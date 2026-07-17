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The Odyssey Review: Christopher Nolanचा आणखी एक मास्टरपीस; वर्षातील सर्वोत्तम सिनेमॅटिक अनुभव

Updated On: Jul 17, 2026 | 03:39 PM IST
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सारांश

ख्रिस्तोफर नोलनचा बहुप्रतिक्षित 'द ओडिसी' प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. दमदार कथा, भव्य IMAX व्हिज्युअल्स आणि उत्कृष्ट अभिनयामुळे चित्रपटाचे भरभरून कौतुक होत आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

The Odyssey Review: हॉलिवूडचे दिग्गज दिग्दर्शक ख्रिस्तोफर नोलन यांचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘द ओडिसी’ (The Odyssey) अखेर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. होमरच्या ग्रीक महाकाव्यावर आधारित असलेल्या या चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासूनच त्याची प्रचंड चर्चा होती. आता चित्रपट प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर, विशेषतः एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर, प्रेक्षकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया समोर येऊ लागल्या आहेत.

सुरुवातीच्या प्रतिक्रियांवरून पाहता, ‘द ओडिसी’ला प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून अनेकांनी हा चित्रपट वर्षातील सर्वोत्तम सिनेमॅटिक अनुभवांपैकी एक असल्याचे म्हटले आहे. नोलनच्या प्रभावी कथाकथन शैलीसह चित्रपटातील भव्य दृश्यरचना, आयमॅक्स अनुभव आणि भावनिक मांडणीचे विशेष कौतुक होत आहे.

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एका प्रेक्षकाने एक्सवर लिहिले, “चित्रपटाचा शेवटचा तास विलक्षण असून, तो भावनांनी भरलेला आहे. आधी घडणाऱ्या प्रत्येक प्रसंगाचा प्रभाव शेवटी सुंदरपणे जाणवतो.” तर दुसऱ्या एका युजरने म्हटले, “‘द ओडिसी’ हा केवळ चित्रपट नाही, तर एक भावनिक प्रवास आहे. शेवटची ४० मिनिटे विशेषतः मनाला भिडणारी आहेत.”

आणखी एका प्रतिक्रियेत लिहिले आहे, “‘द ओडिसी'( The Odyssey)मध्ये ख्रिस्तोफर नोलनची दूरदृष्टी स्पष्टपणे दिसून येते. पौराणिक कथा इतक्या भव्य आणि प्रभावी पद्धतीने मांडण्याची ताकद केवळ नोलन यांच्यातच आहे.” तर काही प्रेक्षकांनी चित्रपटाला “सखोल, विशाल आणि प्रत्येक अर्थाने भव्य” असे संबोधले आहे.


अर्थात, चित्रपटाची सविस्तर परीक्षणे अद्याप समोर येणे बाकी असले, तरी सोशल मीडियावरील सुरुवातीच्या प्रतिक्रिया ‘द ओडिसी’साठी सकारात्मक चित्र उभे करत आहेत. त्यामुळे ख्रिस्तोफर नोलनच्या आणखी एका दमदार सिनेमॅटिक कलाकृतीचा अनुभव घेण्यासाठी प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

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Web Title: The odyssey wins hearts christopher nolans film received an overwhelming response from audience

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Published On: Jul 17, 2026 | 03:39 PM

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