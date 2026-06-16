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US-Iran Peace Deal : अमेरिका इराणला देणार नुकसानभरपाई? शांतता कराराआधी ३०० अब्ज डॉलरच्या चर्चेने खळबळ

Updated On: Jun 16, 2026 | 11:59 AM IST
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सारांश

US-Iran Peace Deal : अमेरिका-इराण शांतता करारात पुन्हा अडथळा निर्माण झाला आहे. अमेरिका इराणला नुकसानभरपाई देणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. परंतु ट्रम्प यांनी ही बातमी खोटी असल्याचे म्हटले आहे. नेमकं काय प्रकरण आहे? जाणून घ्या

US Iran Peace Deal

US-Iran Peace Deal : अमेरिका इराणला देणार नुकसानभरपाई? शांतता कराराआधी ३०० अब्ज डॉलरच्या चर्चेने खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अमेरिका इराणला देणार नुकसान भरपाई?
  • शांतता कराराआधी ३०० अब्ज डॉलरच्या चर्चेने खळबळ
  • काय आहे नेमकं प्रकरण?
US-Iran Peace Deal News in Marathi : अमेरिका आणि इराणमध्ये शांतता करारवर अंतिम चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. १९ जूनला दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हा येथे अंतिम करारावर स्वाक्षरी करतील. पण यापूर्वीच एक मोठा वाद निर्माण झाला आहे. इराणला अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या कथित ३०० अब्ज डॉलरच्या चर्चांना उधाण आले आहे. यामुळे तणाव निर्माण झाला असून हा वाद व सुटल्यास करार होणार नाही असे सांगितले जात आहे.

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नेमकं काय आहे प्रकरण?

कथित चर्चांनुसार, अमेरिका (America) इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि विकासासठी ३०० अब्ज डॉलर्सची रक्कम देणार आहे. अमेरिकेच्या मते, ही एख प्रकारची गुंतवणूक असून ती पायाभूत सुविधांवर खर्च केली जाईल आणि याचा चांगला फायदा होईल. पण अमेरिकेने याला पुर्नबांधणी निधी म्हटले आहे.

पण इराण(Iran) च्या मते, ही रक्कम युद्धात हार झाल्यामुळे नाइलाजाने दंडाच्या स्वरुपात देण्याचे अमेरिकेने मान्य केले आहे. इराणचे वाटाघाटी चर्चेचे प्रमुख मेहदी मोहम्मद यांनी याला नुकसानभरपाई संबोधले आहे. युद्धात झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीची भरपाई अमेरिका यातून करत आहे. याला इराण अमेरिकेवरील मोठा विजय मानत आहे.

ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया

दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणला कोणतेही पैसे दिले जाणार नसल्याचे सांगितले. त्यांनी ट्रुथ सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, इराणने कोणत्याही प्रकारची अण्वस्त्रे न बाळगण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण अमेरिका इराणला ३०० दशलक्ष डॉलरची बातमी खोटी आहे. ही बातमी डेमोक्रॅट्सने पसरवली आहे.

मात्र, ट्रम्प यांनी ३०० अब्ज ऐवजी, ३०० दशलक्ष डॉलरचा उल्लेख केल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिका इराणला नेमकी किती रक्कम देणार आहे? नुकसान भरपाई देणार आहे का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

यापूर्वी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी एका मुलाखतीत अमेरिका इराणला थेट पैसे देणार नसल्याचे सांगितले होते. तर अरब देशांचा गट इराणला मदत करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु यासाठी इराणला करारतील सर्व अटी पाळाव्या लागतील असेही त्यांनी नमूद केले.


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Web Title: Us iran peace deal 300 billion dollar compensation before agreement

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Published On: Jun 16, 2026 | 11:56 AM

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