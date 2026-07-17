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…तर UN वरील विश्वास उडेल; UNSC मध्ये सुधारणांवर भारताचा पुन्हा जोर; संयुक्त राष्ट्रांना गंभीर इशारा

Updated On: Jul 17, 2026 | 03:45 PM IST
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सारांश

India on UNSC Reform : भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषेदते २०२८-२९ च्या कालवधीत स्थायी सदस्यत्वासाठी मोहिम राबवत आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत विकसनशील देशांच्या सहभागाची मागणी केली आहे. सतेच संयुक्त राष्ट्रांनाही स्पष्ट इशारा दिला आहे.

India Demand Reform in UNSC

...तर UN वरील विश्वास उडेल; UNSC मध्ये सुधारणांवर भारताचा पुन्हा जोर; संयुक्त राष्ट्रांना गंभीर इशारा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • संयुक्त राष्ट्र परिषदत अपयशी ठरली?
  • UNSC मध्ये सुधारणांवर भारताचा पुन्हा जोर
  • संयुक्त राष्ट्रांना गंभीर इशारा
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC)आपली जागा मजबूत करण्यासाठी भारताने पुन्हा कंबर कसली आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी २०२८-२९ साठी सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व आणि व्हिटो पॉवर मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. या दरम्यान भारताने संयुक्त राष्ट्र परिषदेत व्यापाक सुधारणांची मागणी केली आहे. तसेच भारताने सुधारणा न झाल्यास यूएनवरील विश्वास कमी होत असल्याचे म्हटले.

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काय म्हणाला भारत?

सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्यात आलेल्या अपयशामुळे संयुक्त राष्ट्रांविषयीचा जनमत खालावत असल्याचा भारताने गंभीर इशारा दिला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संघर्ष सोडवण्यात आणि मानवी दुःख कमी करण्यात अपयशी ठरली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी, पी. हरीश म्हणाले की, जगभरातील संघर्षांमध्ये प्रभावीपणे हस्तक्षेप करण्यास सुरक्षा परिषदेच्या असमर्थतेमुळे अलिकडच्या काळात संयुक्त राष्ट्रांविषयीची जनमत खालावली आहे.

भारतीय प्रतिनिधी म्हणाले की, सुरक्षा परिषद बाधित लोकांचे दुःख कमी करण्यात निष्प्रभ ठरली आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्याच्या आपल्या मूलभूत तत्त्वाचे पालन करण्याच्या तिच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पी. हरीश हे २०२४ च्या जागतिक नेत्यांच्या शिखर परिषदेतील ‘डील फॉर द फ्युचर’च्या उद्दिष्टांपैकी एक असलेल्या ‘मेकिंग मल्टीलॅटरलिझम फिट फॉर द फ्युचर’ या विषयावरील मंत्रीस्तरीय गोलमेज परिषदेत बोलत होते.

UNSC त सुधारणेची भारताची पुन्हा मागणी

पी. हरीश यांनी म्हटले आहे की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेली ८० वर्षे जुनी संयुक्त राष्ट्रांची रचना आजच्या जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अपुरी आहे. एक गट म्हणून, संयुक्त राष्ट्रांनी सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणेच्या दिशेने कोणतीही लक्षणीय प्रगती केलेली नाही. त्यांनी खंत व्यक्त केली की, परिषदेच्या सुधारणेसाठीच्या आंतर-सरकारी वाटाघाटी तयार निवेदनांच्या कधीही न संपणाऱ्या चक्रातच मर्यादित राहिल्या आहेत.

याव्यतिरिक्त, भारतीय राजदूतांनी जागतिक संघर्षांमध्ये प्रभावीपणे हस्तक्षेप करण्यात सुरक्षा परिषदेच्या अपयशावर तीव्र टीका केली. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधींनी म्हटले आहे की, युद्ध रोखण्यात आणि मानवी दुःख कमी करण्यात सुरक्षा परिषदेच्या अपयशामुळे संयुक्त राष्ट्रांवरील जनतेचा विश्वास कमी झाला आहे.

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Web Title: India demands unsc reform warns un losing global trust

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Published On: Jul 17, 2026 | 03:45 PM

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