इस्रायलची ३.३ अरब डॉलर ची सैन्य रसद धोक्यात ,अमेरिकन संसदेत हिंदू संसदपटटू रो खन्ना यांनी मांडला विरोध प्रस्ताव

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अमेरिकेत द्वि-पक्षीय पद्धत आहे. एक डेमोक्रॅटिक पक्ष आणि दुसरा रिपब्लिकन पक्ष.इस्राईल-इराण युद्धानंतर अमेरिकेत इस्राईलच्या विरोधात आवाज उठू लागले आहेत. इस्राईलला दिली जाणारी आर्थिक आणि लष्करी मदत थांबवावी, यासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाने सभागृहात दुरुस्ती प्रस्ताव – Amendment मांडला आहे. अनेक अमेरिकन नागरिकांचे म्हणणे आहे की, “हे अमेरिकेचे युद्ध नाही, तर इस्राईल आणि इराणचे युद्ध आहे.”हीच चर्चा आता रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांमध्येही सुरू आहे. त्यामुळे इस्राईलला दिली जाणारी आर्थिक आणि लष्करी मदत बंद करण्याच्या मुद्द्याला रिपब्लिकन पक्षाच्या काँग्रेसमधील काही सदस्यांनीही पाठिंबा दिला आहे.
अमेरिकेच्या एकमेव महिला सांसद इल्हान उमर यांनी सांगितले कि इस्रायलला दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक सैन्य मदत संशोधन बिलाला ते समर्थन देतील . त्या बाजूने ते मतदान करतील . उमर यांनी सोशल मीडिया एक्स वर लिहलं आहे कि , हे अतार्किक किंवा अमानवीय आहे कि नरसंहारक आणि रंगभेदी इस्रायल सरकारला फंड देणं सुरूच ठेवू .
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या बिलामुळे सध्या अमेरिकेत दोन गट पडले असून , अमेरिकेत याची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे . अमेरिकेत इस्रायल समर्थक लोकांची संख्या बघता हे बिल पास होईल का नाही याकडे सगळ्यांचे डोळे लागले आहेत .