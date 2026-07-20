सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Indianslovevietnam Why Is Vietnam Becoming The Top Choice For Indians

IndiansLoveVietnam : व्हियेतनाम का ठरत आहे भारतीयांची पहिली पसंत?

Updated On: Jul 20, 2026 | 07:56 PM IST
जाहिरात
सारांश

सध्या काही वर्षात व्हियेतनाम हा भारतीय लोकांसाठी विदेश फिरण्यासाठी पहिली पसंती ठरत आहे .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

कमी खर्च , पटकन व्हिसा , आणि भारतातून थेट विमान सेवा तसेच समुद्र किनारे व ऐतिहासिक ठिकाणे तसेच शहरे हे भारतीयांना आकर्षित करत आहेत . सरकारी आकड्या नुसार गेल्या २०१९ च्या तुलनेत २०२४ पर्यंत व्हियेतनाम मध्ये जाणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येत चार पटीने वाढ झाली आहे . यामुळे हा देश भारतीयांच्या आवडीचा देश म्हणून बोलले जात आहे .

Khalil Al Hayya: याह्या सिनवारनंतर खलील अल-हय्याकडे हमासची कमान; अंतर्गत निवडणुकीत खालेद मशालचा पराभव

व्हियेतनाम हा दक्षिण-पूर्व आशियातील एक देश आहे. एका बाजूला याला लांब समुद्र किनारा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला दाट जंगले आहेत. सुमारे 10 कोटी लोकसंख्या असलेला हा देश जवळपास 3.32 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरला आहे. क्षेत्रफळाच्या बाबतीत हा राजस्थान पेक्षा 3.42 लाख चौरस किलोमीटर लहान आहे.व्हियेतनामचे समुद्रकिनारे हे देशाच्या सर्वात मोठ्या आकर्षणांपैकी एक आहेत.          न्हा त्रांग, दा नांग आणि फू क्वोक सारखे स्वच्छ, निळे समुद्रकिनारे पर्यटकांना विशेष मोह घालतात. देशाच्या अनेक भागांमध्ये हिरवळ दिसून येते. डोंगर, भातशेती आणि नद्या यामुळे निसर्गप्रेमींसाठी वियतनाम स्वर्गासारखं वाटतं.येथील प्रमुख पर्यटन केंद्रांमध्ये हनोई, हो ची मिन्ह सिटी आणि दा नांग यांचा समावेश आहे. हनोईमध्ये ऐतिहासिक वास्तू आणि संस्कृती, हो ची मिन्ह सिटीमध्ये आधुनिक जीवनशैली आणि दा नांगमध्ये समुद्रकिनारे व पुलं पाहायला मिळतात. याशिवाय हॅ लॉन्ग बे, सापा आणि हॉई अन ही ठिकाणेही खूप प्रसिद्ध आहेत.पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित लोकांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत भारतीय पर्यटकांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. यामागे अनेक कारणं आहेत. हैदराबादमधील इमाद ट्रॅव्हल्सचे संचालक हमीद अली यांनी बीबीसीला सांगितले, भारतीयांना नवीन ठिकाणे पाहायला आवडतात. व्हियेतनाम हे आता खूप कमी खर्चात फिरता येण्यासारखं पर्यटन स्थळ बनलं आहे. थेट विमानसेवा सुरू झाल्याने प्रवास सोपा झाला आहे. शिवाय व्हिसा प्रक्रिया सोपी, स्वस्त राहण्याची सोय, चांगलं जेवण आणि सुरक्षितता यामुळे कुटुंबांसह तरुणही व्हियेतनामला पसंती देत आहेत. सुमारे 10 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात निसर्ग, इतिहास आणि आधुनिकता यांचा सुरेख संगम आहे. त्यामुळे पुढील काळात भारतीय पर्यटकांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

Arrest Threat: नेतन्याहू यांना अटक करू शकतो, जोहरान ममदानी चे विधान; इस्रायलने दिली तीव्र प्रतिक्रिया

Web Title: Indianslovevietnam why is vietnam becoming the top choice for indians

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 07:56 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IndiansLoveVietnam : व्हियेतनाम का ठरत आहे भारतीयांची पहिली पसंत?

IndiansLoveVietnam : व्हियेतनाम का ठरत आहे भारतीयांची पहिली पसंत?

Jul 20, 2026 | 07:56 PM
Mamata Banerjee: ‘हे कसले सरकार जे आपल्याच विद्यार्थ्यांना घाबरते’? दिल्लीतील लाठीमारावरून ममता बॅनर्जींचा थेट हल्ला

Mamata Banerjee: ‘हे कसले सरकार जे आपल्याच विद्यार्थ्यांना घाबरते’? दिल्लीतील लाठीमारावरून ममता बॅनर्जींचा थेट हल्ला

Jul 20, 2026 | 07:54 PM
हिरो मोटोकॉर्पची अ‍ॅथर एनर्जीमध्ये १,००० कोटींची मोठी गुंतवणूक; नव्या ई-स्कूटर्स येणार बाजारात

हिरो मोटोकॉर्पची अ‍ॅथर एनर्जीमध्ये १,००० कोटींची मोठी गुंतवणूक; नव्या ई-स्कूटर्स येणार बाजारात

Jul 20, 2026 | 07:48 PM
ज्ञानावर GST चा बोजा? पुस्तकं आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर? प्रकाशक अन वाचक अडचणीत

ज्ञानावर GST चा बोजा? पुस्तकं आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर? प्रकाशक अन वाचक अडचणीत

Jul 20, 2026 | 07:22 PM
‘या’ आहेत रॉयल एनफिल्डच्या इतिहासातील टॉप 5 लिमिटेड एडिशन बाईक्स! काही मिनिटांतच कश्या विकल्या गेल्या यांच्या प्रत्येक बाईक?

‘या’ आहेत रॉयल एनफिल्डच्या इतिहासातील टॉप 5 लिमिटेड एडिशन बाईक्स! काही मिनिटांतच कश्या विकल्या गेल्या यांच्या प्रत्येक बाईक?

Jul 20, 2026 | 07:16 PM
Diabetes: टाइप-1 की टाइप-2 मधुमेह? कोणता अधिक धोकादायक; जाणून घ्या दोन्हीतील महत्त्वाचे फरक

Diabetes: टाइप-1 की टाइप-2 मधुमेह? कोणता अधिक धोकादायक; जाणून घ्या दोन्हीतील महत्त्वाचे फरक

Jul 20, 2026 | 07:15 PM
Stock Tips : 4 दिवसांत 40% रिटर्न! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरवर ब्रोकरेजचा मोठा विश्वास

Stock Tips : 4 दिवसांत 40% रिटर्न! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरवर ब्रोकरेजचा मोठा विश्वास

Jul 20, 2026 | 07:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा