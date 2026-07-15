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बाप रे! जगातील महागडी कॉफी बनते मांजराच्या मळापासून? किंमत ऐकून डोळे पांढरे पडतील

Updated On: Jul 15, 2026 | 07:02 PM IST
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सारांश

जगातील सर्वात महागडी कॉफी 'कोपी लुवाक' आहे. ही कॉफी चक्क एका प्राण्याच्या विष्ठेपासून म्हणजेच मळापासून बनवली जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात याचे दर काय आहेत आणि एका कपसाठी किती पैसे खर्च करावे लागतात?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • जगातील महागडी कॉफी?
  • ती बनते मांजराच्या मळापासून?
  • किंमत ऐकून डोळे पांढरे पडतील
कॉफी हे जगभरात प्यायल्या जाणाऱ्या सर्वात लोकप्रिय पेयांपैकी एक आहे. खरंतर कॉफीचा वेगळाच फॅनग्रुप आहे. कॉफीचे विविध प्रकार हे लोकांचे छंद आणि संपत्तीचे ओळख आहेत. काही लोक आपल्या आलिशान अनुभवासाठी या छोट्या गोष्टींवर हजारो रुपये खर्च करतात. अशीच जगातील सर्वात महागड्या कॉफीबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? जिची किंमत ऐकून तुमचे डोळे पांढरे पडतील. आणि त्यापेक्षा ती मोठी आणि आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, ही कॉफी ‘एशियन पाम सिव्हेट’ नावाच्या मांजरासारख्या प्राण्याच्या विष्ठेपासून बनवली जाते. तिचे नाव कोपी लुवाक आहे. ऐकून धक्का बसेल पण नेमकी ही कॉफी इतकी महाग का आहे? लोकं इतकी आवडीनं का पितात जाणून घेऊयात.

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कोपी लुवाक कॉफी कशी बनवली जाते?

कोपी लुवाक कॉफी बनवण्याची प्रक्रिया खूपच अनोखी आहे. कोपी लुवाक ही सिव्हेट नावाच्या प्राण्याच्या विष्ठेपासून बनवली जाते. जेव्हा सिव्हेट प्राणी कॉफी चेरी खातात, तेव्हा त्या चेरीच्या बिया त्यांच्या पचनसंस्थेतून जातात, जिथे एन्झाइम्स (विकर) बियांमधील प्रथिनांचे विघटन करतात. अहवालानुसार, यामुळे कॉफीचा कडूपणा नाहीसा होतो. त्यानंतर या बिया विष्ठेमधून गोळा केल्या जातात, पूर्णपणे धुतल्या जातात, वाळवल्या जातात आणि कॉफी पावडर बनवण्यासाठी भाजल्या जातात. या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर, कॉफी पूर्णपणे आरोग्यदायी आणि पिण्यासाठी सुरक्षित बनते.

कोपी लुवाक कॉफीची किंमत किती?

कोपी लुवाक ही जगातील सर्वात महागड्या कॉफीपैकी एक आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात याची किंमत प्रति किलोग्राम ₹२०,००० ते ₹८०,००० पर्यंत आहे. भारतात, १००-ग्रॅमच्या पॅकची किंमत ₹३,५०० ते ₹१२,००० पर्यंत असू शकते, तर आलिशान कॅफे आणि हॉटेल्समध्ये एका कपाची किंमत ₹२,००० ते ₹५,००० असल्याचे म्हटले जाते.

कोपी लुवाक इतकी महाग का?

कोपी लुवाकच्या उच्च किमतीचे मुख्य कारण म्हणजे तिची गुंतागुंतीची उत्पादन प्रक्रिया आणि मर्यादित उपलब्धता. सिव्हेट मांजरांपासून केवळ थोड्या प्रमाणातच वापरण्यायोग्य बिया मिळतात. शिवाय, बिया गोळा करण्यासाठी आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी खूप मेहनत आणि वेळ लागतो, ज्यामुळे ती सामान्य कॉफीपेक्षा खूपच महाग होते.

चव कशी असते?

kopiluwakdirect.com वरील माहितीनुसार, धुतल्यानंतर आणि भाजल्यानंतरही त्यात कोणतेही जीवाणू शिल्लक राहत नाहीत, ज्यामुळे ती पिण्यासाठी सुरक्षित असते. तिची चव सौम्य आणि कडू नसलेली, तसेच सुखद सुगंध असलेली असल्याचे वर्णन केले जाते. इतर कॉफी अनेकदा खूप कडू असतात, म्हणूनच बरेच लोक त्यात साखर किंवा दूध घालतात. कोपी लुवाक कॉफीमध्ये साखरेची आवश्यकता नसते.

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Web Title: World most expensive coffee making civet cat poop cost marathi news

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Published On: Jul 15, 2026 | 07:02 PM

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