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India-Slovakia Relations : पंतप्रधान मोदींचा स्लोव्हाकिया दौरा ठरला ऐतिहासिक; ‘या’ महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या

Updated On: Jun 16, 2026 | 03:54 PM IST
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सारांश

India Slovakia Relations : पंतप्रधान मोदींचा स्लोव्हाकियाचा दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. दोन्ही देशांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या असून तीन मोठ्या घोषणाही करण्यात आल्या आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांना नवी दिशा मिळेल.

India Slovakia Relations

India-Slovakia Relations : पंतप्रधान मोदींचा स्लोव्हाकिया दौरा ठरला ऐतिहासिक; या महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारत-स्लोव्हाकिया संबंधांना नवे बळ
  • दोन्ही देशांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या
  • जाणून घ्या
India-Slovakia MOU Deal : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) नुकतेच स्लोव्हाकिया दौऱ्यावर गेले होते. या दौऱ्यात त्यांनी भारत-स्लोव्हाकियाचे संबंध मजबूत केले. या दौऱ्यात त्यांना स्लोव्हाकियाने सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ‘द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस(फर्स्ट क्लास)’  गौरविण्यात आले. १९९३ मध्ये स्लोव्हाकियाला स्वातंत्र मिळाले होते. यामुळे पतप्रधान मोदी स्लोव्हाकियाला भेट  देणारे भारताचे पहिले पंतप्रधान ठरले आहे. यामुळे या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

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या दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा ११ सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच तीन मोठ्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत.

या करारांवर दोन्ही देशांत सामंजस्य करार

  • या भेटीत दोन्ही देशांता कुशल कामगार आणि व्यावसायिकांच्या स्थलांतरासाठी कामगार सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
  • तसेच व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करण्यावरही भर देण्यात आला.
  • याशिवाय संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यासाठी देखील स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
  • तसेच डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रातही एआय, सेमीकंडक्टर, 5G/6G सहकार्य प्रस्थापित करण्याचे मान्य झाले.
  • नागरिकांच्या सुविधेसाठी दोन्ही देशांनी नियमित कॉन्सुलर चर्चा सुरु करण्यावर सहमती झाली, ज्यामुळे व्हिसा प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
  • सायबर सुरक्षा, उर्जा शिक्षण, कनेक्टिव्हीटी क्षेत्रांवरही भर देण्यात आला.
  • दोन्ही देशांमध्ये दहशतवादविरोधी संयुक्त गट स्थापन करण्याचा निर्णय झाला.
  • स्लोव्हाकियाने भारताच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षापरिषदेतील स्थायी सदस्यत्वाला पाठिंबा दिला.
  • ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात गुंतवणूकीच्या नव्या संधी शोधण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य करण्यात आले.
  • तसेच थेट हवाई सेवा देखील सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
  • पाणी व्यवस्थापन, हवामानशास्त्र आणि जलविज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावर भर देण्यात आला.
तसेच भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमध्ये  मोठी घोषणाही करण्यात आली. दोन्ही देशांनी सर्वसमावेश संबंध वाढविण्याचा निर्णय घेतला.

G-7 परिषदेत सहभागी होणार पंतप्रधान

यानंतर पंतप्रधान फ्रान्समध्ये होणाऱ्या G-7 शिखर परिषदेला १६ आणि १७ जून रोजी उपस्थित राहणार आहेत. याचा उद्देश नवोपक्रम आणि विकासाच्या क्षेत्रात प्रमुख भागीदारांशी संबंध अधिक मजबूत करणे आहे. यापूर्वी त्यांनी १४ जून रोजी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेतली आहे. या भेटीत भारत-फ्रान्स भागीदारी बळकट करणाऱ्यावर चर्चा झाली.

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Web Title: India slovakia relations pm modi historic visit 11 mou agreements signed

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Published On: Jun 16, 2026 | 03:53 PM

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