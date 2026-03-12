कापूस विक्रीचा पेच आता आणखी वाढला! विक्रीसाठी मुदतवाढ; मात्र नवीन नोंदणीचा मार्ग करण्यात आला बंद

सीसीआयने कापूस विक्रीसाठी रविवारपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र या मुदतवाढीत नवीन शेतकऱ्यांना कापूस कापूस विक्रीसाठी नोंदणी करता येत नाही. केवळ पूर्वी नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना स्लॉट बुकिंग करता येत आहे. हजारो शेतकरी नोंदणी प्रक्रियेच्या बाहेर राहिले आहे. त्यातही स्लॉट बुकिंगच्या तारखा संपल्या आहेत. यामुळे मुदत वाढविल्यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांना कापसाची विक्रीच करता आली नाही.(फोटो सौजन्य – istock)
कॅनच्या पाण्याची गुणवत्ता कितपत योग्य? शुद्धतेचे काय? यवतमाळात रोज हजारो लिटर पाण्याची विक्री
यवतमाळ जिल्ह्यातील दीड लाख शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीसाठी नोंदी केल्या आहेत. यातील ४८ हजार शेतकऱ्यांना कापसाची नोंदणी केल्या नंतरही कापसाची विक्री करता आली नाही. यातून शेतकरी अडचणीत आले होते. शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी सीसीआयकडे कापूस विक्रीसाठी मुदतवाढीची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात सीसीआयने रविवारपर्यंत कापूस विक्रीसाठी मुदतवाढ दिली. ही मुदतवाढ देताना सीसीआयने नोंदणीचे सॉफ्टवेअर बंद ठेवले आहे. यामुळे नवीन शेतकऱ्यांना या सॉफ्टवेअरवर नोंदणीच करता आली नाही.
ज्या शेतकऱ्यांनी कापसाची नोंदणी केली होती मात्र स्लॉट बुकिंग झाली नाही अशा शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येत होती. यातही शासकीय सुट्यांमध्ये मोठ्या गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. १५ दिवसाच्या मुदतवाढीत रंगपंचमी, शनिवार, रविवार आणि शासकीय सुट्यांमुळे शेतकऱ्यांना केवळ सात दिवसांचाच कालावधी मिळाला आहे. या कालावधीत काही मोजक्याच शेतकऱ्यांना स्लॉट बुकिंग करता आले आहे. आता शुक्रवारपर्यंतच कापूस विक्रीसाठी स्लॉट बुकिंग करता येणार आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा! जिल्ह्यात दीड लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ, जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती
मर्यादित कालावधीत ४८ हजार शेतकऱ्यांना कापूस विक्री करायची आहे. यामुळे निर्धारित कालावधीत स्लॉट बुकिंग हाऊसफुल्ल झाले आहे. आता उर्वरित दिवस नोंदणीकरिता शिल्लक असलेतरी स्लॉट बुकिंगमुळे इतरांना कापूस विक्रीसाठी नोंदणीच करता येत नाही, अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुदत वाढविल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोंदणी न करता आल्याने आल्या पावली परतावे लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. येणाऱ्या पाच दिवसात स्लॉट बुकिंग न झाल्यास शेतकऱ्यांना खुल्यात कापूस विकावा लागणार आहे.