंध वाढविण्यावर चर्चा झाली. यावेळी व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि उर्जा याप्रमुख क्षेत्रांमध्ये संबंध मजबूत करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच लिबियातील प्रादेशिक परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली आहे. या चर्चेमुळे भारत आणि लिबियाच्या द्विपक्षीय संबंधांना एक नवी दिशा मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
भारताच्या या आफ्रिकी देशांशी वाढत्या संबंधामुळे ग्लोबल साउथमध्ये प्रभाव वाढतच आहे. तसेच भविष्यात आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी हे संबंध अत्यंत महत्वाचे आहे. यामुळे भारताचा आफ्रिकी देशांमध्ये कूटनीती वाढत आहे. भारत ग्लोबल साउथचा नेता म्हणून उदयास येत असल्याचे या दोन्ही परराष्ट्र चर्चांमधून स्पष्ट होत आहे.
भारताचा आफ्रिकी देशांमधील वाढत प्रभाव हा पाकिस्तान आणि चीनसाठी धक्कादायक मानला जात आहे. चीनचे सोमालियाशी रणनीतीक संबंध आहे. चीने सोमालियात रस्ते, रुग्णालये आणि स्टेडियम यांसारख्या पायभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासासाठी गुंतवणूक केली आहे. भारताच्या सहभागामुळे हा चीनसाठी धक्का मानला जात आहे. तर लिबायमध्ये चीनने आपला दुतावास १० वर्षानंतर सुरु केला आहे.
पाकिस्तान आणि सोमालियामध्ये व्हिसा माफी करार आणि सुरक्षा सहकार्य करार करण्यात आला आहे. तर लिबियासोबत पाकिस्तानचे लष्करी संबंध आहेत. भारताच्या दोन्ही देशांतील उपस्थितीमुळे पाकिस्तानचा प्रभाव कमी होण्याची शक्यता आहे.
Good to meet FM Eltaher S M Elbaour of Libya this afternoon. Held productive discussions on advancing our cooperation in trade, business, infrastructure and energy domains. Appreciate his briefing on the situation in Libya. Underscored India’s advocacy of dialogue and… pic.twitter.com/aG17Qh9Fmu — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 30, 2026