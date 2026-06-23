होर्मुझ उघडताच शत्रूची धुर्त खेळी; पाकिस्तानच्या ‘या’ निर्णयामुळे भारतावर ओढवणार महाभंयकर संकट

India-China Relations : भारत-चीन संबंधांमध्ये नवा अध्याय? अजित डोवाल यांची चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी महत्त्वपूर्ण चर्चा
पाकिस्तानच्या वाणिज्य मंत्रालयाने २३ जानेवारी २०२६ रोजी या संदर्भात एक अधिकृत सुचना जारी केली आहे. या अधिकृत सुचनेनुसार, पाकिस्तानने बासमती तादूंळ निर्यातदारांना भरलेला कर काही प्रमाणात कमी देण्याची घोषणा केली आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. ज्यामुळे पाकिस्तान तांदळाचे मूल्य कमी होऊन जागतिक बाजारात कमी किमतीत तांदूळ विकणे शक्य झाले आहे.
मात्र, पाकिस्तानच्या या निर्णयामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीला फटका बसण्याची शक्यता आहे. मध्यपूर्वेत बासमती तांदूळासाठी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही प्रमुख बाजारपेठा आहे. सौदी अरेबिया, कतार, यूएई, इराण, इराक आणि ओमानसारख्या देशांमध्ये बासमती तांदूळासाठी मोठी स्पर्धा असते. अशा परिस्थिती पाकिस्तानने घेतलेल्या ड्युटी ड्रॉबॅक निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या तांदूळाची मागणी अधिक वाढली आहे. पाकिस्तानचा तांदूळ आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताच्या तांदूळ भावापेक्षा स्वस्त दरात मिळत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय बासमती तांदळावर कोणताही कर नसल्याने भाव स्वस्त आहे. यामुळे पाकिस्तानी निर्यातदारांना स्पर्धेत टिकून राहणे कठीण जाते. मिळालेल्या आकेडवारीनुसार, पाकिस्तानच्या तांदळाच्या निर्यातीत मोठी घट झाली होती. ज्यामुळे पाकिस्तानचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. हे आर्थिक नुकसान भरुन काढण्यासाठी आणि भारतासोबत स्पर्धेसाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
गेल्या काही काळात होर्मुझ तणावामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीत काहीप्रमाणात घट झाली होती. वाहतूक खर्च आणि विमा प्रीमियम वाढल्यामुळे अनेक तांदळाच्या खेपा रखडल्या होत्या. परंतु तज्ज्ञांच्या मते, अजूनही जागतिक बाजारात भारतच बासमती निर्यायतीत सर्वात मोठा खेळाडू आहे. पाकिस्तानच्या कर सवलतींमुळे स्पर्धा वाढेल, परंतु भारताचे बाजारपेठेतील वर्चस्व पाकिस्तानला कमी करता येणार नाही.
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