Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • India Africa Bilateral Talks With Somalia And Libia Foreign Ministers Meeting In Delhi

भारताची मोठी चाल! ‘या’ दोन आफ्रिकन देशांसोबत केला मोठा करार; पाकिस्तान-चीनचे दाबे धणाणले 

India Africa Strategic partnership relations : परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी शुक्रवारी आफ्रिकन देश सोमालिया आणि लिबियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट घेतली. यामुळे भारत आफ्रिका धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत होणार आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 11:18 AM
S. Jaishankar Somalia Libya Foreign Ministers Meeting Delhi

डाव्या बाजूला एस. जयशंकर आणि लिबियाचे परराष्ट्र मंत्री एल्ताहार एस.एम. एल्बौर व उजव्या बाजूला परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि सोमालियाचे परराष्ट्र मंत्री अब्दिसलाम अली (फोटो सौजन्य: एक्स अकाउंट @DrSJaishankar)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारताशी आफ्रिकन देशांशी हातमिळवणी
  • जयशंकर यांनी सोमालिया आणि लीबीयाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची घेतली भेट
  • दोन्ही देशांशी संबंध मजबूत करण्यावर चर्चा
India Africa bilateral talks : भारताने ग्लोबल साउथमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी एक मोठे सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) शुक्रवारी (३० जानेवारी २०२६) आफ्रिकी देश सोमालिया आणि लिबियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची नवी दिल्ली भेट घेतली. या भेटीत जयशंकर यांनी या दोन्ही देशांशी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यावर चर्चा केली. व्यापार, उर्जा, पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि क्षमता निर्माण यांसारख्या मुद्यांवर या भेटी चर्चा झाली. या वाढत्या सहकार्यामुळे भारताचा ग्लोबल साउथमधील प्रभाव अधिक बळकट होणार आहे. मात्र यामुळे पाकिस्तान आणि चीनला मोठा झटका बसला आहे.

अमेरिकेला दे धक्का! ट्रम्प यांच्या दबावानंतरही व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांचा PM मोदींनी फोन, जागतिक राजकारणात खळबळ

एस. जयशंकर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत सांगितले की, सोमालियाचे परराष्ट्र मंत्री अद्बिसलाम अली यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा झाली. या चर्चेत भारत आणि सोमिलाया संबंध वाढविण्याच्या विविध पैलूंचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. दोन्ही देशांनी व्यापार, शिक्षण, आरोग्य सेवा, मानवी संसाधन विकास यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर सहमती दर्शवली आहे. भारताची आफ्रिकी देश सोमालियाशी ही चर्चा बहुपक्षीय सहकार्य मजबूतीसाठी महत्वाची मानली जात आहे.

याच वेळी जयशंकर यांनी आफ्रिकी देश लिबायाचे परराष्ट्र मंत्री एल्ताहर एस. एन. एल्बाउर यांच्याशीही स्वतंत्र चर्चा केली. या चर्चेतही भारत आणि लिबिया द्विपक्षीय संबंध वाढविण्यावर चर्चा झाली. यावेळी व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि उर्जा याप्रमुख क्षेत्रांमध्ये संबंध मजबूत करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच लिबियातील प्रादेशिक परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली आहे. या चर्चेमुळे भारत आणि लिबियाच्या द्विपक्षीय संबंधांना एक नवी दिशा मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

आफ्रिकेत भारताचा वाढता प्रभाव

भारताच्या या आफ्रिकी देशांशी वाढत्या संबंधामुळे ग्लोबल साउथमध्ये प्रभाव वाढतच आहे. तसेच भविष्यात आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी हे संबंध अत्यंत महत्वाचे आहे. यामुळे भारताचा आफ्रिकी देशांमध्ये कूटनीती वाढत आहे. भारत ग्लोबल साउथचा नेता म्हणून उदयास येत असल्याचे या दोन्ही परराष्ट्र चर्चांमधून स्पष्ट होत आहे.

पाकिस्तान चीनला मोठा दणका

भारताचा आफ्रिकी देशांमधील वाढत प्रभाव हा पाकिस्तान आणि चीनसाठी धक्कादायक मानला जात आहे. चीनचे सोमालियाशी रणनीतीक संबंध आहे. चीने सोमालियात रस्ते, रुग्णालये आणि स्टेडियम यांसारख्या पायभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासासाठी गुंतवणूक केली आहे. भारताच्या सहभागामुळे हा चीनसाठी धक्का मानला जात आहे. तर लिबायमध्ये चीनने आपला दुतावास १० वर्षानंतर सुरु केला आहे.

पाकिस्तान आणि सोमालियामध्ये व्हिसा माफी करार आणि सुरक्षा सहकार्य करार करण्यात आला आहे. तर लिबियासोबत पाकिस्तानचे लष्करी संबंध आहेत. भारताच्या दोन्ही देशांतील उपस्थितीमुळे पाकिस्तानचा प्रभाव कमी होण्याची शक्यता आहे.

Modi-Putin जोडीचा नवा धमका! रशियाचं ‘सुपर वेपन’ आता भारतात तयार होणार, अमेरिकेचा जळफळाट

Web Title: India africa bilateral talks with somalia and libia foreign ministers meeting in delhi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 11:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमेरिकेला दे धक्का! ट्रम्प यांच्या दबावानंतरही व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांचा PM मोदींनी फोन, जागतिक राजकारणात खळबळ
1

अमेरिकेला दे धक्का! ट्रम्प यांच्या दबावानंतरही व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांचा PM मोदींनी फोन, जागतिक राजकारणात खळबळ

Modi-Putin जोडीचा नवा धमका! रशियाचं ‘सुपर वेपन’ आता भारतात तयार होणार, अमेरिकेचा जळफळाट
2

Modi-Putin जोडीचा नवा धमका! रशियाचं ‘सुपर वेपन’ आता भारतात तयार होणार, अमेरिकेचा जळफळाट

Bangladesh Elections : ‘ही तर लोकशाहीची हत्या…’ ; शेख हसीना कडाडल्या; बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी युनूस सरकारवर गंभीर आरोप
3

Bangladesh Elections : ‘ही तर लोकशाहीची हत्या…’ ; शेख हसीना कडाडल्या; बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी युनूस सरकारवर गंभीर आरोप

Imran Khan : पाकिस्तानमध्ये पुन्हा काहीतरी शिजतंय? इम्रान खान यांना गुप्तपणे रुग्णालयात हलवलं, पाक पत्रकाराच्या दाव्याने खळबळ
4

Imran Khan : पाकिस्तानमध्ये पुन्हा काहीतरी शिजतंय? इम्रान खान यांना गुप्तपणे रुग्णालयात हलवलं, पाक पत्रकाराच्या दाव्याने खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thane Crime: आईच्या डोळ्यांसमोर अपहरण! मुंब्र्यातून तीन महिन्यांचं बाळ पळवलं; फिल्मी स्टाईलने 6 दिवसांनी सुखरूप सुटका

Thane Crime: आईच्या डोळ्यांसमोर अपहरण! मुंब्र्यातून तीन महिन्यांचं बाळ पळवलं; फिल्मी स्टाईलने 6 दिवसांनी सुखरूप सुटका

Jan 31, 2026 | 11:16 AM
भारताची मोठी चाल! ‘या’ दोन आफ्रिकन देशांसोबत केला मोठा करार; पाकिस्तान-चीनचे दाबे धणाणले 

भारताची मोठी चाल! ‘या’ दोन आफ्रिकन देशांसोबत केला मोठा करार; पाकिस्तान-चीनचे दाबे धणाणले 

Jan 31, 2026 | 11:15 AM
लक्झरी नाही तर गरजेसाठी वापरा तंत्रज्ञान! अंतराळवीर Sunita Williams कडे केवळ इतक्या किंमतीचा स्मार्टफोन आणि घड्याळ, वाचा फीचर्स

लक्झरी नाही तर गरजेसाठी वापरा तंत्रज्ञान! अंतराळवीर Sunita Williams कडे केवळ इतक्या किंमतीचा स्मार्टफोन आणि घड्याळ, वाचा फीचर्स

Jan 31, 2026 | 11:12 AM
Vastu Tips: हत्तीची सोंड वरच्या दिशेला असावी की खाली? जाणून घ्या वास्तूचे ‘हे’ नियम

Vastu Tips: हत्तीची सोंड वरच्या दिशेला असावी की खाली? जाणून घ्या वास्तूचे ‘हे’ नियम

Jan 31, 2026 | 11:00 AM
Health Care Tips: लहान मुलांमध्ये का वाढतोय थायरॉईडचा धोका? ‘ही’ लक्षणे दिसल्यास वेळीच करा उपचार,

Health Care Tips: लहान मुलांमध्ये का वाढतोय थायरॉईडचा धोका? ‘ही’ लक्षणे दिसल्यास वेळीच करा उपचार,

Jan 31, 2026 | 10:49 AM
Australian Open : Jannik Sinner ला हरवून Novak Djokovic ने अंतिम फेरीत केला प्रवेश! जेतेपदाच्या लढतीत अल्काराजशी सामना करणार

Australian Open : Jannik Sinner ला हरवून Novak Djokovic ने अंतिम फेरीत केला प्रवेश! जेतेपदाच्या लढतीत अल्काराजशी सामना करणार

Jan 31, 2026 | 10:45 AM
Sunetra Pawar Oath Taking: सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यपदाची इतकी घाई कशासाठी? पडद्यामागे नेमकं काय घडलं?

Sunetra Pawar Oath Taking: सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यपदाची इतकी घाई कशासाठी? पडद्यामागे नेमकं काय घडलं?

Jan 31, 2026 | 10:27 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM