US-Iran Peace Deal : अमेरिका इराणला देणार नुकसानभरपाई? शांतता कराराआधी ३०० अब्ज डॉलरच्या चर्चेने खळबळ

US Iran Peace Deal : ट्रम्प-नेतन्याहू यांच्यात फूट? US-Iran करारावरुन संतापले इस्रायली पंतप्रधान; म्हणाले, ‘युद्ध अजूनही…
कथित चर्चांनुसार, अमेरिका (America) इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि विकासासठी ३०० अब्ज डॉलर्सची रक्कम देणार आहे. अमेरिकेच्या मते, ही एख प्रकारची गुंतवणूक असून ती पायाभूत सुविधांवर खर्च केली जाईल आणि याचा चांगला फायदा होईल. पण अमेरिकेने याला पुर्नबांधणी निधी म्हटले आहे.
पण इराण(Iran) च्या मते, ही रक्कम युद्धात हार झाल्यामुळे नाइलाजाने दंडाच्या स्वरुपात देण्याचे अमेरिकेने मान्य केले आहे. इराणचे वाटाघाटी चर्चेचे प्रमुख मेहदी मोहम्मद यांनी याला नुकसानभरपाई संबोधले आहे. युद्धात झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीची भरपाई अमेरिका यातून करत आहे. याला इराण अमेरिकेवरील मोठा विजय मानत आहे.
दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणला कोणतेही पैसे दिले जाणार नसल्याचे सांगितले. त्यांनी ट्रुथ सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, इराणने कोणत्याही प्रकारची अण्वस्त्रे न बाळगण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण अमेरिका इराणला ३०० दशलक्ष डॉलरची बातमी खोटी आहे. ही बातमी डेमोक्रॅट्सने पसरवली आहे.
मात्र, ट्रम्प यांनी ३०० अब्ज ऐवजी, ३०० दशलक्ष डॉलरचा उल्लेख केल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिका इराणला नेमकी किती रक्कम देणार आहे? नुकसान भरपाई देणार आहे का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
यापूर्वी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी एका मुलाखतीत अमेरिका इराणला थेट पैसे देणार नसल्याचे सांगितले होते. तर अरब देशांचा गट इराणला मदत करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु यासाठी इराणला करारतील सर्व अटी पाळाव्या लागतील असेही त्यांनी नमूद केले.
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