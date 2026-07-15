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  • Government Cracks Down Hard On Sellers Of Spurious Seeds Agriculture Minister Dattatray Bharne Orders Implementation Of A New Strict Policy

बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर सरकारचा मोठा प्रहार! कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे नवे कडक धोरण राबवण्याचे आदेश

Updated On: Jul 15, 2026 | 06:51 PM IST
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सारांश

Bogus Seeds: कृषी मंत्री दत्तात्रेय भराणे यांनी महाराष्ट्रात बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांची विक्री रोखण्यासाठी आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन धोरणाची घोषणा केली आहे.

बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर सरकारचा मोठा प्रहार! (Photo Credit- X)

बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर सरकारचा मोठा प्रहार! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर सरकारचा मोठा प्रहार!
  • कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे नवे कडक धोरण राबवण्याचे आदेश
  • वाचा सविस्तर बातमी!
Dattatray Bharne Action On Fake Seeds: पेरणीच्या हंगामात दरवर्षी होणाऱ्या बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांच्या व्यापक विक्रीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. बनावट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांना होणारे मोठे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान गांभीर्याने घेऊन, राज्याच्या कृषी विभागाने या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. या संदर्भात, राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रेय भारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात नुकतीच एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांच्या विक्रीसाठी उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी निश्चित करण्याकरिता नवीन कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

तपासणी प्रणालीत बदल; अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित केले जाणार

कृषी मंत्री दत्तात्रेय भारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीचा मुख्य उद्देश, बियाणे तपासणीसाठी असलेल्या विद्यमान उत्तरदायित्व प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करणे आणि एक नवीन प्रमाणित कार्यप्रणाली स्थापित करणे हा होता. बैठकीदरम्यान, राज्यातील शेतकऱ्यांना उच्च-गुणवत्तेचे, अस्सल बियाणे वेळेवर उपलब्ध करून देणे आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांमुळे होणारे पीक नुकसानीचे संकट टाळण्यावर सखोल चर्चा झाली.

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याव्यतिरिक्त, बियाणे उत्पादनापासून ते सुरक्षित साठवणूक, प्रयोगशाळा तपासणी आणि अंतिम विक्रीपर्यंत, संपूर्ण पुरवठा साखळीत अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या क्षेत्रातील सर्व हितधारक, तज्ञ आणि शेतकरी संघटनांच्या सूचना आणि शिफारसी विचारात घेऊन सरकार एक अत्यंत कठोर आणि सर्वसमावेशक धोरण तयार करत आहे.

तक्रारींवर तात्काळ कारवाई; नवीन सर्वसमावेशक धोरण लवकरच जाहीर होणार

या प्रस्तावित नवीन धोरणांतर्गत, शेतकऱ्यांकडून बियाण्यांसंबंधी आलेल्या कोणत्याही तक्रारींवर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. इतकेच नाही, तर बियाण्यांच्या गुणवत्तेची चाचणी आणि तपासणीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि डिजिटल केली जाईल, ज्यामुळे तळागाळाच्या स्तरावर अधिक प्रभावी आणि निर्दोष गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित होईल.

निकृष्ट आणि बनावट बियाणे विकणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजना करणे हा देखील या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग असेल. कृषी मंत्री भारणे यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, या विषयावर स्थापन केलेल्या विशेष समितीच्या सदस्यांनी सादर केलेल्या सर्व कल्पना आणि वैज्ञानिक अभ्यासांचा आढावा घेतल्यानंतर, राज्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक कल्याण आणि पीक संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन अंतिम धोरणाला तात्काळ मंजुरी दिली जाईल.

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Web Title: Government cracks down hard on sellers of spurious seeds agriculture minister dattatray bharne orders implementation of a new strict policy

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Published On: Jul 15, 2026 | 06:50 PM

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