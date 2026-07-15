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Mouni Roy : Zarine Khan नंतर मौनी पापाराझींना त्रासली? रागाने झाली लाल, मराठी अभिनेत्रीने हाताळली परिस्थिती

Updated On: Jul 15, 2026 | 07:10 PM IST
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सारांश

अभिनेत्री मौनी रॉय पापाराझींवर व्यक्त केलेल्या संतापामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये पापाराझी सतत फोटो काढत असल्याने मौनीने सुरुवातीला चेहरा हाताने झाकून कॅमेऱ्यांपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • आता एका व्हायरल व्हिडिओमुळे ती पुन्हा चर्चेत आली आहे.
  • मौनीने सुरुवातीला चेहरा हाताने झाकून कॅमेऱ्यांपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
  • मौनी रॉयने तिच्या पोस्टमध्ये पापाराझींना स्पष्ट शब्दांत विनंती केली आहे.
अभिनेत्री मौनी रॉय पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी तिच्या कोणत्याही प्रोजेक्टमुळे नव्हे, तर पापाराझींवर व्यक्त केलेल्या संतापामुळे ती चर्चेचा विषय ठरली आहे. काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्रीने पती सूरज नाम्बियार याच्यापासून विभक्त झाल्याची घोषणा केली होती. आता एका व्हायरल व्हिडिओमुळे ती पुन्हा चर्चेत आली आहे.

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मंगळवारी रात्री मौनी रॉय तिची जवळची मैत्रीण आणि टीव्ही होस्ट अनुषा दांडेकर हिच्यासोबत एका कॅफेमध्ये भेटली होती. भेटीनंतर दोघी कारकडे जात असताना पापाराझींनी सतत तिचे फोटो काढण्यास सुरुवात केली. साध्या काळ्या मिनी ड्रेसमध्ये आणि नो-मेकअप लूकमध्ये दिसलेल्या मौनीने सुरुवातीला चेहरा हाताने झाकून कॅमेऱ्यांपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, वारंवार फोटो काढले जात असल्याने अखेर मौनीचा संयम सुटला. कारमध्ये बसल्यानंतर तिने खिडकीकडे वळून पापाराझींना ठाम शब्दांत “बंद करा!” असे सांगितले. तिच्या शेजारी बसलेल्या अनुषा दांडेकरने तिच्या हातावर हात ठेवत तिला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे, काही पापाराझींनीही इतरांना “फोटो मत लो, वो मना कर रही हैं” असे सांगत मौनीच्या इच्छेचा आदर करण्याचे आवाहन केले.

दरम्यान, मौनी रॉय आणि सूरज नाम्बियार यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये विवाह केला होता. चार वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्यानंतर १४ मे रोजी दोघांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे विभक्त होत असल्याची अधिकृत घोषणा केली होती. त्यानंतर मौनी सातत्याने चर्चेत असून, आता पापाराझींसोबतचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. मात्र, या घटनेनंतर चाहत्यांकडून सेलिब्रिटींच्या गोपनीयतेचा आदर करण्याची गरज असल्याच्या प्रतिक्रिया देखील सोशल मीडियावर उमटत आहेत.

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शेअर केली पोस्ट!

मौनी रॉयने तिच्या पोस्टमध्ये पापाराझींना स्पष्ट शब्दांत विनंती केली आहे की, “कृपया माझे फोटो काढू नका. मी तुम्हाला कधीही बोलावत नाही आणि यापुढेही बोलावणार नाही. तुमच्याबद्दल आदर आणि प्रेम कायम राहील, पण माझ्या मागे येऊन फोटो काढू नका. पुढे जर माझे फोटो कुठे दिसले, तर ते मी पापाराझींना बोलावल्यामुळे नाहीत. कृपया यापुढे कधीही माझे फोटो काढू नका,” असे तिने म्हटले आहे. या पोस्टद्वारे मौनीने तिच्या खासगी आयुष्याचा आदर करण्याची विनंती करत पापाराझींनी तिचा पाठलाग थांबवावा, अशी भावनिक साद घातली आहे.

Web Title: Mouni roy got angry on paparazzi

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Published On: Jul 15, 2026 | 07:10 PM

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