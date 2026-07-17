राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा ऐतिहासिक युरोप दौरा; मोल्डोव्हा आणि उत्तर मॅसेडोनियाला पहिल्यांदाच देणार भेट

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या दौऱ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मोल्डोव्हाच्या राष्ट्रपती माया सांडू यांची भेट घेतील. यावेळी दोन्ही नेते आणि शिष्टमंडळात स्तरावरील चर्चा होईल. तसेच मोल्डोव्हाच्या प्रजासत्ताक संसदेचे अध्यक्ष इगोर ग्रोसू यांचीही त्या भेट घेणार आहे.
राष्ट्रपती मोल्डोव्हा-भारत संसदीय मैत्री गटाच्या सदस्यांशी संवाद साधतील. तसेच व्यापार परिषदेलाही संबोधित करणार आहेत. याशिवाय तेथील भारतीय समुदायाची देखील मुर्मू भेट घेणार आहेत.
भारत आणि मोल्डोव्हातील संबंध सौहर्दपूर्ण आणि मैत्रीपूर्ण आहे. या भेटीमुळे या संबंधांना एक नवी दिशा मिळाले. या दौऱ्यात कृषी, आरोग्यसेवा, आणि फार्मास्युटिकल्स, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात दोन्ही देशात सहकार्यावर चर्चा होईल.
याशिवाय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उत्तर मॅसेडोनियालाही भेट देणार आहे. २१ ते २२ जुलै दरम्यान ही भेट होणार असून राष्ट्रपती गोर्डाना सिलजानोव्स्का-दाव्हकोव्हा यांच्या निमंत्रणावरून हा दौरा होत आहे. भारतीय राष्ट्रपतींची उत्तर मॅसेडोनियालाही पहिलीच भेट असणार आहे.
यावेळी राष्ट्रपती मुर्मू मॅसेडोनियाच्या राष्ट्रपती गोर्डाना सिलजानोव्स्का-दाव्हकोव्हा यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. तसेच मॅसेडोनियाचे पंतप्रधान ख्रिस्टिजन मिकोस्की आणि संसदेचे अध्यक्षांचाही भेट घेणार आहे. तसेच उत्तर मॅसेडोनियातही व्यापार परिषदेला संबोधित करतील.
या दौऱ्यातही कृषी, औषधनिर्माण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये संबंध अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा होईल. यासाठी उत्तर मॅसेडोनियाने देखील विशेष रस दाखवला आहे.
तसेच रोमानियाचे राष्ट्राध्यत्र निकुशोर दान यांच्या निमंत्रणावरुन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू २३ ते २५ जुलै २०२६ या कालवधीत भेट देणार आहेत. तीन दशकानंतर भारतीय राष्ट्रपतींचा हा पहिलाच दौरा आहे.
यावेळी मुर्मू रोमानियाचे राष्ट्राध्यक्ष निकुशोर दान, हंगामी पंतप्रधान इली बोलोझान, सिनेटचे अध्यक्ष मिर्सेआ अब्रुडियन आणि ‘चेंबर ऑफ डेप्युटीज’चे अध्यक्ष सोरिन ग्रिंडियानू यांची भेट घेतील. तसेच रोमानिया-भारत संसदीय मैत्री संघाच्या सदस्यांचीही त्या भेट घेणार आहेत.
या दौऱ्यात भारत-रोमानियामधील आर्थिक भागीदारी मजूबत करण्यावर भर देण्यात येईल. तसेच युरोपियन युनियन आणि भारतामधील मुक्त व्यापार कराराची भागीदारी देखील बळकट होईल.
राष्ट्रपती मुर्मू यांचा तीन देशांचा हा अधिकृत दौरा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे भारताचे युरोपशी संबंध अधिक बळकट होतील.
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