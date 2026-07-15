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इस्रायलची ३.३ अरब डॉलर ची सैन्य रसद धोक्यात ,अमेरिकन संसदेत हिंदू संसदपटटू रो खन्ना यांनी मांडला विरोध प्रस्ताव

Updated On: Jul 15, 2026 | 05:17 PM IST
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सारांश

इस्रायलचे अमेरिकेकडून मिळणारे वार्षिक सैन्य पॅकेज धोक्यात , अमेरिकन संसदेत बिल मांडले . अमेरिकेत चर्चाना उधाण

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

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विस्तार

 

  • डेमोक्रॅटिक पार्टीचे रो खन्ना यांनी आणले बिल
  • रिपब्लिकन पार्टीच्या काही सदस्यांनी केलं बिलाचं समर्थन
  • ट्रम्पच्या विरोधी इल्हान उमर यांनी केले , बिलाच्या बाजूने मतदान करण्याचं विधान

डेमोक्रॅटिक पार्टीचे रो खन्ना यांनी आणले बिल

अमेरिकन काँग्रेसच्या कनिष्ठ सभागृहाचे सदस्य असलेल्या रो खन्ना यांनी सभागृहात बिल आणलं आहे . ते भारतीय वंशाचे अमेरिकन खासदार आहेत . आणि ते AI आणि टेक्नॉलॉजी या विषयावर जास्त बोलतात . त्यांच्या मते जर वर्षी इस्राईलला केली जाणारी ३.३ अरब डॉलरची मदत आता थांबवली पाहिजे . जसे डोनाल्ड ट्रम्प हे साऱ्या जगाच्या आधी अमेरिका फर्स्ट हे सांगत असताना . अमेरिकन लोकांचे हित सर्वोपरी आहे असे सांगतात . तसेच अमेरिकेने इतर बऱ्याच देशाचे आर्थिक पॅकेज कमी अथवा बंद करण्याची गरज असताना. इस्राईलला मात्र दरवर्षी दिले जाणारे हे सहाय्य आता बंद केले पाहिजे . असे रो खन्ना यांनी म्हंटले आहे .

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रिपब्लिकन पार्टीच्या काही सदस्यांनी केलं बिलाचं समर्थन

अमेरिकेत द्वि-पक्षीय पद्धत आहे. एक डेमोक्रॅटिक पक्ष आणि दुसरा रिपब्लिकन पक्ष.इस्राईल-इराण युद्धानंतर अमेरिकेत इस्राईलच्या विरोधात आवाज उठू लागले आहेत. इस्राईलला दिली जाणारी आर्थिक आणि लष्करी मदत थांबवावी, यासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाने सभागृहात दुरुस्ती प्रस्ताव – Amendment मांडला आहे. अनेक अमेरिकन नागरिकांचे म्हणणे आहे की, “हे अमेरिकेचे युद्ध नाही, तर इस्राईल आणि इराणचे युद्ध आहे.”हीच चर्चा आता रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांमध्येही सुरू आहे. त्यामुळे इस्राईलला दिली जाणारी आर्थिक आणि लष्करी मदत बंद करण्याच्या मुद्द्याला रिपब्लिकन पक्षाच्या काँग्रेसमधील काही सदस्यांनीही पाठिंबा दिला आहे.

ट्रम्पच्या विरोधी इल्हान उमर यांनी केले , बिलाच्या बाजूने मतदान करण्याचं विधान

अमेरिकेच्या एकमेव महिला सांसद इल्हान उमर यांनी सांगितले कि इस्रायलला दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक सैन्य मदत संशोधन बिलाला ते समर्थन देतील . त्या बाजूने ते मतदान करतील . उमर यांनी सोशल मीडिया एक्स वर लिहलं आहे कि , हे अतार्किक किंवा अमानवीय आहे कि नरसंहारक आणि रंगभेदी इस्रायल सरकारला फंड देणं सुरूच ठेवू .

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या बिलामुळे सध्या अमेरिकेत दोन गट पडले असून , अमेरिकेत याची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे . अमेरिकेत इस्रायल समर्थक लोकांची संख्या बघता हे बिल पास होईल का नाही याकडे सगळ्यांचे डोळे लागले आहेत .

 

 

 

Web Title: Israels 33 billion military aid package faces a threat as indian american congressman ro khanna introduces a resolution in the us congress opposing it

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Published On: Jul 15, 2026 | 05:17 PM

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