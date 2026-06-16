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‘आम्हाला पाकिस्तानवर विश्वास नाही’ ; US-Iran Deal वर इस्रायल असमाधानी, पाकच्या भूमिकेवर टीका

Updated On: Jun 16, 2026 | 01:11 PM IST
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सारांश

US-Iran Peace Deal Update : अमेरिका-इराण शांतता करारावरुन इस्रायल असमाधानी असल्याचे दिसून येत आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी याला विरोध केला असून युद्ध संपले नसल्याचे संकेत दिले आहेत. तर भारतातील इस्रायली राजदूताने देखील पाकिस्तानच्या मध्यस्थीच्या भूमिकेवर टीका केली आहे.

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'आम्हाला पाकिस्तानवर विश्वास नाही' ; US-Iran Deal वर इस्रायल असमाधानी, पाकच्या भूमिकेवर टीका (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ‘आम्हाला पाकिस्तानवर विश्वास नाही’
  • US-Iran करारावर इस्रायली राजदूतांचे मोठे वक्तव्य
  • जाणून घ्या काय म्हणाले?
US-Iran Peace Deal News in Marathi : अमेरिका-इराणमध्ये येत्या आठवड्यात स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हा येथे शांतता करारवर अंतिम स्वाक्षरी करण्यात येणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याची घोषणा केली असून होर्मुझ मार्ग खुला केल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, या करारवर इस्रायल असमाधानी आहे. इस्रायलचे भारतातील राजदूत रुवेन यांनी अमेरिका-इराणमध्ये मध्यस्थीची भूमिका निभावणाऱ्या पाकिस्तानवर अविश्वास व्यक्त केला आहे.

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पाकिस्तानच्या इस्रायलविरोधी भूमिकेमुळे अविश्वास

एएनआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अझर यांनी इस्रायलचा पाकिस्तानवर विश्वास नसल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते, पाकिस्तानची आतापर्यंतची भूमिका नींदनीय राहिली आहे. पाकिस्तानने पॅलेस्टिनींच्या समर्थनार्थ अनेक वेळा इस्रायलला विरोध केला आहे. पाकिस्तानच्या इस्रायलविरोधी वक्तव्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यामुळे यात काही नवीन नाही असेही ते म्हणाले. दरम्यान इस्रायल-पाकिस्तानमध्ये संबंध नसतानाही पाकिस्तान मध्यस्थीची भूमिका बजावू शकतो यावर त्यांनी टीका केली.

त्यांनी म्हटले की, पाकिस्तानचे आमच्यासोबत गेल्या अनेक दशकांपासून तणावाचे संबंध राहिले आहेत. गेल्या एप्रिल महिन्यात पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री आसिफ ख्वाजा यांनी इस्रायलला कॅन्सर संबोधत मानतेसाठी धोकादायक ठरवले होते. त्यांनी इस्रायलसाठी अपश्बदांचा वापर केला होता. यावर अझर यांनी नाराजी व्यक्त करत पाकिस्तानच्या तटस्थ भूमिका आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले.

नेतन्याहूंचाही कराराला तीव्र विरोध

दुसरीकडे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी देखील अमेरिका-इराण शांतता कराराला विरोध केला आहे. इस्रायल या कराराचा भाग नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच इराणला कोणत्याही प्रकारची अण्वस्त्रे बाळगू दिली जाणार नाही असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. नेतन्याहूंनी युद्ध अजूनही सुरु असल्याचा इशारा दिला.

ट्रम्प संबंधावर भाष्य

तसेच ट्रम्प यांच्याशी संबंधावर भाष्य करताना म्हटले की, आम्ही दोघे अनेक मुद्द्यावर एकमत होतो, पण याचा अर्थ सर्वच मुद्द्यांवर समहती असेल असे नाही. इराणवर इस्रायलची भूमिका वेगळी असू शकते असे त्यांनी म्हटले.

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Web Title: Us iran peace deal israel unhappy criticises pakistan role

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Published On: Jun 16, 2026 | 01:11 PM

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