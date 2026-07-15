बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Intense Bombing Us Takes Action Against Irans Chabahar Port India Concerned

तुफान बॉम्बिंग , अमेरिकेची इराणच्या चाबहार बंदरावर ऍक्शन . भारताला आले टेंशन

Updated On: Jul 15, 2026 | 07:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

अमेरिकेने केला चाबहार बंदरावर हल्ला . भारतासाठी हि चिंतेची बाब आहे कारण हे बंदर विकसित करायला भारताने खूप पैसे गुंतवले आहेत .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • तेहरान
  • चाबहार वरचा हल्ला भारतासाठी चिंताजनक
  • हल्ल्यावर इराणी मीडियाची प्रतिक्रिया
रिपोर्टनुसार इराणच्या महत्त्वाच्या चाबहार बंदरावर असलेल्या सागरी वाहतूक नियंत्रण मनोऱ्यावर अमेरिकन सैन्याने क्षेपणास्त्र हल्ले केले आहेत. त्यामुळे तो मनोरा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीत या सुविधेवर हा दुसरा थेट हल्ला आहे. अमेरिकेने दक्षिण इराणमधील चाबहार येथील सामान्य नागरिकांच्या वापरासाठी असलेल्या सागरी नियंत्रण मनोऱ्यावर हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात सध्या तरी कुठलीही जीवित हानी झाली नसून फक्त संपत्तीचे नुकसान झालेलं आहे .

धोरणात्मतक दृष्टिकोनातून चाबहार इराणसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. हे होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या बाहेर इराणचे एकमेव खोल पाण्याचे बंदर आहे जे इराणला आखातून न जाता थेट हिंदी महासागरापर्यंत प्रवेश देते. हे भारताच्या सहकार्याने बनलेल्या चाबहार कॉरिडॉरचे मुख्य केंद्र देखील आहे जे पाकिस्तानला पूर्णपणे डावलून इराणला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी जोडते. सध्या हे स्पष्ट झालेले नाही की हा हल्ला ज्या ठिकाणी भारताचा प्रकल्प आहे तिथे झाला आहे का?

HICDP Project: बौद्ध संस्कृतीचे रक्षण आणि ड्रॅगनला वेढा? नेपाळच्या दुर्गम भागात भारताचा 33 दशलक्षचा सांस्कृतिक प्रकल्प सुरू

चाबहार वरचा हल्ला भारतासाठी चिंताजनक

चाबहार बंदर हे खूप वर्षांपासून भारत सरकार विकसित करत आहे . २३ मे २०१६ ला भारत सरकार आणि इराण यांच्यात करार झाला होता . डिसेंबर २०१७ मध्ये भारताच्या साहाय्याने पाहिलं जहाज हे या बंदरावरून अफगाणिस्थान ला पाठवण्यात आले होते . हे बंदर भारताचे ड्रीम प्रोजेक्ट आहे . कारण यामुळे भारत पाकिस्तानला बायपास करून अफगाणिस्तान , रशिया आणि मध्य आशियाला जोडला जातो . २०२४ मध्ये इराणसोबत करार करून भारताने हे बंदर दहा वर्षांसाठी चालवायला घेतले आहे . हे बंदर बंद पडल्यास भारताला आखाती देशाकडून तेल वाहतुकीला अडथळा निर्माण होईल , परिणामी भारतात तेलाची महागाई होईल . हि भारतासाठी चिंतेची बाब आहे . या बंदराचा वापर भारत हा अफगाणिस्तान मध्ये गहू , साखर , औषधं पाठवण्यासाठी करत आला आहे . तसं पाहिलं तर हे बंदर इराणचे असून भारताने पैसा टाकून आणि बांधकाम करून हे पूर्णपणे विकसित आणि कार्यान्वित केले आहे .

NJROTC : कोण आहे 300 अमेरिकी नौदल कॅडेट्सचे नेतृत्व करणारी 17 वर्षीय रिद्धी चौहान? जाणून घ्या तिची रंजक कहाणी

हल्ल्यावर इराणी मीडियाची प्रतिक्रिया

ही बातमी तेव्हा आली जेव्हा फार्स न्यूज एजन्सीने प्रांतातील एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सांगितले की इराणच्या नैऋत्येकडील खुजेस्तान प्रांतात गव्हाच्या साठवणुकीसाठी असलेल्या एका सायलोवर आणि दुसऱ्या एका ठिकाणी रात्री अमेरिकन प्रक्षेपकांद्वारे हल्ला झाला. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून अमेरिका आणि इराणमधील तणाव वाढला आहे. इराणने इस्लामाबाद शांतता चर्चेला समाप्त करण्याची घोषणा केली आहे.

 

Web Title: Intense bombing us takes action against irans chabahar port india concerned

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 07:16 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तुफान बॉम्बिंग , अमेरिकेची इराणच्या चाबहार बंदरावर ऍक्शन . भारताला आले टेंशन

तुफान बॉम्बिंग , अमेरिकेची इराणच्या चाबहार बंदरावर ऍक्शन . भारताला आले टेंशन

Jul 15, 2026 | 07:16 PM
तरुणांच्या कौशल्य विकासाला मिळणार गती; Mangal Prabhat Lodha यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाच्या उपक्रमांचा शुभारंभ

तरुणांच्या कौशल्य विकासाला मिळणार गती; Mangal Prabhat Lodha यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाच्या उपक्रमांचा शुभारंभ

Jul 15, 2026 | 07:13 PM
Mouni Roy : Zarine Khan नंतर मौनी पापाराझींना त्रासली? रागाने झाली लाल, मराठी अभिनेत्रीने हाताळली परिस्थिती

Mouni Roy : Zarine Khan नंतर मौनी पापाराझींना त्रासली? रागाने झाली लाल, मराठी अभिनेत्रीने हाताळली परिस्थिती

Jul 15, 2026 | 07:10 PM
बाप रे! जगातील महागडी कॉफी बनते मांजराच्या मळापासून? किंमत ऐकून डोळे पांढरे पडतील

बाप रे! जगातील महागडी कॉफी बनते मांजराच्या मळापासून? किंमत ऐकून डोळे पांढरे पडतील

Jul 15, 2026 | 07:02 PM
येडशीजवळ गळा चिरून खून; अनैतिक संबंधाच्या संशयातून ४० वर्षीय व्यक्तीची हत्या! बार्शीच्या संशयितावर गुन्हा दाखल

येडशीजवळ गळा चिरून खून; अनैतिक संबंधाच्या संशयातून ४० वर्षीय व्यक्तीची हत्या! बार्शीच्या संशयितावर गुन्हा दाखल

Jul 15, 2026 | 06:59 PM
बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर सरकारचा मोठा प्रहार! कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे नवे कडक धोरण राबवण्याचे आदेश

बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर सरकारचा मोठा प्रहार! कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे नवे कडक धोरण राबवण्याचे आदेश

Jul 15, 2026 | 06:50 PM
Ashadhi Wari : धाराशिवमध्ये संत गजानन महाराज पालखीचे जल्लोषात स्वागत; वारकऱ्यांसाठी सेवाभावाचे अनोखे दर्शन

Ashadhi Wari : धाराशिवमध्ये संत गजानन महाराज पालखीचे जल्लोषात स्वागत; वारकऱ्यांसाठी सेवाभावाचे अनोखे दर्शन

Jul 15, 2026 | 06:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा