Amit Shah कडाडले! राहुल गांधींना शेतकरी मुद्द्यावरून विचारला १० वर्षांचा हिशोब; आकडेवारीनिशी केलं चॅलेंज

Gandhinagar, Gujarat: Union Home Minister Amit Shah says, “I want to reassure India’s fishermen, livestock rearers, and farmers that their interests can never be compromised by Bharatiya Janata Party leader Narendra Modi. That is impossible. Such decisions were taken during the… pic.twitter.com/17xZaKprix — IANS (@ians_india) February 15, 2026
गांधीनगरमध्ये सीबीडीसी-आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे उद्घाटन करताना अमित शहा म्हणाले की, राहुल गांधी देशाची दिशाभूल करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युरोपियन युनियन, इंग्लंड आणि अमेरिकेसोबत केलेल्या व्यापार करारांमध्ये शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांच्या हिताशी तडजोड केलेली नाही, असे शाह यांनी स्पष्ट केले. या करारांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल असा राहुल गांधी पसरवत असलेला मिथक पूर्णपणे खोटा आहे, असे शाह म्हणाले.
Defense Production: भारतीय लष्कराची ऐतिहासिक झेप! परकीय कंत्राटे ३८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर; स्वदेशी उद्योगांचा डंका
काँग्रेसवर केलेल्या प्रत्युत्तरात गृहमंत्र्यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाही लक्ष्य केले. ते म्हणाले, “मनमोहन सिंग सरकारने डंकेल ठरावावर स्वाक्षरी करून शेतकऱ्यांचे हित विकले, ज्यामुळे भारताची कृषी बाजारपेठ संपूर्ण जगासाठी खुली झाली. परंतु २०१४ मध्ये जनतेने काँग्रेसला निरोप दिला आणि पंतप्रधान मोदी आले आणि त्यांनी ते करार रद्द केले.” शहा यांनी दावा केला की मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी खडकासारखे उभे आहे.
अमित शाह यांनी काँग्रेसच्या धोरणांवर टीका करताना म्हटले की, ७० वर्षांत काँग्रेसने फक्त एकदाच कर्जमाफी दिली. तर पंतप्रधान मोदींनी दरवर्षी शेतकऱ्यांना ६,००० रुपये देऊन अशी तरतूद केली की त्यांना कर्ज काढावे लागणार नाही. आकडेवारीचा हवाला देत शाह म्हणाले, “काँग्रेसचे ‘राजे’ संसदेत मोठ्या प्रमाणात बोलतात, परंतु सत्य हे आहे की मोदी सरकारने यूपीएच्या १० वर्षांच्या तुलनेत १५ पट जास्त एमएसपीवर धान्य खरेदी केले आहे.”
