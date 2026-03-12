Middle East War: युद्धाचा पहिला भारतीय बळी! इराकजवळ अमेरिकेच्या तेल टँकरवर इराणचा घातक हल्ला; 15 जणांना वाचवण्यात यश

Saphasee Vishnu Attack : मध्यपूर्वेतील युद्ध (US-Israel Iran War) आता अधिक भीषण आणि वैयक्तिक स्तरावर वेदनादायक होऊ लागले आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाची झळ आता थेट भारतीय कुटुंबांना बसू लागली आहे. ११ मार्च रोजी इराकच्या बसरा बंदराजवळ एका अमेरिकन तेल टँकरवर झालेल्या इराणच्या हल्ल्यात एका निष्पाप भारतीय क्रू मेंबरला आपला जीव गमवावा लागला आहे. ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा संपूर्ण जगाचे लक्ष या युद्धाकडे लागले असून इंधनाच्या किमती गगनाला भिडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
“सेफसी विष्णू” हे अमेरिकेच्या मालकीचे तेल टँकर मार्शल बेटांच्या ध्वजाखाली आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रातून प्रवास करत असताना इराणने त्याला लक्ष्य केले. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने स्फोटकांनी भरलेल्या वेगवान बोटी आणि अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांचा (Projectiles) वापर करून हे जहाज उडवण्याचा प्रयत्न केला. या भीषण स्फोटात जहाजावरील एका भारतीय कर्मचाऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला. भारतीय दूतावासाने या वृत्ताला दुजोरा दिला असून मृतांच्या कुटुंबियांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सुदैवाने, जहाजावरील इतर १५ भारतीयांना वेळेत वाचवण्यात यश आले असून त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे.
गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या युद्धात सागरी व्यापार पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. इराणने इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर तेलाच्या किमती प्रति बॅरल २०० डॉलर्सपर्यंत नेण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जातील. होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि पर्शियन आखात आता मृत्यूचा सापळा बनले आहेत. आतापर्यंत या युद्धात सुमारे २००० पेक्षा जास्त लोकांनी आपला जीव गमावला आहे, ज्यात निरपराध नागरिकांची संख्या मोठी आहे.
🚨 NEW US-owned SAFESEA VISHNU oil tanker has been hit near Iraq by an underwater drone This the first US-owned oil tanker taken out in this war pic.twitter.com/Hzdbs6czk2 — Iran Observer (@IranObserver0) March 11, 2026
एकीकडे भारतीयाचा मृत्यू झाल्याने शोककळा पसरली असतानाच, दुसरीकडे परराष्ट्र मंत्रालयाने मोठी राजनैतिक बाजी मारली आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरघची यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेचा सकारात्मक परिणाम असा झाला की, इराणने भारतीय मालकीच्या तेल टँकरना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून ‘सुरक्षित रस्ता’ (Safe Passage) देण्याचे मान्य केले आहे. भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा अखंडित राहण्यासाठी हे मोठे यश मानले जात आहे.
भारत सरकारने आपल्या नागरिकांना मध्यपूर्वेतील प्रवासाबाबत आधीच सतर्क केले आहे. दूतावास रात्रंदिवस युद्धक्षेत्रात अडकलेल्या भारतीयांच्या संपर्कात आहेत. भारतीय नौदलही अरबी समुद्रात आणि ओमानच्या आखातात गस्त वाढवत असून आपल्या व्यापारी जहाजांच्या संरक्षणासाठी सज्ज आहे.
Ans: "सेफसी विष्णू" या अमेरिकन तेल टँकरवर हल्ला झाला. यावर एकूण १६ भारतीय होते, ज्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला असून १५ जणांना वाचवण्यात आले आहे.
Ans: भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी इराणने भारतीय तेल टँकरना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाऊ द्यावे, यावर सहमती झाली आहे.
Ans: इराणच्या हल्ल्यांमुळे तेलाच्या किमती प्रति बॅरल २०० डॉलर्सपर्यंत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.